Người đẹp Venezuela Anna Blanco trở thành Miss Charm 2025 đúng như dự đoán

HHTO - Đêm Chung kết Miss Charm (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế) 2025 kết thúc với chiến thắng thuộc về đại diện đến từ Venezuela, người đẹp Anna Blanco. Cô sở hữu chiều cao lý tưởng, nhan sắc rạng rỡ và được đánh giá là ứng viên sáng giá cho ngôi vị Hoa hậu ngay từ những ngày đầu cuộc thi.

Đêm Chung kết Miss Charm 2025 mở màn bằng bữa tiệc âm nhạc và ánh sáng. Sân khấu được thiết kế lấy cảm hứng từ sự giao thoa văn hóa, làm nền cho màn đồng diễn Opening Dance sôi động.

Sau màn trình diễn mở màn, Top 20 chung cuộc được gọi tên, gồm các đại diện đến từ: Úc, Bolivia, Brazil, Colombia, Campuchia, Costa Rica, Đức, Ấn Độ, Trung Quốc, Mexico, Moldova, Hà Lan, Philippines, Indonesia, Puerto Rico, Malaysia, Thái Lan, Mỹ, Venezuela và Việt Nam.

Sau màn trình diễn bikini, thay vì công bố top 10, BTC Miss Charm 2025 bất ngờ thông báo chọn 12 người đẹp tiến vào vòng trong, gồm các đại diện: Mỹ (People’s Choice), Colombia, Mexico, Đức, Ấn Độ, Brazil, Indonesia, Venezuela, Hà Lan, Việt Nam, Bolivia, Thái Lan.

Top 5 của cuộc thi không gây quá nhiều bất ngờ, các cô gái đến từ Indonesia, Germany, Thái Lan, Mexico và Venezuela đều là những thí sinh đã có sự thể hiện xuất sắc trong suốt hành trình Miss Charm 2025.

Chung cuộc đại diện Venezuela Anna Blanco giành vương miện. Á hậu 1 là đại diện đến từ Đức Luisa Victoria Malz và Á hậu 2 là Rinanda Aprillya Maharani đến từ Indonesia.

Tân Hoa hậu Anna Blanco sở hữu chiều cao 1m82, số đo hình thể 86-61-98cm, cô hiện đang hoạt động với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ, MC truyền hình và người mẫu. Anna từng theo học biểu diễn âm nhạc tại Holland College (Canada) và Học viện Âm nhạc Hiện đại Anh - Ireland, nền tảng giúp cô sở hữu kỹ năng sân khấu vững vàng cùng phong thái tự tin.

Sự đa tài và giàu trải nghiệm khiến đại diện Venezuela nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật trên đường đua Miss Charm 2025 ngay từ những ngày đầu của cuộc thi. Nhiều khán giả yêu sắc đẹp đánh giá cô là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho vương miện năm nay, nhờ vẻ đẹp sắc sảo, thần thái cuốn hút.