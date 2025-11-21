Met Gala 2026: Chủ đề táo bạo "đủ wow", thành viên BLACKPINK nào sẽ tham dự?

HHTO - Chủ đề “Costume Art” được công bố, sức nóng của Met Gala 2026 tăng cao, hứa hẹn về một thảm đỏ táo bạo chưa từng có. Một thành viên BLACKPINK được cho là cầm chắc tấm vé trở lại đêm tiệc thời trang danh giá.

Met Gala 2026 - một trong những sự kiện thời trang được mong chờ nhất năm đã chính thức khởi động. Sự kiện năm nay đánh dấu kỷ nguyên mới sau khi Anna Wintour rời cương vị tổng biên tập VOGUE sau 37 năm, nhường quyền lãnh đạo cho Chloe Malle.

Theo thông lệ, Met Gala 2026 vẫn được tổ chức vào thứ Hai đầu tiên của tháng Năm, năm nay sẽ rơi vào ngày 4/5/2026.

Viện Thời Trang thuộc Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (The Met) ấn định chủ đề triển lãm là Costume Art (Nghệ thuật Trang phục). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một bảo tàng nghệ thuật danh giá như The Met đặt thời trang ở vị trí trung tâm, ngang hàng với hội họa và điêu khắc.

Triển lãm năm nay đồng thời đánh dấu lễ khánh thành phòng trưng bày Condé M. Nast nằm ngay cạnh Đại sảnh của Bảo tàng Met. Không gian trưng bày mới rộng gần hơn 1,100 m2 được đặt theo tên nhà sáng lập Condé Nast - chủ sở hữu các thương hiệu Vogue, GQ, Vanity Fair.

Triển lãm quy tụ gần 200 tác phẩm nghệ thuật cổ điển và hiện đại, đặt cạnh hơn 200 thiết kế thời trang và phụ kiện. Trong đó, trang phục trưng bày sẽ được chia theo các nhóm hình thái cơ thể từ khỏa thân, dáng vẻ cổ điển, lão hóa, giải phẫu và mang thai.

Nhà giám tuyển Andrew Bolton - "bộ não" đằng sau ý tưởng này chia sẻ rằng triển lãm sẽ khám phá mối quan hệ "không thể tách rời giữa cơ thể và trang phục" xuyên suốt lịch sử.

Hiện dress code chi tiết cho thảm đỏ chưa được công bố chính thức. Tuy nhiên, dựa trên chủ đề Costume Art, giới chuyên môn dự đoán đây sẽ là một trong những thảm đỏ táo bạo nhất lịch sử Met Gala.

Chủ đề được cho là khuyến khích khách mời biến hóa cơ thể thành tác phẩm nghệ thuật sống. Điều này được hiểu rằng váy áo không chỉ đẹp đơn thuần mà phải có tính điêu khắc cao, trình diễn ý niệm nghệ thuật.

Những nhà mốt chuyên về phom dáng điêu khắc hay avant-garde như Margiela, Schiaparelli, Comme des Garçons và Iris van Herpen được giới chuyên môn "đặt ngôi sao hy vọng" về những sáng tạo thử nghiệm bùng nổ, thách thức chuẩn mực.

Các lối diễn giải, trường phái nghệ thuật được cho là sẽ thống trị thảm đỏ có thể kể đến Body Art (Nghệ thuật Cơ thể), kỹ thuật điêu khắc, thử nghiệm chất liệu hay tham chiếu nghệ thuật cổ điển...

Met Gala 2026 được tài trợ chính bởi cặp vợ chồng Jeff Bezos và Lauren Sánchez Bezos. Đây là bước ngoặt lịch sử của Met Gala, khi lần đầu tiên có đơn vị tài trợ chính là một cá nhân thay vì một tổ chức.

Hai nhà tài trợ phụ là tập đoàn Condé Nast và thương hiệu thời trang Saint Laurent. Điều này đồng nghĩa với việc dàn ngôi sao đại sứ Saint Laurent như Rosé BLACKPINK, Hailey Bieber, Austin Butler hay Zoë Kravitz gần như "chắc suất" tham dự. Nhiều ý kiến còn dự đoán họ có thể trở thành ứng viên đồng chủ trì sự kiện.

Bên cạnh đó, những khách mời nổi tiếng như Zendaya, Rihanna hay gia tộc Kardashian cũng được trông đợi tái xuất hiện trong các diện mạo "chấn động", khai thác chủ đề theo hướng đặc sắc.