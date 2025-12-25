Lâm Minh bức xúc chuyện Decao vô tâm với con trai, một người mẫu bị réo tên

HHTO - Lâm Minh đăng bài ẩn ý chuyện Decao vô tâm với con trai của hai người. Một người mẫu sau đó phải liên tiếng đính chính do bị dân mạng réo tên vì nghi vấn liên quan.

Mới đây trên mạng xã hội Threads, netizen xôn xao trước những dòng chia sẻ của Lâm Minh ẩn ý về chuyện Decao vô tâm với con trai của hai người. Cô cho biết được một người bạn báo tin nhìn thấy Decao khoác tay một người phụ nữ đi trước, để con trai cô lẽo đẽo theo sau không có ai chăm sóc.

Lâm Minh bức xúc chia sẻ câu chuyện trên MXH.

Lâm Minh tiếp tục đăng tải một bức ảnh chụp con trai với những vết xước đỏ ở vùng lưng, tạo nên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc và đặt câu hỏi về trách nhiệm cũng như sự quan tâm mà Decao dành cho con trai.

Loạt chia sẻ của Lâm Minh trên Threads.

Không lâu sau, Lâm Minh đã xóa toàn bộ các bài đăng và hình ảnh liên quan đến vụ việc. Động thái này khiến netizen càng thêm xôn xao, đồng thời xuất hiện nhiều suy đoán khác nhau về nguyên nhân cũng như diễn biến phía sau câu chuyện.

Trong khi đó, một bộ phận “thám tử mạng” nhanh chóng vào cuộc truy tìm danh tính “Hoa hậu” được Lâm Minh nhắc tới trong bài đăng và hướng nghi vấn về Thúy Hằng, Top 10 Miss Cosmo Vietnam 2023. Các suy đoán được lan truyền kèm theo “dẫn chứng” là bức ảnh cô chụp cùng một em bé được đăng trên Instagram trước đó.

Kiều Thị Thuý Hằng sinh năm 2000, từng lọt Top 10 Miss Cosmo Vietnam 2023.

Trang cá nhân của Thúy Hằng nhanh chóng bị công kích với nhiều bình luận tiêu cực. Trước sức ép dư luận, người đẹp sinh năm 2000 đã lên tiếng phủ nhận mối quan hệ với Decao và khẳng định bản thân không liên quan đến ồn ào đang lan truyền trên mạng.

“Mình đã có nói chuyện với chị Lâm Minh và mình xin khẳng định mình không phải nhân vật trong đoạn hội thoại đang được lan truyền trên mạng, nên hy vọng mọi người hiểu cho mình. Còn mình và anh Thắng (Decao) không có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào hết, mong mọi người hiểu cho mình để tránh hiểu nhầm và đưa câu chuyện này đi quá xa!” - Thuý Hằng chia sẻ.

Tối ngày 24/12, Thuý Hằng đăng tải bài đính chính trên trang Facebook cá nhân. Vài tiếng sau, Thuý Hằng đã khóa/ để riêng tư các tài khoản mạng xã hội.

Ồn ào giữa Lâm Minh và Decao nổ ra vào cuối tháng 5/2024, khi Lâm Minh xuất hiện trên livestream trong trạng thái xúc động mạnh, vừa ôm con trai vừa chia sẻ về những bức xúc trong thời gian chung sống tại nhà chồng, trong đó có việc cảm thấy bị cô lập và chịu tổn thương về mặt thể chất. Không lâu sau, Lâm Minh tiếp tục lên tiếng khẳng định bản thân không bao che cho hành vi bạo lực, song cũng mong câu chuyện không bị đẩy đi quá xa. Về phía Decao, dù đã lên tiếng thừa nhận và xin lỗi công khai nhưng anh vẫn nhận về nhiều chỉ trích.