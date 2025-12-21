Fan cặp đôi mạnh nhất Say Hi: Có "danh phận" riêng, các Anh trai cũng công nhận

Vũ trụ "Say Hi" đã mang đến cho khán giả nhiều nghệ sĩ mới toàn năng, những ca khúc để "nhâm nhi" suốt thời gian qua, và cả khái niệm "fan cặp đôi" đến với thị trường nhạc Việt. Thế nhưng sẽ khó có cặp "bài trùng" nào mạnh như MasonB - Mason Nguyễn và CONGB, hoặc nay đã có tên shipdom (cộng đồng người hâm mộ ủng hộ cả hai) chính thức - Sữa Đậu Con.

Mason Nguyễn và CONGB có cộng đồng fan chung tên Sữa Đậu Con.

Cái tên Sữa Đậu Con này bắt đầu "thành hình thành dạng" từ đầu tháng 11, cũng là lúc mà đôi bạn Mason Nguyễn và CONGB bắt đầu gây sốt. Trong một lần đi ăn cùng các Anh trai (mà cụ thể là lẩu ếch Đà Lạt, theo lời Đỗ Nam Sơn), CONGB đã muốn gọi món sữa đậu yêu thích của mình. Anh chàng "nhõng nhẽo" và liên tục nói "Tôi muốn sữa đậu", khiến các Anh trai khác dở khóc dở cười. Tuy nhiên mọi chuyện chỉ bắt đầu bùng nổ khi theo bình luận của Buitruonglinh trên Threads, một "Anh trai tên M" chỉ quay qua hỏi đúng một người "Đá hay nóng?". Chiếu theo đoạn video "bằng chứng", đó là câu hỏi mà Mason Nguyễn dành cho CONGB về món sữa đậu.

Video về giai thoại "sữa đậu" của CONGB và Mason Nguyễn. Nguồn: @luv_umylover

Thú vị hơn, theo tiết lộ của Đỗ Nam Sơn, quán lẩu hôm ấy còn không có món sữa đậu trên thực đơn. Kể từ đó, sữa đậu dần dần trở thành "điểm kết nối" những ai yêu thích đôi bạn MasonB, và thế là cái tên Sữa Đậu Con ra đời. Cho đến nay, đây cũng là tên cộng đồng fan couple mới và duy nhất của Anh Trai "Say Hi" được công nhận rộng rãi, vừa bởi các Anh trai mà còn bởi các cộng đồng FC khác.

Đơn cử là trong một bài đăng thống kê donate, FC Karik - các Rikers đã nhắc hẳn tên Sữa Đậu Con kèm theo nhãn dán "thả tim" dễ thương, khiến ai nấy phấn khích.

Sữa Đậu Con được FC Karik nhắc đến.

Các Sữa Đậu Con hạnh phúc khi được "công nhận".

Hiện tại, các Sữa Đậu Con đang bày tỏ sự vui mừng của mình trên khắp mạng xã hội khi cuối cùng đã có "danh phận" chính thức. Thậm chí một số Anh trai cũng năng nổ gọi tên các Sữa Đậu Con không ít lần, trong đó không thể không nhắc đến Buitruonglinh. Nam ca sĩ thường xuyên nhắc, đăng tải trên mạng xã hội khiến ai nấy dở khóc dở cười.

Buitruonglinh nhiều lần nhắc "sữa đậu" và "Sữa Đậu Con".

Mason Nguyễn - một trong hai mảnh "chính quyền" cũng đã ẩn ý nhắc đến Sữa Đậu Con thông qua cụm từ "anh em một nhà" trong kênh chat của mình. Giờ đây, Sữa Đậu Con, Cổ Đông và thậm chí cả Unicong cũng đã có những điểm giao thoa nhất định.