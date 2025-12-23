Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

"2 Ngày 1 Đêm" kể chuyện hòa bình qua MV "Còn Gì Đẹp Hơn” phiên bản đặc biệt

Như Lê

HHTO - Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 36 năm Ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, chương trình "2 Ngày 1 Đêm" Việt Nam giới thiệu MV “Còn Gì Đẹp Hơn” - phiên bản đặc biệt, như một lời tri ân gửi đến những thế hệ đã hy sinh vì độc lập, hòa bình của dân tộc, cùng các lực lượng đang ngày đêm bảo vệ Tổ quốc.

Trong MV, khán giả sẽ theo chân các thành viên 2 Ngày 1 Đêm khi đặt chân đến Quảng Trị - “mảnh đất lửa” anh hùng, nơi lịch sử còn in đậm trong từng tấc đất, từng dòng sông, ghi dấu biết bao hy sinh trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Bên cạnh đó, những hình ảnh tại các địa danh lịch sử thiêng liêng, cùng hành trình lắng nghe, cảm nhận và chiêm nghiệm của các thành viên dàn cast càng tạo nên sự đối thoại nhẹ nhàng giữa quá khứ và hiện tại - giữa mất mát, hy sinh và giá trị của hòa bình.

tran9297.jpg
tran9331.jpg

MV Còn Gì Đẹp Hơn - phiên bản 2 Ngày 1 Đêm còn đan xen những thước phim hòa bình Việt Nam hôm nay - yên bình, tươi đẹp và tràn đầy sức sống. Chính sự đối lập ấy đã làm nổi bật giá trị của hòa bình, để mỗi khung hình không chỉ gợi nhớ lịch sử, mà còn nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ những gì đang có.

mv-con-gi-dep-hon.jpg

Với giọng ca giàu cảm xúc của ca sĩ Nguyễn Hùng, MV Còn Gì Đẹp Hơn trong phiên bản 2 Ngày 1 Đêm không lựa chọn cách thể hiện hào hùng hay bi tráng, khốc liệt của chiến tranh, mà được kể bằng âm nhạc dung dị, cảm xúc trân trọng. Giai điệu vang lên như một khoảng lặng cần thiết - để chúng ta cùng nhìn lại, để nhớ, để trân trọng và biết ơn những Anh Hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập - hòa bình của dân tộc, cũng như những con người đang âm thầm cống hiến, bảo vệ non sông hôm nay.

Thông qua MV, 2 Ngày 1 Đêm mong muốn lan tỏa thông điệp về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý nghĩa của hòa bình, theo một cách gần gũi, chân thành, đặc biệt là với thế hệ trẻ. Bởi lẽ, hòa bình không phải là điều hiển nhiên, mà là thành quả được đánh đổi bằng hy sinh và sự kiên cường của biết bao thế hệ người Việt Nam.

MV Còn Gì Đẹp Hơn - phiên bản 2 Ngày 1 Đêm được ra mắt vào Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 36 năm Ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, như một lời tri ân trang trọng và lời chúc bình an gửi đến Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng toàn thể nhân dân cả nước.

tran9428.jpg
banner.jpg
Như Lê
#chương trình 2 Ngày 1 Đêm #MV Còn Gì Đẹp Hơn #tri ân #lịch sử #hòa bình

