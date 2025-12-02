Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Hello Cosmo From Vietnam được dựng ngay trên trục chính của Quảng trường Ngọ Môn

JEANIE - Ảnh: BTC

HHTO - Lần đầu tiên, sàn diễn thời trang Hello Cosmo From Vietnam (hoạt động nằm trong khuôn khổ cuộc thi Miss Cosmo 2025) được dựng ngay trên trục chính của Quảng trường Ngọ Môn - Hoàng Thành Huế.

Với sự cho phép và đồng hành của UBND Thành phố Huế, Sở Văn Hoá và Thể Thao Thành phố Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, sân khấu Hello Cosmo From Vietnam Season 2 đánh dấu một dấu mốc đặc biệt, hiếm hoi và mang tính lịch sử trong lĩnh vực thời trang Việt Nam.

﻿﻿stage-hello-cosmo-01.png
﻿stage-hello-cosmo-05.png
stage-hello-cosmo-04.png﻿
﻿stage-hello-cosmo-07.png

Sàn diễn được thiết kế đặt đúng trên trục hoàng đạo, bắc qua đôi hồ nước trước Ngọ Môn, tái hiện hành trình qua các lớp không gian phong thủy: Đất - Nước - Di sản - Con người. Từ lối dẫn dài vươn thẳng đến Cửa Ngọ Môn, mọi chuyển động của người mẫu đều trở thành một cuộc đối thoại giữa thời trang đương đại và giá trị cung đình truyền thống. Đây không chỉ là một sàn runway, mà còn là một hành trình, nơi mỗi bước chân đều mang theo di sản Việt Nam vươn ra thế giới.

Ngọ Môn là cổng chính phía Nam của Hoàng Thành Huế, cũng được coi là bộ mặt của Hoàng Thành và vương triều phong kiến. Ngọ Môn được xây dựng dưới thời vua Minh Mạng - vua thứ 2 của nhà Nguyễn.

miss-cosmo3.jpg
miss-cosmo2.jpg
miss-cosmo.jpg﻿
miss-cosmo1.jpg
Dàn thí sinh tham gia thử đồ tại showroom của NTK Lê Thanh Hòa, chuẩn bị cho show diễn Hello Cosmo.

Sự kiện Hello Cosmo From Vietnam Fashion Show tại Ngọ Môn mang tính chất vô cùng đặc biệt. Việc dựng và thiết kế sân khấu phải đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt quy chuẩn bảo tồn, khiến từng chi tiết thiết kế đều được tính toán với độ chính xác và sự tôn trọng cao nhất dành cho di tích. Chính vì vậy, show diễn tại đây không chỉ là một sự kiện thời trang mà là một khoảnh khắc văn hoá hiếm có, khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ thời trang và sáng tạo quốc tế.

miss-cosmo7.jpg
miss-cosmo6.jpg
miss-cosmo5.jpg
miss-cosmo4.jpg
Dàn thí sinh của Miss Cosmo 2025 hiện đang tham gia các hoạt động tại thành phố Huế.

Fashion Show Hello Miss Cosmo Vietnam mùa 2, trong khuôn khổ cuộc thi Miss Cosmo 2025 diễn ra tại Cổng Ngọ Môn, Đại Nội Huế vào ngày 2/12.

1470.jpg
JEANIE - Ảnh: BTC
#Hello Cosmo From Vietnam #Ngọ Môn #Huế #Thời trang #Di sản #Vương triều Nguyễn #Hoàng Thành Huế #Miss Cosmo 2025 #Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế 2025 #fashion Show #NTK Lê Thanh Hoà

Xem thêm

Cùng chuyên mục