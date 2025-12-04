Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dàn người đẹp Miss Charm 2025 lội mương bắt cá, "đu trend" Em là con gái miền Tây

JEANIE - Ảnh: BTC

HHTO - Sau loạt hoạt động khởi tranh tại TP.HCM, 36 thí sinh Miss Charm 2025 di chuyển về thành phố Cần Thơ, tham gia các hoạt động khám phá, trải nghiệm văn hóa đậm chất miền Tây như: Lội mương bắt cá, đổ bánh xèo, đạp xe, đi cầu khỉ,…

Sau loạt hoạt động khởi tranh tại TP.HCM, 36 thí sinh Miss Charm 2025 di chuyển về Cần Thơ, tham gia các hoạt động khám phá, trải nghiệm văn hóa đậm chất miền Tây như: Trải nghiệm ẩm thực, lội mương bắt cá, đổ bánh xèo, đạp xe, đi cầu khỉ,…

toan3276.jpg
toan3258.jpg
toan3099.jpg
toan3086.jpg

Mở đầu hành trình khám phá vùng đất Tây Đô, các người đẹp quốc tế hào hứng hóa thân thành thôn nữ, hòa mình vào không gian miệt vườn mộc mạc. Các thí sinh có cơ hội tham quan khu nhà văn hóa của bốn dân tộc, thưởng thức các món đặc sản địa phương, lội mương bắt cá, đi cầu khỉ…

toan3361.jpg
toan3338.jpg
toan3180.jpg
toan3146.jpg

Để thuận tiện cho các hoạt động ngoài trời mang đậm bản sắc vùng miền, dàn thí sinh tại cuộc thi năm nay không ngần ngại diện trang phục bà ba, đeo khăn rằn, tạo nên hình ảnh thôn nữ miền Tây đầy duyên dáng. Khoác lên mình bộ trang phục truyền thống của phụ nữ Nam Bộ, nhiều người đẹp bày tỏ sự thích thú và nhanh chóng “bắt trend” Em là con gái miền Tây cùng ê kíp.

toan3598.jpg
dsc-1688.jpg
dsc-1593.jpg
dsc-1634.jpg

Bên cạnh đó, dàn người đẹp còn thể hiện khả năng “hòa nhập” nhanh chóng khi liên tục chia sẻ hình ảnh thưởng thức nhiều món đặc sản miền Tây và thực hành những câu tiếng Việt vừa học được. Nhiều thí sinh chủ động lựa chọn sound âm thanh Việt Nam để đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, tạo nên những khoảnh khắc thân thiện và gần gũi.

Sau chuỗi hoạt động tại Cần Thơ, dàn người đẹp tranh tài tại Miss Charm 2025 có buổi gặp gỡ, giao lưu với sinh viên tại Trường Đại học Nam Cần Thơ. Trong những ngày tiếp theo, các cô gái sẽ tiếp tục hành trình đến vùng đất xinh đẹp Vũng Tàu và Tây Ninh.

1470.jpg
JEANIE - Ảnh: BTC
