Anh Trai “Say Hi”: Sơn.K, Jaysonlei, CONGB hút fan, Ryn Lee có dấu hiệu đuối sức?

HHTO - Dàn tân binh Jaysonlei, Sơn K, CONGB thành công chứng minh năng lực, dẫn đầu mức tăng trưởng trên các nền tảng mạng xã hội sau gần nửa chặng hành trình. Trong khi Ryn Lee để lộ dấu hiệu "hụt hơi".

Jaysonlei là gương mặt bứt phá mạnh mẽ nhất về chỉ số truyền thông sau gần nửa cuộc thi. Tính đến ngày 5/11, tài khoản Instagram của nam tân binh chạm mốc 88K followers, gấp 8,89 lần so với trước khi show lên sóng.

Jaysonlei là "Anh Trai" hút fan nhất chương trình, dẫn đầu về mức tăng trưởng trên TikTok và Broadcast Instagram.

Chủ nhân bản demo Cách Điệu nhận được 171,4K lượt nhấn theo dõi TikTok, 32,4K thành viên Broadcast Instagram - đánh dấu mức tăng “khủng” nhất dàn sao tính tới sau Live stage 2.

Jaysonlei gây ấn tượng nhờ lối trình diễn cuốn hút, không hề "lép vế" khi chung đội với các "anh lớn" Big Daddy, Bray hay Cody Nam Võ. Tính cách "tí quậy", "xính lao" (vừa láo, vừa xinh - theo cách nói của fan Say Hi) cũng giúp cậu em sinh năm 2K3 "lọt mắt xanh" của fangirl và nhiều "Anh Trai".

Sơn.K là màu sắc độc đáo, nổi bật giữa nhiều rapper. Chàng tân binh sinh năm 2001 duy trì phong độ sân khấu ổn định qua các sân khấu, ghi điểm nhờ tinh thần tràn đầy nhiệt huyết.

Hệ điều hành “cán bộ thôn”, tư duy “ông cụ non” hay các video quá khứ được "khai quật" là đề tài giúp “hậu bối” JSOL giữ sức nóng dù không quá năng nổ trong việc tự "tạo content".

Hiệu ứng từ show giải trí giúp Sơn.K ghi nhận mức tăng follow Instagram khổng lồ, gấp hơn 83 lần so với trước khi show lên sóng. Nam ca sĩ cán mốc 100K người theo dõi trên Instagram vào 5/11. Tính đến ngày 24/10, Sơn.K dẫn đầu dàn sao với 74,8K lượt nhấn theo dõi mới trên Instagram.

Trong những cái tên từng ghi danh show sống còn quốc tế, CONGB đang là nhân tố tỏa sáng nhất tại Anh Trai "Say Hi" 2025. Theo thống kê đo lường của Socialite, CONGB nằm trong Top 4 thí sinh được nhắc đến nhiều nhất (tính đến tập 6) trên mạng xã hội. Tân binh tích lũy hơn 81,5K lượt đề cập cho 6 lần lọt Top 10 BXH.

Khán giả đánh giá cao bộ kỹ năng vũ đạo, ca hát và bản lĩnh sân khấu của cựu thực tập sinh K-Pop. Tài năng của người chơi sinh năm 2000 được đông đảo các “Anh Trai” công nhận, săn đón về chung đội.

Ở hậu trường, CONGB được nhắc đến nhiều nhờ khả năng “mềm hóa”, quan hệ hòa hợp tới không tưởng với dàn “rapper gang gang”, đặc biệt là bạn "đồng niên" Mason Nguyễn.

buitruonglinh lột xác ngoạn mục tại Anh Trai "Say Hi" 2025. Khác hẳn dáng vẻ mộc mạc hát ballad thường thấy, người chơi 26 tuổi đổi mới diện mạo tóc tẩy thời thượng, trình diễn vũ đạo có độ khó cao qua các sân khấu.

Qua 5 tập phát sóng, buitruonglinh ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ, ổn định trên các nền tảng mạng xã hội. Mức tăng follow Instagram, TikTok và kênh thông báo Instagram của sao nam lần lượt nằm trong Top 2-3-4 của dàn 30 "Anh Trai".

Ryn Lee nhận được sự quan tâm lớn từ netizen tại thời điểm công bố line-up. Từ ngày 12/8 đến 27/9, tân binh hút thêm 41,4K lượt theo dõi trên Instagram, dẫn đầu dàn thí sinh. Qua 5 tập phát sóng, Ryn Lee nằm trong Top 4 các "Anh Trai" đạt mức tăng trưởng followers Instagram ấn tượng với tổng cộng 67,2K lượt nhấn theo dõi mới.

Tuy nhiên, có sự suy giảm đáng kể về chỉ số qua từng tập phát sóng. Sau "cú nổ" tại thời điểm công bố, Ryn Lee lần lượt đạt mức tăng giảm dần 9,9K, 6,2K, 5,7K và 4K followers Instagram sau tập 5.

Tài khoản TikTok cá nhân của nam tân binh cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Cho đến 24/10, Ryn Lee dù nằm trong Top 6 người chơi có mức tăng ấn tượng nhất đường đua nhưng có dấu hiệu “hụt hơi” dần đều. Trong bối cảnh dàn cast “đua nhau” quảng bá các tiết mục Live stage 2, Ryn Lee out Top 12 với mức tăng chưa tới 10K sau tập 5.

Ryn Lee có phần thể hiện thiếu thuyết phục sau gần nửa chặng phát sóng. Ban đầu, anh chàng “hưởng lợi” từ danh tiếng của anh trai Quang Hùng Master D. Càng về sau, sự tương đồng trong cách nói chuyện, giọng hát khiến sao nam bị ví như “cái bóng” của anh ruột, thiếu dấu ấn riêng. Khoảnh khắc Ryn Lee “chật vật” trong phòng thu đội Ảo Ảnh, dẫn dắt bởi Vũ Cát Tường khiến netizen dấy lên hoài nghi về năng lực của anh.