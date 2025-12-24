Sao Việt đón Noel 2025: Duy Khánh chơi lớn, Anh Tú Atus tựa "cậu bạn nhà bên"

HHTO - "F4 nam thần điện ảnh" gồm Quốc Anh, Ma Ran Đô, Võ Điền Gia Huy, Trần Ngọc Vàng có khung hình "gấp 4 visual" gây sốt dịp Noel. Duy Khánh dẫn đầu đường đua mùa lễ hội với tạo hình độc đáo.

Stylist Kelbin Lei bắt tay cùng Quốc Anh, Ma Ran Đô, Trần Ngọc Vàng và Võ Điền Gia Huy cho bộ ảnh concept Giáng sinh. Lấy bối cảnh tuyết trắng chủ đạo, dàn mỹ nam khoe nhan sắc "tuyệt đối điện ảnh" trong các thiết kế áo lông, phối phụ kiện găng tay da cá tính.

Khung hình hội tụ dàn mỹ nam sở hữu loạt phim trăm tỷ: Quốc Anh đến từ Bộ Tứ Báo Thủ, Ma Ran Đô trong Nụ Hôn Bạc Tỷ, Trần Ngọc Vàng và Võ Điền Gia Huy từ Tử Chiến Trên Không khiến fangirl xao xuyến, gây bão với hàng chục nghìn tương tác.

Duy Khánh ZhouZhou hiện là sao nam dẫn đầu đường đua thời trang Giáng sinh 2025. "Anh tài" hóa thân thành cây thông Noel di động khiến netizen trầm trồ tại Đại nhạc hội Y-CONCERT ở Hưng Yên cuối tuần qua.

Duy Khánh gây ấn tượng với tạo hình đầu tư cầu kỳ, chỉn chu. Anh khoác áo choàng dài xanh lá cây, đính nơ khổng lồ ở cổ và cài sao lấp lánh trên đầu tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, thu hút mọi ánh nhìn.

Anh Tú Atus “đốn tim” người hâm mộ trong tập mới của Running Man mùa 3, theo chủ đề Giáng sinh. Nam diễn viên chọn áo khoác varsity tông xanh lá, quần be phối cùng sơ mi trắng và cà vạt kẻ sọc đỏ.

Phong cách năng động giúp "nam sinh" Anh Tú Atus ghi điểm trong mùa Giáng sinh năm nay. Sự kết hợp giữa sắc xanh của cây thông, điểm nhấn đỏ từ cà vạt tạo nên tổng thể hài hòa, vừa trẻ trung vừa tôn lên vẻ đẹp trai thanh lịch của Hoàng Tử Quỷ.