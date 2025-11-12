Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thương hiệu Việt đứng sau thiết kế trang phục hút 82 triệu view của BLACKPINK

Diệu Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Lần đầu tiên có một thương hiệu Việt được giao trọng trách thiết kế trang phục nhóm cho BLACKPINK trong concert DEADLINE, chặng châu Á.

BLACKPINK tái khởi động world tour DEADLINE sau 2 tháng tạm nghỉ. Tại chặng châu Á, bộ tứ đình đám đổi mới toàn bộ tạo hình từ trang phục nhóm tới solo. Trong đó, tạo hình mở màn của nhóm gây ấn tượng mạnh mẽ.

deadline-blackpink-mushie-asia-t.jpg

Bốn thành viên "chào sân" trong các bộ cánh chất liệu da, tông đen trắng tương phản sắc nét. Điểm nhấn nằm ở các đường cắt xẻ tinh tế, khóa buckle kim loại.

Sau đó, bộ đôi Lisa, Jennie cũng có clip "bắt trend" Beez in the Trap (Nicki Minaj) trên TikTok trong tạo hình này. Đoạn video hút hơn 82 triệu lượt xem, 14,5 triệu lượt "thả tim", trở thành nội dung có lượt xem cao thứ hai trên kênh TikTok của Jennie.

Bộ đôi Jen-Lisa lần đầu collab trên TikTok trong trang phục của nhà mốt Việt.

deadline-mushie-asia-jisoo-j.jpg
deadline-blackpink-mushie-asia-lisa-bhj.jpg

Bất ngờ hơn, đứng sau tạo hình "gây bão" này của BLACKPINK là một local brand Việt Nam 6 năm tuổi, do founder Nguyễn Đặng Tường Vi (Vi Nguyễn) sáng lập.

ava-blackpink-mushie.jpg
deadline-blackpink-jisoo-112.jpg
deadline-blackpink-lisa-fanci.jpg

Đây là lần đầu tiên có một có thương hiệu Việt đảm nhận thiết kế trang phục cho cả nhóm BLACKPINK, xuất hiện xuyên suốt ở nhiều điểm dừng tại chặng châu Á. Trước đó, Jisoo, Lisa đã "bắt tay" cùng Fancì Club, OnOnMM (OnOn Madé), BUPBES... cho các sân khấu solo trong khuôn khổ tour diễn này.

park-min-hee-11112021-1-1673834565531275869350.jpg
6d067d80eca260fc39b3.jpg
Stylist Park Min Hee (bên trái) chủ động gửi lời mời hợp tác tới Vi Nguyễn (bên phải).

Theo chia sẻ từ Vi Nguyễn, cơ duyên hợp tác cùng BLACKPINK được nhen nhóm từ tháng 12/2024. Stylist Park Min Hee ấn tượng với bộ ảnh campaign Thu Đông 2024 mà thương hiệu chụp tại Seoul vào tháng 9, chủ động gửi email mượn 5-6 bộ cho Jennie quay album Ruby.

Tháng 5/2025, khi biết tin BLACKPINK sắp comeback, Vi Nguyễn chủ động liên hệ lại, ngỏ ý hợp tác. Tuy nhiên, thời điểm đó đã muộn so với tiến độ chuẩn bị chặng Mỹ và châu Âu của chuyến lưu diễn.

Vi Nguyễn quyết định thử lần ba vào tháng 8/2025 và nhận được phản hồi tích cực. "Sau email được chị ấy (Park Min Hee) liên hệ lại để làm đồ và bắt đầu chỉnh sửa sketches (phác thảo thô), tôi đã hét lên. Tôi biết cơ hội đã đến rồi." - Vi Nguyễn chia sẻ.

40cc6f6bfe4972172b58-1.jpg
c44cfae56bc7e799bed6.jpg
2b7f1de98ccb009559da.jpg
65043297a3b52feb76a4-1596.jpg

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, Vi Nguyễn cho biết từ lúc nhận được phản hồi cho đến ngày cô đặt chân sang Seoul (Hàn Quốc) để trao đồ tận tay cho stylist chỉ có đúng 15 ngày.

"Thời điểm chỉnh sửa sketches (bản phác thảo thô) tốn nhiều thời gian và công sức nhất. Chúng tôi thật sự đã đi thi, trải qua nhiều vòng, được chấm điểm, phê duyệt mới đến được world tour lần này." - Vi kể lại.

deadline-blackpink-mushie-asia-lisa-fgd.jpg
deadline-blackpink-mushie-asia-rose.jpg

Đội ngũ của thương hiệu này đã chuẩn bị tổng cộng khoảng 30 bộ trang phục cho BLACKPINK. Và đội ngũ đứng sau con số ấy chỉ có 4 người: Một nhà thiết kế, một thợ may, Vi Nguyễn và mẹ cô.

Hai ngày trước show diễn đầu tiên của chặng châu Á, Vi Nguyễn lần thứ hai giao đồ tới tay ê-kíp và chứng kiến khoảng 100 thùng hàng chất đầy lối đi.

"Đó là đồ của rất nhiều thương hiệu quốc tế gửi về. Dù tự tin vào sản phẩm của mình, tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng và lo lắng khi phải cạnh tranh với những thương hiệu tên tuổi, từng hợp tác với nhóm." - cô chia sẻ.

deadline-blackpink-mushie-asia-lisa-bhjnb.jpg

Vi Nguyễn tiết lộ rằng thương hiệu của cô đang được "đặt hàng" làm thêm nhiều thiết kế cho BLACKPINK. "Nhưng còn được mặc, xuất hiện trên sân khấu hay không thì đó là cái duyên và sự may mắn nữa." - cô nói.

fb-0111.jpg
Diệu Minh
#Mushie Studio #BLACKPINK #thương hiệu Việt #tour DEADLINE #founder Vi Nguyễn #local brand #Lisa Jennie

