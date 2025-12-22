Vương Bình - CONGB bật mí "món quà âm nhạc" gửi dàn "Anh Trai" và người hâm mộ

HHTO - Những thước phim "tư liệu quý" ở hậu trường Anh Trai "Say Hi" được Vương Bình và CONGB gửi gắm vào MV Ngày Buồn Tháng Nhớ Năm Thương.

Khép lại hành trình tham gia chương trình Anh Trai "Say Hi", Vương Bình và CONGB vừa gửi tặng dàn "Anh trai" và người hâm mộ một "món quà âm nhạc": Làm mới ca khúc Ngày Buồn Tháng Nhớ Năm Thương nằm trong album Anh Bờ Vai từng ra mắt vào tháng 11/2024.

Ngày Buồn Tháng Nhớ Năm Thương là một bức thư gửi đến người thương, chứa đựng những tâm tư chưa từng được giãi bày trước thời khắc nói lời tạm biệt. Không phải một bản Pop Ballad với nội dung buồn, ca khúc là một lời tri ân đến những phút giây rực rỡ - dám yêu hết lòng, dám sống hết mình ở thời thanh xuân. Đồng thời, đây cũng là một lời hẹn chân thành rằng dù có đi tiếp hành trình mới thì vẫn luôn nhớ về nhau và còn gặp lại trong tương lai.

Lời ca đậm chất tự sự cùng giai điệu nhẹ nhàng, da diết qua giọng ca ngọt ngào của hai "Anh trai" khiến người nghe rưng rưng xúc động. Đặc biệt, nội dung MV không chỉ dành cho tình yêu đôi lứa mà còn truyền tải câu chuyện về tuổi trẻ, sự hoài niệm, nỗi nhớ - để những kỷ niệm về chuỗi ngày tại Anh Trai "Say Hi" ùa về. Đường hình đem đến nhiều thước phim tư liệu phía sau hậu trường, ghi lại hình ảnh của tất cả các "Anh trai", có các nội dung chưa từng được công bố do chính tay Vương Bình và CONGB bấm máy.

MV như một cuốn lưu bút, bắt đầu bằng hình ảnh ngày đầu tiên 30 "Anh trai" gặp gỡ đến chuỗi ngày cùng nhau chuẩn bị cho từng tiết mục trình diễn và đứng trên sân khấu chung kết. Những khoảnh khắc tập luyện hay đùa nghịch "vô tri" trước ống kính được đưa vào MV khiến người xem bồi hồi.

Cuối MV, Vương Bình còn bày tỏ sự biết ơn: "Cảm ơn Anh Trai "Say Hi" đã mang lại cho chúng mình nhiều cơ hội mới, nhiều người anh em tuyệt vời, những anh chị ekip thầm lặng phía sau và cả tình yêu thương của khán giả! Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của nhau".

Sản phẩm chung đầu tiên của Vương Bình và CONGB mang lại cảm giác nhẹ nhàng, trong veo như một lời tâm sự, vỗ về nhưng cũng gợi lên nỗi nhớ, sự biết ơn và niềm trân quý dành cho "mùa hè rực rỡ". Nhiều khán giả để lại bình luận khen ngợi dành cho màn bắt tay của hai giọng ca "mít ướt".