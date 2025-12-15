Em Xinh Orange "nửa úp nửa mở" về tin đồn hẹn hò với Wokeup tại fan meeting

HHTO - Tối 14/12, fan meeting "MY MUSEUM" của Orange đã diễn ra với sự tham gia của 800 khán giả cùng các nghệ sĩ khách mời. Buổi gặp gỡ được dàn dựng như một “bảo tàng cảm xúc” - nơi Orange nhìn lại hành trình âm nhạc của mình cũng như kết nối và chia sẻ cùng fan.

Orange cho biết: “My Museum là chơi chữ từ tên fanclub và đây là một bảo tàng cảm xúc của Cam, là nơi trưng bày những dấu ấn, những bài học, những nguồn cảm hứng và tình cảm đẹp đẽ nhất mà mọi người dành cho Cam. Và Cam luôn nói rất nhiều lần là Cam thật sự rất biết ơn những gì đã đến.”

Tại fan meeting, Orange cũng chia sẻ nhiều sự thật mà cô chưa từng tiết lộ trước đó: khởi nghiệp với 700 nghìn (500 nghìn tiền thu âm và 200 nghìn tiền… phạt trên đường chạy đến phòng thu), những lần suy sụp vì không tin vào bản thân cho đến lúc tìm lại được bản ngã âm nhạc của chính mình.

Đặc biệt, Orange cũng úp mở về tin đồn hẹn hò với producer Wokeup. Dù không chính thức thừa nhận nhưng từ những câu nói ẩn ý của chính Orange như “Giấu giếm gì đâu người ta công khai rồi mà” rồi sau đó lảng tránh vấn đề, hay hai MC của chương trình là Muộii cùng Quỳnh Anh Shyn cũng nói rằng “thì nghe nói sắp tới còn ra sản phẩm chung” khi nói về sự hợp tác mới của Orange và nam đồng nghiệp sinh năm 2000.

Orange thả dáng cùng MC của chương trình là Quỳnh Anh Shyn và Muộii.

Orange và Wokeup sẽ ra mắt sản phẩm âm nhạc kết hợp vào ngày 17/12.



Về phần âm nhạc, sự kiện mở đầu bằng Trà Sữa, ca khúc đầu tiên trong sự nghiệp của Orange khi cô còn hoạt động với nghệ danh Quýt. Khoảnh khắc giao lưu cùng Nho - người bạn đồng hành từ sản phẩm đầu tiên trong sự nghiệp - giúp khán giả hiểu rõ hơn về chặng đường ban đầu của Orange trước khi bước vào ánh đèn sân khấu chuyên nghiệp.

Bên cạnh những sân khấu cá nhân như Khi Em Lớn, Có Đau Thì Đau Một Mình, Orange còn mang đến cả các tiết mục kết hợp đầy thú vị khi tái hiện lại I’ll Be There kết hợp cùng Lamoon, Han Sara, sân khấu từng viral tại chương trình Em Xinh "Say Hi", hay màn “tráo hit” với các nghệ sĩ cùng công ty như Chi Xê, Yeolan và Jaysonlei.

Orange khép lại chương thứ 2 của fan meeting với Lội Ngược Dòng để một lần nữa tri ân người hâm mộ và những người bạn luôn sát cánh cùng cô trong suốt những năm tháng miệt mài với âm nhạc.

Khép lại chương trình, Orange chiêu đãi khán giả sân khấu Nghĩ Một Tí, ca khúc mà nữ nghệ sĩ đã kết hợp cùng producer 2pillz và Best Of Luck - ca khúc cô tham gia sáng tác cho Best 5 của Em Xinh "Say Hi".

MY MUSEUM không chỉ dừng lại ở trình diễn âm nhạc, mà còn là không gian giao tiếp hai chiều. Các hoạt động mini game, những khoảnh khắc giao lưu gần gũi đã giúp rút ngắn khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả.