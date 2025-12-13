Tóc Tiên “đậm đà”, "cúp lé" Tăng Duy Phương gây sốc trong đại tiệc thời trang

HHTO - Dàn “Em Xinh” áp đảo tại đại tiệc cuối năm của Louis Vuitton mới diễn ra. Tóc Tiên duy trì phong độ mặc đẹp. Amee trưởng thành sau khi "ra riêng". Các "cúp lé" Orange - WOKEUP, Tăng Duy Tân - Bích Phương không còn né tránh ống kính, gây bùng nổ nhờ những khoảnh khắc "tình bể bình"

Dàn mỹ nhân Việt đổ bộ thảm đỏ sự kiện Year End Party của Louis Vuitton tại Việt Nam, cái tên nào nhận được nhiều sự quan tâm nhất?

Tóc Tiên duy trì phong độ mặc đẹp trong lần tái xuất đại tiệc cuối năm của Louis Vuitton. Giọng ca 906090 khoe sắc vóc quyến rũ trong áo da cúp ngực cùng chân váy xòe midi tông đen.

Tiết chế trang sức to bản, Tóc Tiên dành spotlight cho mẫu túi xách đính pha lê lấp lánh. Món phụ kiện nằm trong dòng sản phẩm Exceptionals LV Sparkle thuộc BST Xuân-Hè 2025, có giá 253 triệu đồng.

Nhiều "Em Xinh" cũng lựa chọn sắc đen chủ đạo cho tạo hình thảm đỏ, tỏa sáng theo những cách rất riêng. Juky San cá tính với tóc tém, mặc váy ôm đính sequin đen. Trong khi đó, Lamoon toát ra vẻ ma mị khi diện mẫu đầm nhung có bèo nhún ở phần cổ, tay áo. Orange lăng xê bộ trang phục denim 2 mảnh, dập logo monogram mang đậm tinh thần của thương hiệu, phối cùng bốt cao cổ.

Hai cặp đôi thân thiết Tăng Duy Tân - Bích Phương và Nam Phùng - Quỳnh Anh Shyn xuất hiện trong tạo hình đối lập.

Bích Phương thanh lịch trong mẫu đầm tông trắng, phụ kiện vàng gold. Lớp trang điểm căng bóng cùng mái tóc xoăn nhẹ, mái xéo giúp nữ ca sĩ hack tuổi. Tăng Duy Tân - "bạn trai tin đồn" của nữ ca sĩ lại diện trang phục tối màu, phong cách năng động.

"Cúp lé" Tăng Duy Phương có khoảnh khắc tương tác đáng chú ý tại đêm tiệc. Người hâm mộ vui mừng khi cặp sao không còn né tránh ống kính truyền thông.

Orange - WOKEUP cũng nhận được nhiều sự chú ý vì tin đồn hẹn hò. Tại sự kiện, cặp chị em khiến netizen "mềm tim" vì khoảnh khắc gần gũi, tình tứ.

Quỳnh Anh Shyn nổi bật với tóc tẩy bạch kim, lăng xê mẫu đầm họa tiết caro đỏ đen đầy cá tính.

Han Sara ghi điểm tuyệt đối tại đêm tiệc nhờ tạo hình tông be nâu bay bổng, "siêu thực", khiến khán giả liên tưởng tới nữ thần Hy Lạp.

Mỹ Mỹ được khen ngợi trong lần dự sự kiện mới nhất. Nữ ca sĩ tạo điểm nhấn với chiếc áo họa tiết gingham đen trắng xếp nếp bất đối xứng, phối cùng quần denim ống rộng.

Phương Ly không có mặt tại thảm đỏ sự kiện Le Voyage des Lumières của Louis Vuitton do lịch trình dày đặc. "Em Xinh" xuất hiện muộn, vội vã tiến vào địa điểm tổ chức.

Lần đầu dự tiệc Year End của nhà mốt, "Em Xinh" chọn thiết kế phủ họa tiết Monogram có giá 92,5 triệu đồng, mang đậm tinh thần thương hiệu.



Amee lần đầu xuất hiện tại sự kiện thời trang sau khi "ra riêng", gây thương nhớ nhờ visual yêu kiều trong kiểu tóc xoăn hippie, mái bằng. Giọng ca sinh năm 2000 hóa công chúa mùa Đông trong mẫu đầm len kín đáo tông be, dáng phồng điệu đà.

Amee có 5 năm đồng hành cùng Louis Vuitton, từ giai đoạn mới nổi tiếng với hình tượng "em bé" cho đến khi quyết định hoạt động độc lập.

Min gắn liền với màu tóc cam rực trong lần comeback mới nhất. Tại thảm đỏ Louis Vuitton, nữ ca sĩ tỏa sáng với thiết kế hai dây dạ tweed.