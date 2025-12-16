Low G cầu hôn bạn gái lâu năm Dương Fynn, người hâm mộ phát hiện điều thú vị

HHTO - Sau hơn nửa thập kỷ hẹn hò, cặp đôi "nghệ sĩ - quản lý" Low G - Dương Fynn sắp chính thức về chung một nhà trong sự chúc phúc từ người hâm mộ.

Tối 16/12, Low G thông báo chính thức "về chung một nhà" với bạn gái kiêm quản lý Dương Fynn. Nam rapper chia sẻ hình ảnh ngón áp út của Dương Fynn đeo nhẫn, kèm theo dòng trạng thái: "Chốt bé này". Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng chia sẻ đoạn video bạn gái Low G xúc động bật khóc sau màn cầu hôn từ nam rapper.

Màn cầu hôn gây bão mạng của Low G. Nguồn video: @caigiidoa.

HURRYKNG﻿, Emily Nguyễn, Saabirose,... gửi lời chúc mừng đến cặp đôi.

Không chỉ gửi lời chúc phúc, nhiều netizen còn tinh ý phát hiện ra một sự thật thú vị. Cặp đôi Dương Fynn - Low G không chỉ cùng tuổi, mà còn cùng tháng sinh. Đặc biệt, sinh nhật cả hai chỉ cách nhau một ngày. Low G sinh 23/7/1997 còn Dương Fynn sinh ngày 24/7/1997.

Trong album L2K ra mắt cách đây hơn một tháng, Low G có một track nhận về sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ - In Love. Nam rapper khẳng định, đây là ca khúc anh viết tặng bạn gái. Sau khi nghe ca khúc từ Low G, Dương Fynn vẫn chưa nhận ra. Đến vài tuần sau đó, cô mới biết "nữ chính" của In Love chính là mình.

Low G - Dương Fynn thành đôi nhờ quá trình cùng hoạt động tổ đội Last Fire Crew, Dương Fynn là người "cưa cẩm" đối phương trước. Trên YouTube, cả hai thường xuyên chia sẻ vlog đi ăn, đi du lịch với nhau. Đến năm 2020, Dương Fynn trở thành quản lý nghệ sĩ của Low G. "Bọn mình vừa là người yêu, vừa là bạn thân của nhau. Nên khi có thời gian bên cạnh thì mọi chuyện rất vui vẻ và tình cảm cùng một lúc" - Low G chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.

Low G nổi tiếng từ sau series Tán Gái được phát hành trên Rap Nhà Làm. Sau đó, nam rapper tiếp tục ghi dấu ấn trong lòng khán giả trẻ với loạt hit An Thần, Simp Gái 808, Hop On The Show (ft. tlinh), Love Game (ft. tlinh),... Mới đây nhất, album L2K nhận về tình cảm lớn từ người hâm mộ. Không chỉ rap hay, Low G còn nhảy đẹp, biết sản xuất nhạc, chơi gloving, beatbox.