Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Low G cầu hôn bạn gái lâu năm Dương Fynn, người hâm mộ phát hiện điều thú vị

Trương Quỳnh Như
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Sau hơn nửa thập kỷ hẹn hò, cặp đôi "nghệ sĩ - quản lý" Low G - Dương Fynn sắp chính thức về chung một nhà trong sự chúc phúc từ người hâm mộ.

Tối 16/12, Low G thông báo chính thức "về chung một nhà" với bạn gái kiêm quản lý Dương Fynn. Nam rapper chia sẻ hình ảnh ngón áp út của Dương Fynn đeo nhẫn, kèm theo dòng trạng thái: "Chốt bé này". Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng chia sẻ đoạn video bạn gái Low G xúc động bật khóc sau màn cầu hôn từ nam rapper.

Màn cầu hôn gây bão mạng của Low G. Nguồn video: @caigiidoa.
598801242-1279270504227443-4300676018530609431-n.jpg
HURRYKNG﻿, Emily Nguyễn, Saabirose,... gửi lời chúc mừng đến cặp đôi.

Không chỉ gửi lời chúc phúc, nhiều netizen còn tinh ý phát hiện ra một sự thật thú vị. Cặp đôi Dương Fynn - Low G không chỉ cùng tuổi, mà còn cùng tháng sinh. Đặc biệt, sinh nhật cả hai chỉ cách nhau một ngày. Low G sinh 23/7/1997 còn Dương Fynn sinh ngày 24/7/1997.

Trong album L2K ra mắt cách đây hơn một tháng, Low G có một track nhận về sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ - In Love. Nam rapper khẳng định, đây là ca khúc anh viết tặng bạn gái. Sau khi nghe ca khúc từ Low G, Dương Fynn vẫn chưa nhận ra. Đến vài tuần sau đó, cô mới biết "nữ chính" của In Love chính là mình.

Low G - Dương Fynn thành đôi nhờ quá trình cùng hoạt động tổ đội Last Fire Crew, Dương Fynn là người "cưa cẩm" đối phương trước. Trên YouTube, cả hai thường xuyên chia sẻ vlog đi ăn, đi du lịch với nhau. Đến năm 2020, Dương Fynn trở thành quản lý nghệ sĩ của Low G. "Bọn mình vừa là người yêu, vừa là bạn thân của nhau. Nên khi có thời gian bên cạnh thì mọi chuyện rất vui vẻ và tình cảm cùng một lúc" - Low G chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.

480681765-945917664390003-6088714441823088128-n.jpg

Low G nổi tiếng từ sau series Tán Gái được phát hành trên Rap Nhà Làm. Sau đó, nam rapper tiếp tục ghi dấu ấn trong lòng khán giả trẻ với loạt hit An Thần, Simp Gái 808, Hop On The Show (ft. tlinh), Love Game (ft. tlinh),... Mới đây nhất, album L2K nhận về tình cảm lớn từ người hâm mộ. Không chỉ rap hay, Low G còn nhảy đẹp, biết sản xuất nhạc, chơi gloving, beatbox.

599258168-1436214611844386-7905536676269754439-n.jpg
Low G vừa bắt tay với Quang Hùng MasterD ra mắt sản phẩm Chất Gây Hại.
585585088-868281205892527-5459033705391742395-n.jpg
Trương Quỳnh Như
#low g dương fynn #low g và bạn gái #low g cầu hôn dương fynn #low g cầu hôn bạn gái #low g cưới dương fynn #low g và dương fynn

Xem thêm

Cùng chuyên mục