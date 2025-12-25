Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Lâm Minh bức xúc chuyện Decao vô tâm với con trai, một người mẫu bị réo tên

Bảo Trâm - Ảnh: Tổng hợp
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Lâm Minh đăng bài ẩn ý chuyện Decao vô tâm với con trai của hai người. Một người mẫu sau đó phải liên tiếng đính chính do bị dân mạng réo tên vì nghi vấn liên quan.

Mới đây trên mạng xã hội Threads, netizen xôn xao trước những dòng chia sẻ của Lâm Minh ẩn ý về chuyện Decao vô tâm với con trai của hai người. Cô cho biết được một người bạn báo tin nhìn thấy Decao khoác tay một người phụ nữ đi trước, để con trai cô lẽo đẽo theo sau không có ai chăm sóc.

601309107-1403049031468925-959987965627534835-n.png
Lâm Minh bức xúc chia sẻ câu chuyện trên MXH.

Lâm Minh tiếp tục đăng tải một bức ảnh chụp con trai với những vết xước đỏ ở vùng lưng, tạo nên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc và đặt câu hỏi về trách nhiệm cũng như sự quan tâm mà Decao dành cho con trai.

z7362191476321-5861e5ef5f489498ac6d577f87800b1d.jpg
Loạt chia sẻ của Lâm Minh trên Threads.

Không lâu sau, Lâm Minh đã xóa toàn bộ các bài đăng và hình ảnh liên quan đến vụ việc. Động thái này khiến netizen càng thêm xôn xao, đồng thời xuất hiện nhiều suy đoán khác nhau về nguyên nhân cũng như diễn biến phía sau câu chuyện.

Trong khi đó, một bộ phận “thám tử mạng” nhanh chóng vào cuộc truy tìm danh tính “Hoa hậu” được Lâm Minh nhắc tới trong bài đăng và hướng nghi vấn về Thúy Hằng, Top 10 Miss Cosmo Vietnam 2023. Các suy đoán được lan truyền kèm theo “dẫn chứng” là bức ảnh cô chụp cùng một em bé được đăng trên Instagram trước đó.

hit-maker-60.jpg
Kiều Thị Thuý Hằng sinh năm 2000, từng lọt Top 10 Miss Cosmo Vietnam 2023.

Trang cá nhân của Thúy Hằng nhanh chóng bị công kích với nhiều bình luận tiêu cực. Trước sức ép dư luận, người đẹp sinh năm 2000 đã lên tiếng phủ nhận mối quan hệ với Decao và khẳng định bản thân không liên quan đến ồn ào đang lan truyền trên mạng.

Mình đã có nói chuyện với chị Lâm Minh và mình xin khẳng định mình không phải nhân vật trong đoạn hội thoại đang được lan truyền trên mạng, nên hy vọng mọi người hiểu cho mình. Còn mình và anh Thắng (Decao) không có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào hết, mong mọi người hiểu cho mình để tránh hiểu nhầm và đưa câu chuyện này đi quá xa!” - Thuý Hằng chia sẻ.

screenshot-2025-12-24-161918-17665699334671902529115-1766571550786-1766571550937433208236.png
Tối ngày 24/12, Thuý Hằng đăng tải bài đính chính trên trang Facebook cá nhân. Vài tiếng sau, Thuý Hằng đã khóa/ để riêng tư các tài khoản mạng xã hội.

Ồn ào giữa Lâm Minh và Decao nổ ra vào cuối tháng 5/2024, khi Lâm Minh xuất hiện trên livestream trong trạng thái xúc động mạnh, vừa ôm con trai vừa chia sẻ về những bức xúc trong thời gian chung sống tại nhà chồng, trong đó có việc cảm thấy bị cô lập và chịu tổn thương về mặt thể chất. Không lâu sau, Lâm Minh tiếp tục lên tiếng khẳng định bản thân không bao che cho hành vi bạo lực, song cũng mong câu chuyện không bị đẩy đi quá xa. Về phía Decao, dù đã lên tiếng thừa nhận và xin lỗi công khai nhưng anh vẫn nhận về nhiều chỉ trích.

photo-26-1693578124615501079150-1740141655808101881179-1740184525442-17401845266751366991416-17665700073201542623506-1766571555245-1766571555473928669280.png
Hiện tại, cả hai đã "đường ai nấy đi" và thay phiên chăm sóc con trai.
image-4.jpg
Bảo Trâm - Ảnh: Tổng hợp
#Decao #Lâm Minh #đăng bài ẩn ý #vô tâm với con #Kiều Thị Thuý Hằng

Xem thêm

Cùng chuyên mục