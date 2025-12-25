Noel 2025: Ngô Thanh Vân - Huy Trần, Puka - Gin Tuấn Kiệt khoe con đầu lòng

HHTO - Ngô Thanh Vân - Huy Trần, Puka - Gin Tuấn Kiệt lần đầu đón Giáng sinh cùng thành viên mới, tự tay trang trí nhà cửa. Trong khi đó, gia đình Salim, Lucie - Tuấn Dương "bắt trend" hài hước.

Giáng sinh năm nay chứng kiến sự đa dạng trong cách đón lễ của các gia đình sao Việt. Nhiều cặp sao khoe không gian nhà cửa được trang hoàng cầu kỳ, những khoảnh khắc sum vầy ấm áp.

Vợ chồng Puka - Gin Tuấn Kiệt phối trang phục tông đỏ - xanh lá đặc trưng của mùa lễ hội cuối năm.

Cặp sao tự tay trang trí "khu tự trị" theo chủ đề Giáng sinh, tạo nên không gian ấm cúng. Đặc biệt, khoảnh khắc hai vợ chồng "khoe khéo" hình ảnh của con đầu lòng gây chú ý.

Cặp TikToker Lucie Nguyễn và Tuấn Dương trang trí nhà cửa cho dịp Giáng sinh sớm hẳn 2 tuần. "Mom" Dương "bắt trend" xu hướng thời trang quần cạp trễ - sagging pants. Nhóc tỳ Nami mặc "bỉm tụt", cùng bố trở thành "thành viên của CORTIS bị kẹt kho".

Salim - Hải Long cùng bé Pam gây sốt mạng xã hội khi hưởng ứng trào lưu ugly sweater (áo len xấu xí) đón Giáng sinh. Video vui nhộn của gia đình ba người hút hơn 1,2 triệu views TikTok.

Ugly sweater là xu hướng thời trang Giáng sinh độc đáo với những chiếc áo len có họa tiết lòe loẹt, kém sang nhưng lại mang tinh thần lễ hội sôi động. Món đồ được liệt vào danh sách những thiết kế kinh điển của mùa Giáng sinh tại phương Tây.

Gia đình Đông Nhi - Ông Cao Thắng chọn tông đen sang trọng cho bộ hình mừng Giáng sinh 2025. Ông Cao Thắng lịch lãm với suit đen và cà vạt đỏ, hóa thân thành Ông già Noel. Đông Nhi quyến rũ trong thiết kế váy dài phối tà voan xuyên thấu thời thượng. Hai công chúa nhỏ được diện váy điệu dà, kết nợp với phụ kiện nơ nhung đậm chất Noel.

Vợ chồng siêu mẫu Thanh Hằng và nhạc trưởng Trần Nhật Minh đón Giáng sinh sớm tại một nhà hàng Nhật Bản. Cặp đôi thưởng thức món cá nóc trong không khí lễ hội ấm cúng. Tại nhà riêng, nữ siêu mẫu tự tay trang trí cây thông lộng lẫy với điểm nhấn là các bông hoa đỏ cỡ lớn.

Sau màn hóa thân thành cây thông Noel di động tại Y-CONCERT, Duy Khánh mừng Giáng sinh tại nhà cùng bạn thân Jun Phạm và cặp đôi Gil Lê - Xoài Non.

Ngô Thanh Vân và Huy Trần đón Noel đầu tiên cùng bé Gạo - con đầu lòng của cặp đôi. Đây là mùa Giáng sinh đặc biệt và ý nghĩa nhất trong cuộc đời hai vợ chồng khi chào đón thành viên mới.

Cặp sao dành cả ngày để trang trí cây thông cỡ lớn trong tổ ấm, từ khi trời sáng tới tối muộn. "Cảm ơn vũ trụ đã cho em đến bên ba mẹ. Giờ thì hãy bắt đầu hành trình khám phá thế giới này thôi", nữ đạo diễn xúc động chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội cá nhân.

Stylist Hoàng Ku cùng hội bạn thân gồm blogger Chloe Nguyễn, An Phương, MC Minh Xù, Lâm Thúy Nhàn có hẹn hò tiệc Champagne thân mật dịp Giáng sinh. Thay vì váy áo cầu kỳ, nhóm bạn gây ấn tượng với chủ đề đồ ngủ (Pajama Party).