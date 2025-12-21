Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Fan cặp đôi mạnh nhất Say Hi: Có "danh phận" riêng, các Anh trai cũng công nhận

Thiện Dư (tổng hợp)

HHTO - Sữa Đậu Con đang là cộng đồng fan gây chú ý nhất nhì Vũ trụ "Say Hi", được lập nên để ủng hộ MasonB (Mason Nguyễn và CONGB).

Vũ trụ "Say Hi" đã mang đến cho khán giả nhiều nghệ sĩ mới toàn năng, những ca khúc để "nhâm nhi" suốt thời gian qua, và cả khái niệm "fan cặp đôi" đến với thị trường nhạc Việt. Thế nhưng sẽ khó có cặp "bài trùng" nào mạnh như MasonB - Mason Nguyễn và CONGB, hoặc nay đã có tên shipdom (cộng đồng người hâm mộ ủng hộ cả hai) chính thức - Sữa Đậu Con.

557618449-17885890692365996-1988.jpg
Mason Nguyễn và CONGB có cộng đồng fan chung tên Sữa Đậu Con.

Cái tên Sữa Đậu Con này bắt đầu "thành hình thành dạng" từ đầu tháng 11, cũng là lúc mà đôi bạn Mason Nguyễn và CONGB bắt đầu gây sốt. Trong một lần đi ăn cùng các Anh trai (mà cụ thể là lẩu ếch Đà Lạt, theo lời Đỗ Nam Sơn), CONGB đã muốn gọi món sữa đậu yêu thích của mình. Anh chàng "nhõng nhẽo" và liên tục nói "Tôi muốn sữa đậu", khiến các Anh trai khác dở khóc dở cười. Tuy nhiên mọi chuyện chỉ bắt đầu bùng nổ khi theo bình luận của Buitruonglinh trên Threads, một "Anh trai tên M" chỉ quay qua hỏi đúng một người "Đá hay nóng?". Chiếu theo đoạn video "bằng chứng", đó là câu hỏi mà Mason Nguyễn dành cho CONGB về món sữa đậu.

photo-6210856850341694548-y.jpg
Video về giai thoại "sữa đậu" của CONGB và Mason Nguyễn. Nguồn: @luv_umylover

Thú vị hơn, theo tiết lộ của Đỗ Nam Sơn, quán lẩu hôm ấy còn không có món sữa đậu trên thực đơn. Kể từ đó, sữa đậu dần dần trở thành "điểm kết nối" những ai yêu thích đôi bạn MasonB, và thế là cái tên Sữa Đậu Con ra đời. Cho đến nay, đây cũng là tên cộng đồng fan couple mới và duy nhất của Anh Trai "Say Hi" được công nhận rộng rãi, vừa bởi các Anh trai mà còn bởi các cộng đồng FC khác.

Đơn cử là trong một bài đăng thống kê donate, FC Karik - các Rikers đã nhắc hẳn tên Sữa Đậu Con kèm theo nhãn dán "thả tim" dễ thương, khiến ai nấy phấn khích.

2.jpg
Sữa Đậu Con được FC Karik nhắc đến.
3.jpg
1.jpg
Các Sữa Đậu Con hạnh phúc khi được "công nhận".

Hiện tại, các Sữa Đậu Con đang bày tỏ sự vui mừng của mình trên khắp mạng xã hội khi cuối cùng đã có "danh phận" chính thức. Thậm chí một số Anh trai cũng năng nổ gọi tên các Sữa Đậu Con không ít lần, trong đó không thể không nhắc đến Buitruonglinh. Nam ca sĩ thường xuyên nhắc, đăng tải trên mạng xã hội khiến ai nấy dở khóc dở cười.

588564225-17897923209344949-6100.jpg
599933915-17864172423538495-5975.jpg
Buitruonglinh nhiều lần nhắc "sữa đậu" và "Sữa Đậu Con".

Mason Nguyễn - một trong hai mảnh "chính quyền" cũng đã ẩn ý nhắc đến Sữa Đậu Con thông qua cụm từ "anh em một nhà" trong kênh chat của mình. Giờ đây, Sữa Đậu Con, Cổ Đông và thậm chí cả Unicong cũng đã có những điểm giao thoa nhất định.

photo-6210856850341694547-y.jpg
Mason Nguyễn ẩn ý nhắc đến Sữa Đậu Con qua cụm "anh em một nhà".
ft1471.jpg
Thiện Dư (tổng hợp)
#Sữa Đậu Con #Mason Nguyễn #CONGB #MasonB #Anh Trai "Say Hi" mùa 2 #Anh Trai "Say Hi" #Buitruonglinh

Xem thêm

Cùng chuyên mục