Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Met Gala 2026: Chủ đề táo bạo "đủ wow", thành viên BLACKPINK nào sẽ tham dự?

Diệu Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Chủ đề “Costume Art” được công bố, sức nóng của Met Gala 2026 tăng cao, hứa hẹn về một thảm đỏ táo bạo chưa từng có. Một thành viên BLACKPINK được cho là cầm chắc tấm vé trở lại đêm tiệc thời trang danh giá.

Met Gala 2026 - một trong những sự kiện thời trang được mong chờ nhất năm đã chính thức khởi động. Sự kiện năm nay đánh dấu kỷ nguyên mới sau khi Anna Wintour rời cương vị tổng biên tập VOGUE sau 37 năm, nhường quyền lãnh đạo cho Chloe Malle.

Theo thông lệ, Met Gala 2026 vẫn được tổ chức vào thứ Hai đầu tiên của tháng Năm, năm nay sẽ rơi vào ngày 4/5/2026.

met-gala-2026-costume-art-13.jpg
met-gala-2026-costume-art-23.jpg

Viện Thời Trang thuộc Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (The Met) ấn định chủ đề triển lãm là Costume Art (Nghệ thuật Trang phục). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một bảo tàng nghệ thuật danh giá như The Met đặt thời trang ở vị trí trung tâm, ngang hàng với hội họa và điêu khắc.

Triển lãm năm nay đồng thời đánh dấu lễ khánh thành phòng trưng bày Condé M. Nast nằm ngay cạnh Đại sảnh của Bảo tàng Met. Không gian trưng bày mới rộng gần hơn 1,100 m2 được đặt theo tên nhà sáng lập Condé Nast - chủ sở hữu các thương hiệu Vogue, GQ, Vanity Fair.

met-gala-2026-costume-art-25.jpg
met-gala-2026-costume-art-11.jpg
met-gala-2026-costume-art-12.jpg

Triển lãm quy tụ gần 200 tác phẩm nghệ thuật cổ điển và hiện đại, đặt cạnh hơn 200 thiết kế thời trang và phụ kiện. Trong đó, trang phục trưng bày sẽ được chia theo các nhóm hình thái cơ thể từ khỏa thân, dáng vẻ cổ điển, lão hóa, giải phẫu và mang thai.

met-gala-2026-costume-art-3.jpg
met-gala-2026-costume-art-5.jpg

Nhà giám tuyển Andrew Bolton - "bộ não" đằng sau ý tưởng này chia sẻ rằng triển lãm sẽ khám phá mối quan hệ "không thể tách rời giữa cơ thể và trang phục" xuyên suốt lịch sử.

met-gala-2026-costume-art-17.jpg
met-gala-2026-costume-art-24.jpg

Hiện dress code chi tiết cho thảm đỏ chưa được công bố chính thức. Tuy nhiên, dựa trên chủ đề Costume Art, giới chuyên môn dự đoán đây sẽ là một trong những thảm đỏ táo bạo nhất lịch sử Met Gala.

met-gala-2026-costume-art-6.jpg
met-gala-2026-costume-art-7.jpg

Chủ đề được cho là khuyến khích khách mời biến hóa cơ thể thành tác phẩm nghệ thuật sống. Điều này được hiểu rằng váy áo không chỉ đẹp đơn thuần mà phải có tính điêu khắc cao, trình diễn ý niệm nghệ thuật.

Những nhà mốt chuyên về phom dáng điêu khắc hay avant-garde như Margiela, Schiaparelli, Comme des Garçons và Iris van Herpen được giới chuyên môn "đặt ngôi sao hy vọng" về những sáng tạo thử nghiệm bùng nổ, thách thức chuẩn mực.

met-gala-2026-costume-art-26.jpg
met-gala-2026-costume-art-28.jpg
met-gala-2026-costume-art-27.jpg

Các lối diễn giải, trường phái nghệ thuật được cho là sẽ thống trị thảm đỏ có thể kể đến Body Art (Nghệ thuật Cơ thể), kỹ thuật điêu khắc, thử nghiệm chất liệu hay tham chiếu nghệ thuật cổ điển...

met-gala-2026-costume-art-22.jpg

Met Gala 2026 được tài trợ chính bởi cặp vợ chồng Jeff Bezos và Lauren Sánchez Bezos. Đây là bước ngoặt lịch sử của Met Gala, khi lần đầu tiên có đơn vị tài trợ chính là một cá nhân thay vì một tổ chức.

met-gala-2026-costume-art-ysl.jpg

Hai nhà tài trợ phụ là tập đoàn Condé Nast và thương hiệu thời trang Saint Laurent. Điều này đồng nghĩa với việc dàn ngôi sao đại sứ Saint Laurent như Rosé BLACKPINK, Hailey Bieber, Austin Butler hay Zoë Kravitz gần như "chắc suất" tham dự. Nhiều ý kiến còn dự đoán họ có thể trở thành ứng viên đồng chủ trì sự kiện.

met-gala-2026-costume-art-fgbv.jpg
met-gala-2026-costume-art-kendall.jpg
met-gala-2026-costume-art-zendaya.jpg

Bên cạnh đó, những khách mời nổi tiếng như Zendaya, Rihanna hay gia tộc Kardashian cũng được trông đợi tái xuất hiện trong các diện mạo "chấn động", khai thác chủ đề theo hướng đặc sắc.

hht-fb-1511.jpg
Diệu Minh
#Costume Art #BLACKPINK #Met Gala 2026 #Rhihanna #Zendaya #Rosé #Anna Wintour #Saint Laurent #dress code Met Gala

Xem thêm

Cùng chuyên mục