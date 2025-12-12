Miss Cosmo 2025: Phương Linh lọt Top 5 thí sinh trình diễn áo dài xuất sắc nhất

HHTO - Đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss Cosmo 2025 là Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh lần đầu tiên lọt Top một phần thi phụ. Đây được coi là thành tích mang ý nghĩa lớn với nàng hậu.

Tối 11/12, trên du thuyền giữa lòng sông Sài Gòn, Fashion Show Best Of Vietnam trong khuôn khổ Miss Cosmo 2025 đã diễn ra. Dàn thí sinh mặc áo dài Việt Nam, trình diễn tại sân khấu tái hiện Bưu điện thành phố. Mỗi thiết kế khắc họa thủ công biểu tượng văn hóa của mỗi quốc gia và được hoàn thiện sau ba tháng làm việc liên tục.

Kết thúc show diễn Best of Vietnam 2025, BTC Miss Cosmo 2025 đã công bố Top 5 Best in Ao Dai - 5 thí sinh thể hiện xuất sắc nhất trong phần trình diễn áo dài, gồm:

Miss Cosmo Peru 2025 Kelín Rivera.

Miss Cosmo Bahamas 2025 Beyonce Forbes.

Miss Cosmo Philippines 2025 Chelsea Fernandez.

Miss Cosmo Ecuador 2025 Alexandra Mina.

Miss Cosmo Vietnam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh.

Hình ảnh các người đẹp quốc tế đội nón vành to, đeo dây chuyền ngọc trai,... thướt tha trong tà áo dài Việt Nam để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả. Sự kiện không chỉ tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Việt Nam mà còn giúp các thí sinh trải nghiệm và hiểu rõ hơn về bản sắc dân tộc Việt, trở thành kỷ niệm khó quên trên hành trình chinh phục vương miện Miss Cosmo 2025.

Sau đêm trình diễn, các thí sinh tiếp tục bước vào chuỗi hoạt động quan trọng gồm phần thi trình bày dự án cộng đồng tại Green Summit và vòng phỏng vấn kín. Đêm thi Jury Session (Bán kết) sẽ diễn ra vào ngày 17/12. Tiếp đó, Đêm thi Chung kết Miss Cosmo 2025 sẽ diễn ra vào ngày 20/12 tại Công viên Sáng tạo, TP. Hồ Chí Minh, hứa hẹn mang đến một sân khấu hoành tráng, rực rỡ sắc màu âm nhạc và thời trang, nơi các thí sinh sẽ tỏa sáng cùng những tiết mục đặc sắc.