Rhymastic mang "nhân cách" rapper YC trở lại, khán giả và các "anh tài" nói gì?

HHTO - Động thái mới của Rhymastic khiến dân mạng "dậy sóng" khi anh bất ngờ mang "nhân cách" rapper YC của mình trở lại. Trước màn trở lại này, dàn "anh tài" đã có những phản ứng gì?

Sau khi bán hết toàn bộ vé fan meeting đầu tiên chỉ trong 12 phút, Rhymastic bất ngờ khiến cộng đồng rap "dậy sóng". Vào đúng 23h ngày 7/10, anh đăng tải trên fanpage cá nhân một hình nền đen với dòng chữ đỏ, tuyên bố sẽ "mang thứ âm nhạc Hip-Hop thuần túy trở lại".

Chỉ sau nửa ngày, bài đăng thu về hơn 105.000 lượt tương tác, trở thành chủ đề được netizen bàn tán sôi nổi. Một giả thuyết được các fan đặt ra: Phải chăng YC - nghệ danh khác của Rhymastic - thực sự tái xuất? Ngay hôm sau, trang cá nhân của anh đăng một thông báo mới "mập mờ" về mốc thời gian tài khoản bị mất quyền kiểm soát: "Đặc biệt vui lòng không nhắn tin hay tương tác sau khung giờ 22:00 để tránh tình trạng lừa đảo, thao túng xảy ra".

Đúng 22h ngày 8/10, Rhymastic đổi ảnh đại diện sang hình đôi tay tạo thành chữ YC và công bố thời gian YC trở lại càng khiến người hâm mộ phấn khích.

Bài đăng của rapper sinh năm 1991 khiến người hâm mộ không khỏi tò mò. Ảnh: FBNV.

Khán giả cho rằng YC đã ấn định thời điểm comeback. Ảnh: FBNV.

Với những người yêu rap lâu năm, YC (Young Crizzal) không phải là một cái tên xa lạ. Đó là một bản thể gai góc của Rhymastic, từng tung ra những bản rap mang tính lên án, phê phán. Nếu Rhymastic là nghệ sĩ đa năng và "lành", thì YC là phần "quậy ngầm" và thuần Hip-Hop nhất trong anh.

Trong giới underground, thành viên nhà SS Label được xem là một trong những rapper đời đầu có sức ảnh hưởng lớn. Nhưng vài năm trở lại đây, anh xuất hiện với hình ảnh giản dị, dễ gần hơn khi làm giám khảo Rap Việt, tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Gia Đình Haha và là "Thiện-Toàn-Diện" trong mắt công chúng.

Vì vậy, người hâm mộ càng thêm bất ngờ, háo hức khi "nhân cách" YC "thách thức" Rhymastic. Không ít fan dự đoán Rhymastic sẽ tung album mới với "nhân cách" YC ngay trong fan meeting sắp tới.

Rhymastic từng nhắc đến "người bạn" YC trong một số buổi phỏng vấn. Nguồn: NCT Official.

Theo khán giả, sự trở lại của YC đã được lên kế hoạch từ trước, không hề liên quan đến những trận rap beef﻿ gần đây. Ảnh: @vuha.quan

Trước màn tái xuất này, dàn "anh tài" của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai có nhiều phản ứng khác nhau. Kiên Ứng vẫn mang trách nhiệm của một đạo diễn khi bình luận: "Bao giờ diss nhau thì gọi em đến nhé, em đứng xa ghi lại khoảnh khắc lịch sử này". Trong khi đó, Bùi Công Nam lại công bố rap name "Bi Ci Nui" và tung ngay một đoạn rap tự sáng tác khiến người xem cười nghiêng ngả.