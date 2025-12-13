Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Tóc Tiên “đậm đà”, "cúp lé" Tăng Duy Phương gây sốc trong đại tiệc thời trang

MIDI
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Dàn “Em Xinh” áp đảo tại đại tiệc cuối năm của Louis Vuitton mới diễn ra. Tóc Tiên duy trì phong độ mặc đẹp. Amee trưởng thành sau khi "ra riêng". Các "cúp lé" Orange - WOKEUP, Tăng Duy Tân - Bích Phương không còn né tránh ống kính, gây bùng nổ nhờ những khoảnh khắc "tình bể bình"

Dàn mỹ nhân Việt đổ bộ thảm đỏ sự kiện Year End Party của Louis Vuitton tại Việt Nam, cái tên nào nhận được nhiều sự quan tâm nhất?

louis-vuitton-year-end-2025-toc-tien.jpg

Tóc Tiên duy trì phong độ mặc đẹp trong lần tái xuất đại tiệc cuối năm của Louis Vuitton. Giọng ca 906090 khoe sắc vóc quyến rũ trong áo da cúp ngực cùng chân váy xòe midi tông đen.

louis-vuitton-year-end-2025-toc-tien-13e2.jpg
louis-vuitton-starry-night-year-end-viet-nam-2026-30.png

Tiết chế trang sức to bản, Tóc Tiên dành spotlight cho mẫu túi xách đính pha lê lấp lánh. Món phụ kiện nằm trong dòng sản phẩm Exceptionals LV Sparkle thuộc BST Xuân-Hè 2025, có giá 253 triệu đồng.

louis-vuitton-starry-night-year-end-viet-nam-2026-4.png
louis-vuitton-year-end-2025-lamoon-12.jpg
louis-vuitton-year-end-2025-orange.jpg

Nhiều "Em Xinh" cũng lựa chọn sắc đen chủ đạo cho tạo hình thảm đỏ, tỏa sáng theo những cách rất riêng. Juky San cá tính với tóc tém, mặc váy ôm đính sequin đen. Trong khi đó, Lamoon toát ra vẻ ma mị khi diện mẫu đầm nhung có bèo nhún ở phần cổ, tay áo. Orange lăng xê bộ trang phục denim 2 mảnh, dập logo monogram mang đậm tinh thần của thương hiệu, phối cùng bốt cao cổ.

louis-vuitton-starry-night-year-end-viet-nam-2026-47.png

Hai cặp đôi thân thiết Tăng Duy Tân - Bích Phương và Nam Phùng - Quỳnh Anh Shyn xuất hiện trong tạo hình đối lập.

louis-vuitton-year-end-2025-bich-phuong.jpg
louis-vuitton-year-end-2025-12.jpg

Bích Phương thanh lịch trong mẫu đầm tông trắng, phụ kiện vàng gold. Lớp trang điểm căng bóng cùng mái tóc xoăn nhẹ, mái xéo giúp nữ ca sĩ hack tuổi. Tăng Duy Tân - "bạn trai tin đồn" của nữ ca sĩ lại diện trang phục tối màu, phong cách năng động.

"Cúp lé" Tăng Duy Phương có khoảnh khắc tương tác đáng chú ý tại đêm tiệc. Người hâm mộ vui mừng khi cặp sao không còn né tránh ống kính truyền thông.

Orange - WOKEUP cũng nhận được nhiều sự chú ý vì tin đồn hẹn hò. Tại sự kiện, cặp chị em khiến netizen "mềm tim" vì khoảnh khắc gần gũi, tình tứ.

louis-vuitton-year-end-2025-quynh-anh-shyn-hgbn.jpg
louis-vuitton-year-end-2025-quynh-anh-shyn.jpg

Quỳnh Anh Shyn nổi bật với tóc tẩy bạch kim, lăng xê mẫu đầm họa tiết caro đỏ đen đầy cá tính.

louis-vuitton-year-end-2025-han-sara.jpg
louis-vuitton-starry-night-year-end-viet-nam-2026-17.png

Han Sara ghi điểm tuyệt đối tại đêm tiệc nhờ tạo hình tông be nâu bay bổng, "siêu thực", khiến khán giả liên tưởng tới nữ thần Hy Lạp.

louis-vuitton-year-end-2025-my-my.jpg
louis-vuitton-starry-night-year-end-viet-nam-2026-50.png

Mỹ Mỹ được khen ngợi trong lần dự sự kiện mới nhất. Nữ ca sĩ tạo điểm nhấn với chiếc áo họa tiết gingham đen trắng xếp nếp bất đối xứng, phối cùng quần denim ống rộng.

Phương Ly không có mặt tại thảm đỏ sự kiện Le Voyage des Lumières của Louis Vuitton do lịch trình dày đặc. "Em Xinh" xuất hiện muộn, vội vã tiến vào địa điểm tổ chức.

Lần đầu dự tiệc Year End của nhà mốt, "Em Xinh" chọn thiết kế phủ họa tiết Monogram có giá 92,5 triệu đồng, mang đậm tinh thần thương hiệu.

louis-vuitton-year-end-2025-amee.jpg

Amee lần đầu xuất hiện tại sự kiện thời trang sau khi "ra riêng", gây thương nhớ nhờ visual yêu kiều trong kiểu tóc xoăn hippie, mái bằng. Giọng ca sinh năm 2000 hóa công chúa mùa Đông trong mẫu đầm len kín đáo tông be, dáng phồng điệu đà.

louis-vuitton-year-end-amee-123cf.jpg
louis-vuitton-year-end-amee-123.jpg

Amee có 5 năm đồng hành cùng Louis Vuitton, từ giai đoạn mới nổi tiếng với hình tượng "em bé" cho đến khi quyết định hoạt động độc lập.

louis-vuitton-year-end-2025-min.jpg
louis-vuitton-starry-night-year-end-viet-nam-2026-20.png

Min gắn liền với màu tóc cam rực trong lần comeback mới nhất. Tại thảm đỏ Louis Vuitton, nữ ca sĩ tỏa sáng với thiết kế hai dây dạ tweed.

fb-cover-151225.jpg
MIDI
#Louis Vuitton #thảm đỏ #Tóc Tiên #Bích Phương #Phương Ly #Le Voyage des Lumières #Amee #Tăng Duy Phương

Xem thêm

Cùng chuyên mục