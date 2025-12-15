Rhymastic gặp đạo diễn James Cameron, tặng bài rap về “Avatar: Lửa Và Tro Tàn”

Cuối tuần qua, bom tấn Avatar: Lửa Và Tro Tàn đã có buổi ra mắt phim tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vô cùng hoành tráng. Nam rapper Rhymastic đã trở thành đại diện đầu tiên của Việt Nam có màn giao lưu thú vị với đạo diễn huyền thoại James Cameron.

Rhymastic tham dự buổi công chiếu bom tấn Avatar: Lửa và Tro Tàn.

Rhymastic không tiếc lời khen ngợi cho tác phẩm mới nhất của James Cameron, đặc biệt là hành tinh Pandora. Khi được vị đạo diễn hỏi liệu khán giả Việt có đồng cảm với câu chuyện của gia đình Jack Sully hay không, Rhymastic khẳng định khán giả chắc chắn sẽ yêu thích hành trình mà gia đình Jack trải qua trong phần mới.

Anh có buổi trò chuyện với đạo diễn James Cameron.

Vị đạo diễn lừng danh còn bất ngờ khi Rhymastic phát hiện các bộ tộc trong phim Avatar đại diện cho các nguyên tố cơ bản hinh thành nên thế giới, từ Nước, Lửa đến Gió, cũng như phân tích rằng Lửa đại diện cho sự xung đột, thù ghét, đốt cháy thành Tro - biểu tượng của sự chữa lành và hồi sinh. Thậm chí, James Cameron hé lộ từng muốn viết một cuốn sách chỉ riêng về thực thể “mẹ” Eywa và tác động của bà đến số phận cư dân Pandora.

Chưa dừng lại ở đó, “Hai Thiện” còn tự sáng tác một đoạn rap ngắn, như món quà đại diện cho Việt Nam gửi đến James Cameron và khiến ông cười thích thú. Nội dung đoạn rap xoay quanh Tộc Tro (Mangkwan), như một lời tuyên chiến và trỗi dậy của tộc nhân Mangkwan dưới sự lãnh đạo của nữ thủ lĩnh Varang, hứa hẹn một cuộc đối đầu mãn nhãn trên màn ảnh rộng.

Rhymastic còn thực hiện bộ ảnh lấy cảm hứng từ Tộc Tro.

Avatar: Lửa Và Tro Tàn giới thiệu hàng loạt nhân vật mới, từ bộ tộc Mangkwan hung tợn, sống tách biệt với phần còn lại của thế giới đến các Thương Nhân Gió dành phần lớn thời gian bay lượn trên bầu trời. Từ đây, cùng với người quen Jake Sully, Neytiri và đàn con, tất cả cùng bước vào những màn đối đầu nghẹt thở khiến Pandora chìm trong biển lửa.