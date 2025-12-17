Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

PiaLinh "hẹn hò" Dangrangto, tặng khán giả ca khúc mới nhân dịp Giáng sinh 2025

Thiện Dư

HHTO - Ca khúc mới mang tên "Xmas day, em dau" của PiaLinh kết hợp cùng nam rapper "bảo chứng hit" Dangrangto hứa hẹn khuấy động lễ Giáng sinh năm nay.

Năm 2025 tiếp tục đánh dấu sự bứt phá mạnh mẽ của PiaLinh - nữ ca sĩ từng gây ấn tượng trong ca khúc Nấu Ăn Cho Em của Đen Vâu và hành trình tại Vietnam Idol. Sau các ca khúc như Đánh Cắp Trái Tim Chúc Phúc, PiaLinh khép lại một năm 2025 "năng suất" của mình với sản phẩm Giáng sinh mang tên Xmas day, em dau với MV vô cùng dễ thương và ấm cúng.

out-now.jpg
PiaLinh cùng Dangrangto đóng tiểu phẩm tình yêu, dưới lời dẫn chuyện của Kai Đinh.

Xmas day, em dau nằm trong trong EP Giáng sinh mùa ôm ôm của nhạc sĩ Kai Đinh, tiếp nối mạch sáng tác cuối năm quen thuộc mà anh duy trì suốt 3 năm qua. EP giữ nguyên màu sắc ấm áp, tự sự đặc trưng của Kai Đinh với những câu chuyện đời thường về tình yêu. Lần này trong Xmas day, em dau, PiaLinh đóng nữ chính của MV cùng "bạn trai" là nam rapper Dangrangto.

Không chỉ sở hữu giọng rap đặc trưng, anh chàng sinh năm 2002 còn là "bảo chứng hit" khi có những màn kết hợp bùng nổ với nghệ sĩ nữ, phải kể đến như Young Puppy với Wrong Times hay MIN với Chẳng phải tình đầu sao đau đến thế. Vì lẽ đó, Xmas day, em dau hứa hẹn trở thành bản hit dịp cuối năm của cả Dangrangto lẫn PiaLinh.

3.jpg
2.jpg
Cặp "gà bông" PiaLinh - Dangrangto.

MV Xmas day, em dau xây dựng từ những khoảnh khắc đời thường, trong đó PiaLinh và Dangrangto vào vai một cặp đôi trẻ đang hẹn hò nhưng bất ngờ giận nhau. Giữa khung cảnh tươi vui, cặp đôi tỏ ra hờn mát dễ thương, với PiaLinh thể hiện phần lời trách móc nhẹ nhàng, nũng nịu, còn Dangrangto thì bày tỏ sự nuông chiều qua lời rap. Trên sân khấu, Kai Đinh đóng vai người dẫn chuyện duyên dáng, chứng kiến cặp đôi trẻ.

1-1263.jpg
4.jpg
Cặp đôi đi từ giận hờn đến làm lành vào dịp Giáng sinh.

Với giai điệu ngọt ngào, Xmas day, em dau hứa hẹn trở thành siêu phẩm bắt tai mùa Giáng sinh 2025, giúp hai nghệ sĩ trẻ "bỏ túi" thêm hit trong năm nay. Đồng thời, đây còn là tâm tư mà Kai Đinh gửi gắm đến các cặp đôi, cùng nhau đi từ cảm xúc hờn dỗi đến làm lành, trọn vẹn những ngày cuối năm nay.

ft1471.jpg
Thiện Dư
#PiaLinh #Dangrangto #Kai Đinh #Giáng sinh 2025 #Giáng sinh #Xmas day em dau

