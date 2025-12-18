Mai Tài Phến "cân" 3 vai trò trong phim mới, ca sĩ Mỹ Tâm liệu có là nữ chính?

Tấm poster của dự án phim điện ảnh Tài gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên khi chọn bối cảnh không gian đậm chất miền Tây. Ở trung tâm bố cục là hình ảnh một người đàn ông đứng trên chiếc tắc ráng giữa dòng sông rộng, tiến về phía trước. Dáng đứng của nhân vật thể hiện rõ sự rắn rỏi, lầm lũi và mạnh mẽ của một người lao động miền sông nước.

Bên cạnh vai trò đạo diễn, Mai Tài Phến còn đảm nhận vị trí biên kịch và nam chính.

Cùng với đó, ánh nắng vàng rực hắt nghiêng qua mặt nước, tạo nên bầu không khí ấm áp nhưng phảng phất sự cô đơn. Phần nền của poster là cảnh quan thiên nhiên miền Tây với hàng cây xanh trải dài ven sông, những tán lá mờ dần theo ánh sáng, vừa chân thật vừa mộng mơ. Đi kèm với poster giới thiệu, nhà sản xuất của Tài cũng tung ra first-look, đưa đến khán giả những thước phim đầu tiên.

Đoạn "nhá hàng" bắt đầu bằng khung cảnh từ trên cao của một làng quê miền Tây, được bao quanh bởi những cánh đồng xanh mướt, hai bên đường phủ đầy màu lá. Không khí bình yên ấy tưởng như báo hiệu một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng lời thoại của một người phụ nữ phá tan bầu không khí: "Mày đừng có nghĩ, cứ quay đầu làm việc tốt sẽ trở thành người trong sạch. Tay đã nhúng chàm rồi thì khó rửa sạch lắm con à". Nhiều khán giả đã tô cho phim một tông màu: Câu chuyện của quá khứ không thể thoát, của con người đứng giữa ranh giới thiện - ác và nỗ lực tìm đường bước tiếp.

Hình ảnh nhân vật Tài (Mai Tài Phến) lần đầu được hé lộ một cách rõ nét trong vai một người lao động có thân hình chắc khỏe, làn da ngâm đen, đang cặm cụi khuân vác giữa chợ cá. Cảnh anh ngồi giữa sông, lặng lẽ suy ngẫm về lời nói của người phụ nữ bí ẩn gợi mở về một nhân vật có chiều sâu nội tâm.

Đoạn clip ngắn tiếp tục dẫn dắt người xem đến những hình ảnh căng thẳng, các băng "nài" thuốc lá lậu ở khu vực biên giới xuất hiện. Những thước phim nhanh nghẹt thở cho thấy một thế giới khắc nghiệt mà Tài đã đi qua. Chuyển cảnh đến sau khi Tài gặp tai nạn, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, anh nhìn thấy một cô gái đang băng bó cho mình. Nhiều khán giả suy đoán cô gái này sẽ bước vào "chữa lành" cuộc đời anh.

Hình ảnh được làm mờ nhưng không đáng kể khiến fan gọi tên Mỹ Tâm﻿ là nữ chính.

Đáng chú ý, cùng với nam chính là Mai Tài Phến, phim còn có sự góp mặt của một số diễn viên như Long Đẹp Trai, Vinh Râu nhưng nhân vật nữ chính vẫn chưa lộ diện. Dẫu vậy, qua phân cảnh cô gái ngồi chăm sóc Tài đã bị làm mờ, netizen thích thú gọi tên ca sĩ Mỹ Tâm, đặt ra nhiều tình huống hài hước: "Cô giáo Út trùng sinh trở thành y tá, dùng tình yêu vĩnh cửu giúp anh Tài hoàn lương?", "Đợt này chị tui hết làm trợ lý rồi, chắc làm y tá hay gì đó thấy chăm sóc ảnh quá"...

Theo thông tin từ nhà sản xuất, bộ phim Tài sẽ ra khởi chiếu tại rạp vào mùa Xuân năm 2026.