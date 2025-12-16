Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cặp nhẫn cưới này có ý nghĩa gì đặc biệt mà Hà Tăng và Đỗ Thị Hà đều lựa chọn?

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Hẳn là mẫu nhẫn cưới này phải đặc biệt lắm thì nhiều sao Việt mới không ngại "đụng hàng" mà lựa chọn cho ngày trọng đại của mình.

nhan-cuoi-9.jpg

Mới đây, MC Huyền Trang Mù Tạt và cầu thủ Đức Huy tiết lộ hai người chuẩn bị kết hôn nhân dịp kỷ niệm 1 năm hẹn hò. Đức Huy mới cầu hôn Huyền Trang trong chuyến du lịch Hàn Quốc cách đây không lâu.

nhan-cuoi-11.jpg

Tuy chưa ấn định ngày cưới, Đức Huy đã đưa Huyền Trang đi chọn nhẫn cưới. Hai người đã chọn thiết kế mang tên Love Ring. Mẫu nhẫn này có phom tròn tối giản, gắn những viên ốc vít bao quanh vòng và chỉ có thể dùng tuốc nơ vít vàng đi kèm mới tháo được, mang ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu không bao giờ kết thúc.

nhan-cuoi-1.jpg

Vì ý nghĩa đặc biệt về tình yêu mãi mãi ấy mà rất nhiều sao Việt cũng chọn Love Ring làm nhẫn cưới của mình. Như Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương cũng đã chốt thiết kế kinh điển từ năm 1969 và đến giờ vẫn được các cặp đôi vô cùng yêu thích.

nhan-cuoi-6.jpg
nhan-cuoi-7.jpg

Sau nhiều năm kết hôn, vợ chồng Tăng Thanh Hà vẫn luôn đeo Love Ring trên ngón áp út như lời nhắc về tình yêu bền chặt. Thiết kế mà "ngọc nữ màn ảnh" Việt chọn có giá khoảng 150 triệu đồng, gắn tới 72 viên kim cương xung quanh thân nhẫn.

nhan-cuoi-12.jpg
nhan-cuoi-14.jpg

Trùng hợp thay, Linh Rin cũng chọn mẫu nhẫn cưới giống với Tăng Thanh Hà. Bởi thiết kế này mảnh mai hơn mẫu cổ điển nên rất hợp với bàn tay nhỏ nhắn, thon dài của người châu Á. Chưa kể những viên kim cương nhỏ xíu phủ kín giúp chiếc nhẫn luôn lấp lánh trên ngón tay.

pagep.jpg

Nhẫn cưới của Louis Nguyễn và Phillip Nguyễn cũng giống nhau, là phiên bản Love Ring Classic với 3 viên kim cương đính rải rác dọc thân nhẫn và có giá khoảng 130 triệu đồng. Và tất nhiên các thiết kế này vẫn có chi tiết ốc vít đặc trưng của Love Ring.

qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#nhẫn cưới #Tăng Thanh Hà #Đỗ Thị Hà #Linh Rin #nhẫn cưới sao Việt

