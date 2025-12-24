Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dàn Chị Đẹp diễn Y Concert hết mình nhưng Gió Em vẫn tiếc, mong mở concert D-2

Thiện Dư (tổng hợp)

HHTO - Người hâm mộ chương trình Chị Đẹp Đạp Gió lên tiếng khắp mạng xã hội sau đêm diễn Y Concert vừa qua.

Y Concert đã chính thức diễn ra vào ngày 20/12, thế nhưng hiện tại cộng đồng người hâm mộ của vũ trụ chương trình YEAH1 vẫn đang bàn tán xôn xao. Bởi lẽ, các khán giả yêu thích show Chị Đẹp vẫn chưa thỏa mãn sau những màn trình diễn bùng nổ tại Y Concert. Thậm chí, không ít ý kiến cho rằng các nghệ sĩ nữ vẫn chưa có nhiều cơ hội thể hiện hết mình, từ đó mong muốn có thêm nhiều đêm diễn nữa.

598933771-1180443647636776-724378206491031478-n.jpg

Trên mạng xã hội Threads, nhiều khán giả - đặc biệt là các Gió Em (khán giả yêu thích show Chị Đẹp) - có những bài đăng bày tỏ sự tiếc nuối. Nguyên do là bởi các Chị Đẹp diễn ít, không có nhiều tiết mục solo tại Y Concert vừa qua. Nhiều ý kiến cho rằng các nghệ sĩ nữ "chịu nhiều thiệt thòi", không có nhiều "đất diễn".

Thậm chí, một số tranh luận còn nổ ra xoay quanh việc các Chị Đẹp và Anh Tài có những màn kết hợp đặc biệt trên sân khấu. Nhiều Gió Em đã phải lên tiếng bênh vực, khẳng định vô cùng trân trọng và tận hưởng những màn "collab" đặc sắc này tại Y Concert và hy vọng cộng đồng người hâm mộ "dĩ hòa vi quý".

1.jpg
Nhiều khán giả tiếc nuối khi các Chị đẹp diễn ít, chịu thiệt thòi.
8.jpg
Cư dân mạng lên tiếng bênh vực khi các Chị Đẹp diễn ít, diễn gộp với Anh Tài.

Bên cạnh những tranh cãi, vẫn có không ít khán giả đặt "ngôi sao hy vọng" vào YEAH1 để có thêm concert D-2 cho sự kiện Y Concert. Việc tiếp tục có thêm các suất diễn mới tạo điều kiện cho các Chị Đẹp nói riêng và dàn nghệ sĩ nói chung trình diễn nhiều hơn, mang đến cho khán giả nhiều sân khấu mới lạ và độc đáo hơn.

Chưa kể, không ít Gió Em còn tranh thủ "khều" concert D-2 dành cho Chị Đẹp Concert, hy vọng những nỗ lực và phần trình diễn ấn tượng của dàn nghệ sĩ nữ sẽ là động lực để có thêm nhiều đêm diễn nữa trong tương lai.

6.jpg
3.jpg
Khán giả "khều" D-2 của Y Concert lẫn Chị Đẹp Concert.
5.jpg
Một khán giả đùa rằng Bùi Lan Hương nên tổ chức fan meeting 5.000 người.

Trước đó chuỗi hai mùa Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã tổ chức thành công một đêm diễn mang tên Chị Đẹp Concert vào tháng 4/2025. Trong không khí phấn khích của khán giả, phía YEAH1 quyết định không tiếp tục tổ chức concert dành cho các Chị Đẹp khiến dân tình tiếc nuối.

ft1471.jpg
Thiện Dư (tổng hợp)
#Chị Đẹp Concert #Y Concert #Chị Đẹp Đạp Gió 2024 #Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng #Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Xem thêm

