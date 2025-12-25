Loạt câu thoại "viral" phim giờ vàng, Gia Đình Trái Dấu vì sao gây tranh cãi?

HHTO - Trước khi câu thoại "cà khịa" trong phim Gia Đình Trái Dấu gây xôn xao khiến khán giả người khen người chê, phim giờ vàng VTV đã có không ít câu thoại trở thành xu hướng vì quá ấn tượng.

Gia Đình Trái Dấu không phải là phim truyền hình ăn khách, lượng người xem hay bình luận về phim cũng không nhiều cho đến khi một câu thoại trong tập 10 bỗng dưng gây tranh cãi. Đó là đoạn bà Ánh lên tiếng bảo vệ chồng, cà khịa đồng nghiệp cũ của chồng một cách vô cùng xéo xắt.

Bà Ánh đề nghị đối phương đừng “đâm bị thóc chọc bị gạo, vô ích thôi” và chốt hạ bằng câu “Chúc mừng cha mẹ cậu thế nào mà đẻ một lần được cả trai lẫn gái”. Câu đá xoáy này khiến khán giả tranh cãi: Có người khen lời thoại châm biếm hài hước sâu cay nhưng cũng không ít khán giả lại nhận xét biên kịch thiếu tinh tế, có phần phiến diện.

Trước phim Gia Đình Trái Dấu, nhiều phim truyền hình VTV cũng có câu thoại viral, được người người nhà nhà nhắc đi nhắc lại trong nhiều hoản cảnh. Chẳng hạn phim Về Nhà Đi Con, nhân vật Thư “xính lao” đã nói về người khác một cách cực văn vẻ “Thân củ cải mà cứ tưởng mình là nhân sâm. Sống không có tâm thì đừng rao giảng đạo đức".

Còn cô em gái Dương của Thư “xính lao” còn có câu chiêm nghiệm “'Thanh xuân như một ly trà/ Ngồi ăn miếng bánh, hết bà thanh xuân” và cho đến bây giờ vẫn có nhiều người sử dụng để nói về sự tươi đẹp nhưng ngắn ngủi của những năm tháng tuổi trẻ.

Giờ này năm ngoái, Đi Giữa Trời Rực Rỡ đang tạo nên cơn sốt. Và ai cũng nhớ câu thoại siêu ngắn của Pu khi đi chợ mua đồ cùng Chải. Chỉ cần Pu dừng chân ở sạp hàng nào và bảo “Mua. Chải” là anh chàng Chải sẽ mua cho người thương ngay lập tức.

Thậm chí Phía Trước Là Bầu Trời ra mắt từ năm 2001 vẫn có câu thoại để đời của nhân vật Nguyệt “thảo mai”. Khi có chàng trai thả thính, Nguyệt đã nói dối tỉnh bơ “Em làm gì đã có người yêu, em còn đang sợ ế đây này”. Hơn 20 năm rồi, câu thoại này vẫn thường được netizen nhắc lại mỗi khi nhắc đến tình trạng "F.A trường kỳ" của bản thân.