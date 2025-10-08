Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Duyên nợ bất ngờ giữa "Anh trai" Robber và "Em xinh" Lamoon khiến fan cười ngất

Thiện Dư

HHTO - Bỗng dưng "Anh trai" Robber và "Em xinh" Lamoon lại "var" vào nhau trong một ngày đẹp trời, khiến khán giả dở khóc dở cười.

Hai cái tên tưởng chừng như chưa có sự liên quan gì đến nhau, bỗng dưng một ngày nọ lại "var" vào nhau. Đó là điều đã xảy ra với Anh trai Robber và Em xinh Lamoon, khiến mang xã hội một phen sôi nổi.

image.jpg
558042795-1392118305917958-910209309997570386-n.jpg

Trên mạng xã hội Threads, người hâm mộ đang chia sẻ một khoảnh khắc tức cười giữa Robber và Lamoon. Qua đó, Robber đã phản hồi một bình luận cho rằng là đến từ Lamoon, với nội dung "Ừ chúc bro nhiều sức khỏe". Thậm chí, Robber còn ấn theo dõi tài khoản này, mà không biết rằng thực chất đây chỉ là tài khoản của người hâm mộ.

1-2614.jpg
2.jpg
Robber tương tác hài hước với tài khoản fan, còn nhấn theo dõi.

Lập tức, tài khoản này đã đăng lên động thái gây cười của Robber, thu về tương tác khủng. Sau đó, "chính chủ" Lamoon cũng đã xuất hiện, khẳng định đây là sự nhầm lẫn và được Robber hồi đáp ngay sau đó. Tương tác của Anh trai sinh năm 1996 - Em xinh sinh năm 2003 khiến ai nấy vô cùng thích thú.

4.jpg
Lamoon "hàng real" và Robber đối đáp nhau.

Có khán giả còn đoán rằng rất có thể Lamoon sẽ là khách mời ở vòng Live Stage 3 của Anh Trai "Say Hi" mùa 2, và sẽ vào đội có Robber. Chỉ có thế thì cả hai mới có bình luận, cách xưng hô thân thiết thế này.

3.jpg
Cư dân mạng còn đoán Lamoon làm khách mời Anh Trai "Say Hi" mùa 2.

Hiện tại, Anh Trai "Say Hi" mùa 2 đang đi đến vòng Live Stage 2. Robber đã có màn thua cuộc ở vòng 1, và đang giữ thứ hạng 24/30. Tuy nhiên với tài năng cùng "máu hài" tiềm năng được thể hiện qua những tập vừa qua, Robber được khán giả kỳ vọng sẽ tiến sâu trong chương trình.

557628755-1386413253155130-7745149745501099376-n.jpg

Còn với Lamoon, nữ ca sĩ GenZ đã có hành trình "nhiệm màu" tại Em Xinh "Say Hi" vừa qua. Những sân khấu như Đã Xinh Lại Còn Thông Minh, Cầm Kỳ Thi Họa, I'll Be There, Bắt Thang Lên Hỏi Ông Trời... đã giúp tên tuổi của cô bùng nổ.

Tại đêm Chung kết, Lamoon gây bất ngờ lớn khi được gọi tên trong đội hình Best 5 chung cuộc. Hiện tại, cô nàng đang cùng các chị em tất bật chuẩn bị cho đêm concert Em Xinh "Say Hi" D-2 tại Hà Nội.

elle-thumb-vuong-lamoon-em-xinh-say-hi.png
z7049989849367-08eecc0f43bf15ae9d0cf07cee9aa0bc.jpg
Thiện Dư
#Anh Trai "Say Hi" #Anh Trai "Say Hi" mùa 2 #Robber #Hustlang Robber #Lamoon #Em Xinh "Say Hi"

