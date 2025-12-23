Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hứa Vĩ Văn, Hồng Ánh: "Đại tiệc trăng máu 8" sẽ là một “đại tiệc điện ảnh” thú vị

Như Lê

HHTO - Dự án điện ảnh "Đại tiệc trăng máu 8" đã hé lộ những thước phim hậu trường với những chia sẻ của dàn diễn viên cũng như đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và nhà sản xuất Charlie Nguyễn.

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và nhà sản xuất Charlie Nguyễn bật mí về thể loại phim: “Dự án này rất phức tạp. Đây có vẻ là một phim kinh dị, cũng có vẻ là một phim ma, gay cấn, điều tra, trinh thám, lột trần ra những bí ẩn, cũng là một phim tâm lý, tình cảm, gia đình, nhưng cũng đem lại rất nhiều tiếng cười”.

Từ góc độ sản xuất, Charlie Nguyễn cho biết Đại tiệc trăng máu 8 là một cuộc đánh cược với khán giả, đồng thời có ngân sách cao so với mặt bằng chung phim điện ảnh Việt. Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và anh đều dành nhiều tâm huyết cho bộ phim, với lời khẳng định phải làm 200% sức lực để mang đến sản phẩm tốt nhất cho khán giả.

tu-trai-sang-dop-hoang-trung-nam-nsx-charlie-nguyen-dao-dien-phan-gia-nhat-linh.jpg

Tác phẩm cũng đánh dấu cú bắt tay lần đầu tiên của Charlie Nguyễn và Phan Gia Nhật Linh. Cả hai từng đạo diễn những tác phẩm thành công như Để Mai tính, Tèo em, Để Mai tính 2, Chàng vợ của em (Charlie Nguyễn) hay Em là bà nội của anh, Cô gái đến từ hôm qua (Phan Gia Nhật Linh).

Đảm nhận vị trí đạo diễn hình ảnh của Đại tiệc trăng máu 8 là Hoàng Trung Nam, nhà quay phim được đánh giá cao với Tử chiến trên không (2025). Họa sĩ của phim là Nguyễn Minh Đương, người đứng sau nhiều bộ phim thắng lớn phòng vé cũng như từng đoạt nhiều giải thưởng ở Việt Nam.

Như đã giới thiệu trước đây, phim quy tụ dàn diễn viên Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, NSƯT Đức Khuê, Quốc Khánh, Quỳnh Lý... Vai trò của từng diễn viên vẫn được giữ kín, khiến tác phẩm giống như một “ma trận” đầy bí ẩn với khán giả. Tuy nhiên, điểm chung giữa họ là đều hứng thú với sự độc lạ của dự án.

Quốc Khánh yêu mến Đại tiệc trăng máu 8 vì sự táo bạo ngay từ cách đặt tựa đề phim. “Đây là bộ phim đặc biệt trong sự nghiệp của tôi, có lẽ sau này cũng khó có được một vai diễn như thế này” - anh nói. Diễn viên Quỳnh Lý cũng khẳng định đây là bộ phim anh rất muốn được trở thành một phần.

dien-vien-quoc-khanh.jpg
dien-vien-quynh-ly.jpg

Còn tài tử Hứa Vĩ Văn nghĩ đây là một bàn tiệc buffet, với nhiều món ngon cho khán giả lựa chọn. Diễn viên kỳ cựu Hồng Ánh cho biết hơi “rối não” khi lần đầu đọc kịch bản, nhưng khẳng định đây sẽ là một “đại tiệc điện ảnh” thú vị mà Phan Gia Nhật Linh bày biện. Cả hai đều tái hợp với Phan Gia Nhật Linh sau lần đóng chính trong Tiệc trăng máu, bộ phim mà anh làm nhà sản xuất.

dien-vien-hua-vi-van-2.jpg
dien-vien-hong-anh-2.jpg

Đúng với tính chất “độc lạ” của mình, đoạn phim hậu trường của Đại tiệc trăng máu 8 không kết thúc theo cách thông thường. Cuối video, twist liên tiếp được gieo với câu hỏi: “Chỉ vậy thôi sao?” cùng lời gợi ý của nhà sản xuất Charlie Nguyễn: “Nếu mình mời thêm một danh hài thì sao?”. Một nhân vật bí ẩn xuất hiện ở cuối đoạn phim, hứa hẹn sẽ mang nhiều bất ngờ cho khán giả ở các thước phim tiếp theo.

nguoi-bi-an-o-cuoi-bts-1.png
Nhân vật bí ẩn xuất hiện ở cuối clip hậu trường Đại tiệc trăng máu 8.
banner.jpg
Như Lê
