Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Noel 2025: Ngô Thanh Vân - Huy Trần, Puka - Gin Tuấn Kiệt khoe con đầu lòng

Diệu Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Ngô Thanh Vân - Huy Trần, Puka - Gin Tuấn Kiệt lần đầu đón Giáng sinh cùng thành viên mới, tự tay trang trí nhà cửa. Trong khi đó, gia đình Salim, Lucie - Tuấn Dương "bắt trend" hài hước.

Giáng sinh năm nay chứng kiến sự đa dạng trong cách đón lễ của các gia đình sao Việt. Nhiều cặp sao khoe không gian nhà cửa được trang hoàng cầu kỳ, những khoảnh khắc sum vầy ấm áp.

giang-sinh-2025-christmas-vo-chong-puka-gin-tuan-kiet.jpg
giang-sinh-2025-christmas-vo-chong-puka-gin-tuan-kiet-5644.jpg

Vợ chồng Puka - Gin Tuấn Kiệt phối trang phục tông đỏ - xanh lá đặc trưng của mùa lễ hội cuối năm.

Cặp sao tự tay trang trí "khu tự trị" theo chủ đề Giáng sinh, tạo nên không gian ấm cúng. Đặc biệt, khoảnh khắc hai vợ chồng "khoe khéo" hình ảnh của con đầu lòng gây chú ý.

giang-sinh-tuan-duong-lucie-1.jpg
giang-sinh-tuan-duong-lucie-2.jpg

Cặp TikToker Lucie Nguyễn và Tuấn Dương trang trí nhà cửa cho dịp Giáng sinh sớm hẳn 2 tuần. "Mom" Dương "bắt trend" xu hướng thời trang quần cạp trễ - sagging pants. Nhóc tỳ Nami mặc "bỉm tụt", cùng bố trở thành "thành viên của CORTIS bị kẹt kho".

Salim - Hải Long cùng bé Pam gây sốt mạng xã hội khi hưởng ứng trào lưu ugly sweater (áo len xấu xí) đón Giáng sinh. Video vui nhộn của gia đình ba người hút hơn 1,2 triệu views TikTok.

Ugly sweater là xu hướng thời trang Giáng sinh độc đáo với những chiếc áo len có họa tiết lòe loẹt, kém sang nhưng lại mang tinh thần lễ hội sôi động. Món đồ được liệt vào danh sách những thiết kế kinh điển của mùa Giáng sinh tại phương Tây.

giang-sinh-2025-christmas-dong-nhi-ong-cao-thang-fam.jpg
giang-sinh-2025-christmas-dong-nhi-ong-cao-thang-3791.jpg

Gia đình Đông Nhi - Ông Cao Thắng chọn tông đen sang trọng cho bộ hình mừng Giáng sinh 2025. Ông Cao Thắng lịch lãm với suit đen và cà vạt đỏ, hóa thân thành Ông già Noel. Đông Nhi quyến rũ trong thiết kế váy dài phối tà voan xuyên thấu thời thượng. Hai công chúa nhỏ được diện váy điệu dà, kết nợp với phụ kiện nơ nhung đậm chất Noel.

587810552-18551920945019391-6553688432521554509-n.jpg
giang-sinh-2025-christmas-thanh-hang-123.jpg
giang-sinh-2025-christmas-thanh-hang.jpg

Vợ chồng siêu mẫu Thanh Hằng và nhạc trưởng Trần Nhật Minh đón Giáng sinh sớm tại một nhà hàng Nhật Bản. Cặp đôi thưởng thức món cá nóc trong không khí lễ hội ấm cúng. Tại nhà riêng, nữ siêu mẫu tự tay trang trí cây thông lộng lẫy với điểm nhấn là các bông hoa đỏ cỡ lớn.

giang-sinh-2025-christmas-duy-khanh-jun.jpg

Sau màn hóa thân thành cây thông Noel di động tại Y-CONCERT, Duy Khánh mừng Giáng sinh tại nhà cùng bạn thân Jun Phạm và cặp đôi Gil Lê - Xoài Non.

Ngô Thanh Vân và Huy Trần đón Noel đầu tiên cùng bé Gạo - con đầu lòng của cặp đôi. Đây là mùa Giáng sinh đặc biệt và ý nghĩa nhất trong cuộc đời hai vợ chồng khi chào đón thành viên mới.

Cặp sao dành cả ngày để trang trí cây thông cỡ lớn trong tổ ấm, từ khi trời sáng tới tối muộn. "Cảm ơn vũ trụ đã cho em đến bên ba mẹ. Giờ thì hãy bắt đầu hành trình khám phá thế giới này thôi", nữ đạo diễn xúc động chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội cá nhân.

giang-sinh-2025-christmas-hoang-ku.jpg

Stylist Hoàng Ku cùng hội bạn thân gồm blogger Chloe Nguyễn, An Phương, MC Minh Xù, Lâm Thúy Nhàn có hẹn hò tiệc Champagne thân mật dịp Giáng sinh. Thay vì váy áo cầu kỳ, nhóm bạn gây ấn tượng với chủ đề đồ ngủ (Pajama Party).

fb-cover-151225.jpg
Diệu Minh
#Giáng sinh 2025 #Noel #V-Biz #thời trang Giáng sinh #Thanh Hằng #ugly sweater #Salim #Ngô Thanh Vân #cặp đôi sao Việt

Xem thêm

Cùng chuyên mục