Ý nghĩa trang phục dạ hội của Hoa hậu Kiều Duy tại bán kết Miss International 2025

Ngày 24/11, phần thi Bán kết của Miss International 2025 diễn ra tại Nhật Bản. Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy cùng các thí sinh trải qua các phần thi trình diễn trang phục dạ hội, áo tắm và thuyết trình. Thành phần Ban giám khảo có đương kim Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thuỷ và Miss International 2023 Andrea Rubio.

Trong phần thi dạ hội, Hoa hậu Kiều Duy diện thiết kế mang tên Gạo Trắng của NTK Đỗ Long kết hợp layout tóc thẳng chẻ ngôi 5-5, tạo nên hình ảnh vừa thanh lịch, vừa hiện đại.

Trang phục dạ hội Gạo Trắng lấy cảm hứng từ hạt gạo, biểu tượng của sự thuần khiết và sức sống bền bỉ của người Việt. Thiết kế cổ yếm ôm dài được đính kết toàn bộ bằng pha lê và ngọc trai, tạo hiệu ứng lấp lánh như những hạt gạo dưới ánh đèn. Phần tùng lưới mềm nhẹ sau hông gợi hình ảnh cánh đồng lúa trong gió, mang đến vẻ thanh tao và uyển chuyển.

Sau đó, Hoa hậu Kiều Duy phô diễn vẻ đẹp hình thể trong phần thi trang phục áo tắm. Đại diện Việt Nam diện thiết kế bikini màu trắng của NTK Khang Trịnh với phần đính kết ở phần ngực làm điểm nhấn. Trên sân khấu, Kiều Duy khoe hình thể thon gọn, cân đối cùng những bước catwalk uyển chuyển, tự tin.

Trong buổi thi Bán kết, Hoa hậu Kiều Duy có phần trình bày một phút trước ban giám khảo. Đây là cơ hội để cô thể hiện bản lĩnh, truyền tải thông điệp cá nhân. Người đẹp gửi lời chào bằng tiếng Nhật và tiếng Việt, giới thiệu bản thân đang theo học Thạc sĩ ngành Quản trị Kinh Doanh.

Trang phục của Kiều Duy tại phần thi thuyết trình.

Hoa hậu Kiều Duy chia sẻ nguồn cảm hứng lớn nhất của mình đến từ câu tục ngữ Việt Nam Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao, nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần đoàn kết và niềm tin rằng những hành động nhỏ khi được chung tay thực hiện có thể tạo nên những thay đổi lớn.

Chỉ còn vài ngày nữa, Hoa hậu Kiều Duy sẽ bước vào đêm Chung kết Miss International 2025. Hành trình nỗ lực của cô nhận được nhiều lời khen và động viên đến từ khán giả. Ở mỗi video và hình ảnh được người đẹp chia sẻ, rất nhiều bình luận bày tỏ sự tin tưởng, khích lệ và trân trọng dành cho tinh thần cầu tiến, thái độ tích cực mà cô thể hiện suốt thời gian qua. Các Hoa - Á hậu như Hương Giang, Lương Thuỳ Linh, Đỗ Thị Hà, LONA Kiều Loan, Phạm Ngọc Phương Anh, Phương Thanh… liên tục cổ vũ và khen ngợi sự thể hiện của Kiều Duy tại cuộc thi.

Đêm chung kết Miss International 2025 sẽ diễn ra vào ngày 27/11.