Phim Việt sắp ra mắt hé lộ sự thật về bối cảnh chính: Một nơi không ai dám đến gần

Trong tập hậu trường mới nhất của Nhà Hai Chủ, ê-kíp đã trò chuyện với hậu duệ của chú Sáu - chủ nhân ngôi nhà mà đoàn làm phim sử dụng để làm bối cảnh chính. Ngôi nhà được xây cất vào năm 1981 bởi người đàn ông tên Sáu và khi ông qua đời, có người bà con chuyển đến ở. Thế nhưng người nào đến ở cũng hoảng hồn khi gặp một người đàn ông nhìn giống như chú Sáu.

Bối cảnh chính của phim là căn nhà bỏ hoang.

Những người dân từng sống quanh khu vực này cũng khẳng định đã có nhiều người lần lượt tới ở nhưng chỉ được vài ngày là bỏ đi vì gặp phải các hiện tượng tâm linh. Dần dần, ngôi nhà bị bỏ hoang cho đến khi đoàn làm phim Nhà Hai Chủ thuê làm bối cảnh.

Căn nhà gắn liền với nhiều hiện tượng kỳ bí.

Khi biết sự thật về ngôi nhà, mọi người cũng rất lo lắng và đã ngỏ lời xin phép chú Sáu. Diễn viên Trâm Anh kể rằng hầu hết thời gian quay phim diễn ra vào chiều đến tối muộn khiến cô cảm thấy căng thẳng. Khi thực hiện những cảnh quay về các hiện tượng lạ xảy ra trong nhà, Trâm Anh cảm nhận rõ bầu không khí có chút ám ảnh. Mọi người luôn nhắc nhở, trấn an và căn dặn nhau rất nhiều về việc phải bày tỏ sự tôn trọng với chủ nhà và cuối cùng, mọi thứ trôi qua một cách suôn sẻ.

Trâm Anh thường thấy căng thẳng khi quay phim ở đây.

Nhà Hai Chủ theo chân vợ chồng Mai và Lâm may mắn mua được ngôi nhà có giá hời. Ngay ngày dọn đến, Mai đã nhận được lời cảnh báo rằng ngôi nhà này được xây cất vào ngày kỵ nên mang năng lượng nguy hiểm cho gia chủ. Nhưng Mai vẫn khẳng định mình không tin chuyện có ma. Từ đây, chính cái nơi Mai gọi là nhà mới lại trở thành nỗi ám ảnh khi những hiện tượng quỷ dị bắt xuất hiện, phá vỡ sự yên bình của những người sinh sống.