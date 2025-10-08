Dàn Anh trai siêu cao của Say Hi mùa 2: buitruonglinh chưa hẳn là cao nhất?

HHTO - Nhiều cái tên trong Anh Trai "Say Hi" mùa 2 sở hữu chiều cao khủng, trên 1m8, và BigDaddy không phải Anh trai cao nhất.

Anh Trai "Say Hi" mùa 2 sở hữu nhiều gương mặt mới tiềm năng, vượt trội về cả tài năng lẫn ngoại hình. Đặc biệt theo thông lệ, chiều cao lại là một trong những chủ đề khiến khán giả quan tâm. Nếu mùa 1 có Song Luân, HIEUTHUHAI... Em Xinh "Say Hi" có Muộii thuộc diện "cao hỗn", thì Anh Trai "Say Hi" mùa 2 có những ai?

Đầu tiên là buitruonglinh. Anh trai sở hữu giọng hát truyền cảm, cuốn hút đặc trưng lại sở hữu chiều cao có thể lên đến 1m83 - 1m85. Khi đứng cạnh các thành viên nhóm Hermosa, chủ nhân ca khúc Giờ Thì đã cho thấy ngoại hình "tường thành" của mình. Đặc biệt khi trình diễn, anh là người duy nhất không lép vế trước vũ công nữ nước ngoài cao lớn.

buitruonglinh có lợi thế chiều cao cạnh vũ công nữ nước ngoài.

Tiếp theo là Jey B. Anh trai đang được khen ngợi bởi nhan sắc cuốn hút này cao 1m84, dần dần cho thấy tiềm năng của mình sau sân khấu Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn. Một khoảnh khắc "cao hỗn" của Jey B trong Anh Trai "Say Hi" mùa 2, được khán giả bắt gặp là khi anh đứng cạnh 4 thành viên trong nhóm, và dù ekip đã "cố gắng" dùng hiệu ứng đầu to cho Karik, Ngô Kiến Huy, Vũ Cát Tường và Negav nhưng rốt cuộc vẫn không qua được chiều cao của Jey B.

Jey B cao hơn cả 4 thành viên cùng nhóm.

Trong dàn anh lớn của Anh Trai "Say Hi" mùa 2, BigDaddy là người cao nhất với con số hơn 1m8, vốn đã nổi tiếng từ hơn thập kỷ trước khi anh là rapper đình đám thế hệ. "Bố Bự" của chương trình không hề lo ngại khi đứng kế các đàn em như buitruonglinh, đồng thời ra dáng đội trưởng mà mọi người tin tưởng, muốn chọn về đội.

BigDaddy đúng chất anh lớn với chiều cao khủng.

Có kinh nghiệm tham gia các chương trình người mẫu từ trước, không khó để hình dung Nhâm Phương Nam trong đội hình "người khổng lồ" của Anh Trai "Say Hi" mùa 2. Với chiều cao 1m82, chàng trai sinh năm 1994 nổi bật trên các sân khấu mà anh tham gia, không hề khuất phục trước bất kỳ phong cách ăn mặc và trình diễn nào.

Nhâm Phương Nam cao vượt trội trong nhóm.

Cuối cùng là Lohan - Anh trai "rớt miếng" dễ thương của mùa 2 lần này. Dù còn nhiều thông tin chưa được kiểm chứng nhưng có thể an tâm xếp Lohan trong đội hình cao lớn của chương trình. Trong một phỏng vấn, nam nghệ sĩ tiết lộ bản thân cao 1m85, nhưng cũng có thể thấp hơn nếu quan sát anh đứng cùng các anh em khác. Tuy vậy, quá khứ từng học trong Học viện Cảnh sát nhân dân giúp Lohan có thân hình đẹp chuẩn "nam thần", khiến khán giả thích mê.