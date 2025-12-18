Động thái đầu tiên của Dương Domic sau thời gian vướng "liên hoàn" tranh cãi

Mới đây, Dương Domic đã có những chia sẻ đầy cảm xúc để kỷ niệm 4 năm kể từ ngày debut trên hành trình âm nhạc. Nam ca sĩ bộc bạch về điều đã giúp bản thân vượt qua những khó khăn và tiến về phía trước: "Nhờ vào niềm tin của bản thân, không ngừng học hỏi, cố gắng hoàn thiện, tốt hơn mỗi ngày, tử tế hơn, hiểu bản thân mình hơn và không bao giờ từ bỏ!".

Bên cạnh đó, Dương Domic cũng gây chú ý khi cho rằng bản thân "không phải một người tốt mà chỉ ích kỷ theo đuổi những điều mà bản thân cho là đúng và mang đến điều mình làm tốt nhất cho đời!". Cuối cùng, giọng ca Mất Kết Nối gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ, đồng thời hứa hẹn về "những thanh âm mới" trong năm 2026.

Bài đăng trên nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm, tương tác từ khi đây là động thái chia sẻ đầu tiên của Dương Domic sau chuỗi ngày vấp phải "liên hoàn" thị phi.

Theo đó, sau đêm Chung kết trao giải Anh Trai “Say Hi” 2025, trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip nam ca sĩ liên tục nhai kẹo cao su từ lúc ngồi ở hàng ghế khách mời đến khi lên trao giải The Best Hit. Nhiều khán giả cho rằng hành động của Dương Domic thể hiện sự thiếu nghiêm túc, không phù hợp với không khí trang trọng của sự kiện, nhất là khi có sự tham gia của các bậc tiền bối, đồng nghiệp, khán giả theo dõi trực tiếp cũng như qua màn ảnh nhỏ.

Hành động liên tục nhai kẹo cao su của Dương Domic trong đêm Chung kết thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.

Dương Domic được cho là thiếu chỉn chu hơn so với HIEUTHUHAI ngồi cạnh.

Ở chiều ngược lại, một số người hâm mộ đã lên tiếng bênh vực cho nam ca sĩ, cho rằng việc nhai kẹo cao su là để tránh tình trạng tụt đường huyết, do trước đó giọng ca Pin Dự Phòng vừa có lịch trình biểu diễn ở xa. Tuy nhiên, một số ý kiến cũng thừa nhận hành động của Dương Domic có phần thiếu tinh tế, đồng thời kỳ vọng nam nghệ sĩ rút kinh nghiệm để hoàn thiện hình ảnh khi xuất hiện trước công chúng trong thời gian tới.

Dương Domic có hai sự kiện diễn ra cùng ngày 13/12. Một số fan cho rằng do phải di chuyển gấp nên Dương Domic có phần thiếu chỉn chu, mong khán giả thông cảm.

Trước đó, Dương Domic còn gây xôn xao dư luận với loạt ảnh được cho là hẹn hò cùng Linh Ka tại Pháp. Người hâm mộ cảm thấy hụt hẫng, mất niềm tin vì trước đó giọng ca Mất Kết Nối từng nhiều lần phủ nhận tin đồn hẹn hò và khẳng định mình độc thân. Sự việc trên cũng kéo theo một lượng fan giảm đáng kể trong broadcast của nam ca sĩ.

Hình ảnh được cho là Dương Domic hẹn hò cùng Linh Ka tại Pháp. Nguồn ảnh: @laylee3657.

Sau chương trình, Dương Domic liên tục công phá các bảng xếp hạng với EP đầu tay mang tên Dữ Liệu Quý và trở thành một trong những gương mặt trẻ được săn đón tại các sân khấu âm nhạc và chương trình truyền hình thực tế.

Trong bối cảnh âm nhạc Việt Nam ngày càng phát triển và xuất hiện nhiều gương mặt trẻ tài năng, việc liên tục vướng tranh cãi từ thái độ tới đời tư có thể đặt ra thách thức cho Dương Domic trong việc xây dựng và giữ vững vị trí của mình. Các nghệ sĩ hiện nay không chỉ được đánh giá bởi sản phẩm âm nhạc mà còn bởi cách quản lý hình ảnh và phản ứng trước công chúng.