Jung Kook đẹp tựa "chàng thơ", phá kỷ lục bìa tạp chí ELLE Hàn số Tân niên 2026

HHTO - Vừa được tuyên Đại sứ toàn cầu của Chanel Beauty, Jung Kook BTS đã xuất hiện trên 9 phiên bản bìa tạp chí ELLE Hàn Quốc số Tân niên 2026. Nam idol đẹp như "chàng thơ", lập kỷ lục chưa từng có.

Jung Kook BTS là cá nhân đầu tiên trong lịch sử tạp chí ELLE Hàn Quốc xuất hiện trên trang bìa với 9 phiên bản khác nhau, đặc biệt, đây còn là bìa của ấn bản đầu tiên trong năm 2026. Loạt ảnh gây "chấn động" mạng xã hội đầu tuần mới, Jung Kook đẹp như một "chàng thơ", với phong cách unisex vừa nam tính, vừa chuẩn beauty.

Bộ ảnh lần này ghi lại trọn vẹn những chuyển động vừa mạnh mẽ vừa tinh tế của Jung Kook khi anh lần đầu đứng trước ống kính với tư cách Đại sứ Toàn cầu của Chanel Beauty. Trong buổi phỏng vấn thực hiện song song với buổi chụp hình, Jung Kook chia sẻ cảm xúc khi đồng hành cùng Chanel Beauty: "Tôi yêu Bleu de Chanel. Đó không phải là vẻ nam tính được trau chuốt một cách gượng ép, mà là hương thơm tôn vinh con người thật. Ngay cả khi không cố gắng phô trương, mùi hương ấy vẫn toát lên sự hiện diện một cách tự nhiên, vì thế tôi thường xuyên sử dụng."

Tiếp đó, trước cột mốc lịch sử khi Jung Kook trở thành nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên vượt mốc 10 tỷ stream trên Spotify, anh được hỏi về ý nghĩa của “âm nhạc”. Jung Kook chia sẻ: "Tôi vẫn tin rằng một bản nhạc hay là ca khúc mang trong mình thông điệp tốt đẹp và ca từ ý nghĩa. Đó là những giai điệu không bị giới hạn bởi mùa hay thể loại và có thể trở thành nguồn động viên cho bất kỳ ai. Dĩ nhiên, đôi khi chỉ cần nghe và cảm thấy hay thôi cũng đã đủ rồi."

Cuối cùng, khi mùa Xuân cũng là thời điểm BTS dự kiến tái hợp đầy đủ đang đến gần, Jungkook gửi gắm: "Tôi nghĩ mùa Xuân năm nay sẽ là một mùa Xuân quan trọng hơn bao giờ hết. Vì vậy, tôi thật lòng mong tất cả chúng ta sẽ đón một mùa Xuân bình an và trọn vẹn."