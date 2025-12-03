Lộ diện những người đẹp lọt vào Top 5 giải thưởng phụ đầu tiên Miss Cosmo 2025

HHTO - Chiều 2/12, tại Quảng trường Ngọ Môn - Đại Nội Huế, Fashion Show Hello Cosmo From Vietnam mùa 2 đã diễn ra trong không gian di sản đặc biệt, mở màn cho hành trình Miss Cosmo 2025. Sau show diễn, Ban Tổ chức Miss Cosmo 2025 chính thức công bố Top 5 Best Catwalk.

Sau những hoạt động chào sân sôi động tại TP.HCM, hành trình Miss Cosmo 2025 bước vào giai đoạn hấp dẫn với điểm dừng chân đầu tiên tại Cố đô Huế. Điểm nhấn của chặng hành trình này là Fashion Show Hello Cosmo From Vietnam mùa 2, sự kiện mở màn chính thức trong khuôn khổ cuộc thi Miss Cosmo 2025. Tiếp nối thành công mùa 1 tại Tràng An (Ninh Bình), Hello Cosmo From Vietnam mùa 2 chọn Cố đô Huế, địa phương đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2025.

﻿

Sau màn trình diễn của hơn 70 thí sinh Miss Cosmo 2025 trong Bộ sưu tập FALL-WINTER 2025 của NTK Lê Thanh Hòa, Ban Tổ chức Miss Cosmo chính thức công bố Top 5 Best Catwalk. Kết quả được công bố dựa trên các tiêu chí về phong thái, kỹ năng trình diễn và sự thể hiện tinh thần của bộ sưu tập.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng, khẳng định vai trò của thời trang trong hành trình của một cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Top 5 Best Catwalk của Miss Cosmo 2025 gồm:

Miss Cosmo Colombia 2025 Dayana Cardenas. Dayana sở hữu chiều cao 1m78, từng giành danh hiệu Á quân thứ 2 và và Best Body Model trong cuộc thi Top Model of the World 2022.

Miss Cosmo Brazil 2025 Gabriela Borges. Gabriela sở hữu chiều cao 1m73. Trước khi giành được vương miện Miss Brasil Cosmo 2025, Gabriela từng giành vị trí Á hậu 1 Miss Grand Brasil 2022.

Miss Cosmo Thailand 2025 Mooham Chotnapa Kaewjarun. Người đẹp khoe nhan sắc nổi bật ngay từ khi xuất hiện tại sân bay với trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam. Mooham đăng quang Miss Thailand 2025, cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia lâu đời và có uy tín nhất tại Thái Lan hiện nay.

Miss Cosmo Cuba 2025 Amys Napoles Ochoa. Amys sở hữu chiều cao lên đến 1m80, năm nay 20 tuổi và là một người mẫu chuyên nghiệp. Người đẹp hiện đang theo học tiếp bằng Cử nhân sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Quản trị Kinh doanh năm 2025 với thành tích xuất sắc nhất khóa.

Amys đã sải bước tại nhiều sàn diễn thời trang đình đám như New York Fashion Week, Phoenix Fashion Week và Scottsdale Fashion Show, đồng thời hợp tác với nhiều thương hiệu trong vai trò người mẫu e-commerce.

Miss Cosmo Sierra Leone 2025 Marcella Momoh. Người đẹp cao 1m70, là một biên đạo và performer quốc tế. Cô đã biểu diễn và biên đạo cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như Burna Boy, Rema, Buju, Selena Gomez, Asake…, đồng thời xuất hiện trên các sân khấu quốc tế cùng Chris Brown, Tyla, Uncle Waffles và nhiều nghệ sĩ khác. Marcella từng giành danh hiệu Á hậu của Miss Africa USA 2022.