Không nhận ra Hạo Khang - bé An của "Đất Rừng Phương Nam" trong phim sắp chiếu

HHTO - Hơn hai năm kể từ Đất Rừng Phương Nam, diễn viên nhí Hạo Khang đã tái xuất với một vai chính khác có tâm lý, số phận phức tạp không kém gì bé An.

Phim Con Kể Ba Nghe khiến nhiều khán giả bất ngờ khi mang đến câu chuyện cảm động về tình cha con, với người cha là nghệ sĩ xiếc đi trên dây bên ngoài dí dỏm bộc trực nhưng thâm tâm đầy trăn trở suy tư trên hành trình thấu hiểu cậu con trai nhỏ của mình.

Con Kể Ba Nghe là hành trình kết nối của hai cha con.

Trong sự nghiệp của mình, Kiều Minh Tuấn đã nhiều lần vào vai người cha, phần lớn là những nhân vật thuộc các gia đình không trọn vẹn. Tuy nhiên, Con Kể Ba Nghe mang đến cho anh một trải nghiệm hoàn toàn khác khi phải “nhập vai xây dựng cảm xúc thật với "đứa con" Hạo Khang”. Từng được khán giả yêu mến với vai bé An trong trẻo trong Đất Rừng Phương Nam, Hạo Khang gây bất ngờ khi hóa thân thành cậu thiếu niên đang tuổi dậy thì, vừa khép kín, ít nói, lại mang tổn thương tâm lý trong Con Kể Ba Nghe.

Hạo Khang đã lớn nhiều so với lúc đóng Đất Rừng Phương Nam.

Kiều Minh Tuấn cho rằng việc kết nối với Hạo Khang là thử thách lớn nhất khi quay phim này. Bởi Hạo Khang ngoài đời cũng đang ở tuổi vị thành niên, có thế giới riêng, bạn bè và niềm vui riêng. Để tạo sự gắn kết, Kiều Minh Tuấn phải dành nhiều thời gian trò chuyện, tìm hiểu sở thích, thậm chí làm quen với cả những người bạn xung quanh Hạo Khang.

Nhân vật của cậu chất chừa nhiều tâm sự khó nói với người thân.

Nhưng cũng nhờ quá trình này mà anh càng đồng cảm với nhân vật Thái khi không thể kết nối với con trai. Dù hai cha con ngày ngày vẫn gặp gỡ chuyện trò nhưng vẫn như ở hai thế giới riêng biệt. Bản thân Hạo Khang trong quá trình quay phim cũng không tách rời bản thân và vai diễn, khi chính cậu cũng có nhiều bối rối khó nói với những người khác thế hệ và phải học dần cách tâm sự chia sẻ.

Nhờ cùng chung hoàn cảnh với nhân vật, Hạo Khang cùng Kiều Minh Tuấn đã tạo ra những phân cảnh diễn xuất rất chân thật.