Hello Cosmo From Vietnam được dựng ngay trên trục chính của Quảng trường Ngọ Môn

HHTO - Lần đầu tiên, sàn diễn thời trang Hello Cosmo From Vietnam (hoạt động nằm trong khuôn khổ cuộc thi Miss Cosmo 2025) được dựng ngay trên trục chính của Quảng trường Ngọ Môn - Hoàng Thành Huế.

Với sự cho phép và đồng hành của UBND Thành phố Huế, Sở Văn Hoá và Thể Thao Thành phố Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, sân khấu Hello Cosmo From Vietnam Season 2 đánh dấu một dấu mốc đặc biệt, hiếm hoi và mang tính lịch sử trong lĩnh vực thời trang Việt Nam.

Sàn diễn được thiết kế đặt đúng trên trục hoàng đạo, bắc qua đôi hồ nước trước Ngọ Môn, tái hiện hành trình qua các lớp không gian phong thủy: Đất - Nước - Di sản - Con người. Từ lối dẫn dài vươn thẳng đến Cửa Ngọ Môn, mọi chuyển động của người mẫu đều trở thành một cuộc đối thoại giữa thời trang đương đại và giá trị cung đình truyền thống. Đây không chỉ là một sàn runway, mà còn là một hành trình, nơi mỗi bước chân đều mang theo di sản Việt Nam vươn ra thế giới.

Ngọ Môn là cổng chính phía Nam của Hoàng Thành Huế, cũng được coi là bộ mặt của Hoàng Thành và vương triều phong kiến. Ngọ Môn được xây dựng dưới thời vua Minh Mạng - vua thứ 2 của nhà Nguyễn.

﻿ Dàn thí sinh tham gia thử đồ tại showroom của NTK Lê Thanh Hòa, chuẩn bị cho show diễn Hello Cosmo.

Sự kiện Hello Cosmo From Vietnam Fashion Show tại Ngọ Môn mang tính chất vô cùng đặc biệt. Việc dựng và thiết kế sân khấu phải đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt quy chuẩn bảo tồn, khiến từng chi tiết thiết kế đều được tính toán với độ chính xác và sự tôn trọng cao nhất dành cho di tích. Chính vì vậy, show diễn tại đây không chỉ là một sự kiện thời trang mà là một khoảnh khắc văn hoá hiếm có, khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ thời trang và sáng tạo quốc tế.

Dàn thí sinh của Miss Cosmo 2025 hiện đang tham gia các hoạt động tại thành phố Huế.

Fashion Show Hello Miss Cosmo Vietnam mùa 2, trong khuôn khổ cuộc thi Miss Cosmo 2025 diễn ra tại Cổng Ngọ Môn, Đại Nội Huế vào ngày 2/12.