Bùi Lan Hương làm mới hit "Nhan Sắc" do bạn trai sáng tác, Rhymastic góp giọng

HHTO - Ca khúc Nhan Sắc vừa được Bùi Lan Hương và Rhymastic mang đến một diện mạo mới với tên gọi "Nhan Sax". "Chị đẹp" Bùi Lan Hương tiết lộ đây là món quà sinh nhật dành tặng bạn trai - đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Tối 15/12, Bùi Lan Hương chính thức phát hành bản remake của ca khúc Nhan Sắc, kết hợp cùng Rhymastic trong tựa đề mới Nhan Sax.

Ở phiên bản này, khán giả đánh giá cao điểm mạnh quen thuộc của Bùi Lan Hương nằm ở cách nhả chữ đặc trưng, mềm mại, chậm rãi, có độ trễ đầy chiều sâu. Giọng hát của chủ nhân hit Nữ Hoàng trong Nhan Sax không phô trương kỹ thuật mà tập trung vào việc dẫn dắt cảm xúc. Qua đó, ca từ trở nên có trọng lượng, có dư âm, đặc biệt ở những đoạn luyến nhẹ và cách buông chữ cuối câu mang lại cảm giác vừa dửng dưng vừa quyến rũ. Cao trào của bài hát được đẩy lên ở đoạn drop cuối. Phần xử lý này mang màu sắc hiện đại, tiết chế vừa đủ giữ được tinh thần nguyên bản nhưng vẫn tạo cú hích cần thiết.

Mô tả MV này là một fashion music video, mang đến trải nghiệm âm nhạc hoàn hảo từ đường tiếng đến đường hình. Những khung hình "tuyệt đối điện ảnh" tạo nên một không gian đậm chất high end luxury, người phụ nữ xuất hiện đầy quyền lực, vừa lạnh lùng vừa cuốn hút. Thông điệp về nhan sắc trong MV còn được liên kết tinh tế với Madam Bình thông qua chiếc xe từng được bà sử dụng cách đây hàng chục năm. Đây như một biểu tượng của vẻ đẹp vượt thời gian, của sự từng trải và bản lĩnh, tạo nên một lớp nghĩa sâu hơn cho câu chuyện mà Bùi Lan Hương kể.

Phần lời do Bùi Lan Hương viết thêm cũng gây ấn tượng mạnh nhờ cảm xúc chân thật và sắc sảo, đặc biệt là những câu như: Ngày mai ra sao anh và bao cô ngoài kia/ Với những ánh mắt ngọt ngào lời đầu môi anh vội trao/ Có lẽ đã quá làm trái tim em thêm đớn đau.

X-Part của Rhymastic là một mảnh ghép đối lập nhưng hài hòa, mang đến một nguồn năng lượng mới mẻ cho ca khúc. Phần rap gây thiện cảm nhờ ngôn từ hiện đại, văn phong tinh tế, thể hiện sự tôn trọng và nâng niu dành cho người phụ nữ thay vì khoe khoang hay áp đặt.

Bùi Lan Hương chia sẻ: "Đây là một bài hát rất đặc biệt bởi nguyên bản nó là ca khúc nhạc film của cụ Rùa (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng), và mình đã nhào nặn theo một phong cách hoàn toàn khác, cộng thêm phần rap siêu cuốn của bad boy chung tình Rhymastic - chắc chắn bạn sẽ thấy wow vì sự giao thoa giữa cũ và mới của nó".

Với Bùi Lan Hương, Nhan Sax còn mang ý nghĩa cá nhân đặc biệt khi cô gọi đây là "món quà sinh nhật to nhất dành cho cụ Rùa" - người bạn trai gắn bó nhiều năm.