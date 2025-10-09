Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Concert D-2 EXSH: Dàn Em Xinh đi "tour tham quan", Orange vắng mặt vì lý do sức khỏe

Lan Anh

HHTO - Dàn Em Xinh đã có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho các buổi tổng duyệt trước concert D-2. Tuy nhiên, một thành viên vắng mặt vì lý do sức khỏe khiến fan lo lắng.

Chỉ còn vài ngày nữa, concert D-2 Em Xinh "Say Hi” sẽ chính thức diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình. Sáng nay, dàn Em Xinh đã có mặt tại Hà Nội, sẵn sàng cho các buổi tổng duyệt và các hoạt động chuẩn bị trước giờ G. Ngay từ khi xuất hiện, đội hình đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội với loạt hình ảnh hội ngộ đông đủ, đánh dấu lần gặp lại kể từ concert D-1.

557920776-1421719369955603-3027520767430578732-n.jpg
559050914-1421627239964816-6360831858206085757-n.jpg
Các Em Xinh tái hợp sau concert D-1.

Tuy nhiên trong chuyến đi lần này, một số thành viên Em Xinh vắng mặt. Đáng chú ý, Orange khiến người hâm mộ lo lắng khi phía quản lý tiết lộ tình hình sức khỏe của cô không cho phép tham gia buổi giao lưu và tạm vắng mặt trong các hoạt động trước concert.

pink-white-scrapbooking-summer-collage-instagram-post-4.png
Thông báo từ phía quản lí của Orange.

Suốt ngày hôm nay, dàn Em Xinh xuất hiện tại nhiều tọa độ check-in nổi tiếng ở Hà Nội. Những hình ảnh này được netizen gọi vui như đi "tour du lịch" hay chuyến tham quan của dàn "mầm non" bởi trong mọi khung hình, các thành viên đều xếp thành hàng ngay ngắn và mặc đồng phục "Say Hi".

Fan ví chuyến đi như "tour du lịch" vì dàn Em Xinh đi đến đâu cũng "ngay hàng, thẳng lối".

Không chỉ rạng rỡ trong các khoảnh khắc check-in, các nghệ sĩ còn tranh thủ quay hàng loạt tiểu phẩm thú vị cùng nhau. Đáng chú ý, Juky San còn hài hước “khai sáng” cho các thành viên LyHan, MaiQuinn, Yeolan… về câu chuyện fanfic huyền thoại "Ngạn - Hà Lan" phiên bản Em Xinh

pink-white-scrapbooking-summer-collage-instagram-post-3.png
Juky San khiến dàn Em Xinh ngơ ngác vì "tiểu phẩm".

Đặc biệt trong lần xuất hiện này, nhiều thành viên còn vô tình hé lộ tạo hình mới cho concert D-2. Trong khi Châu Bùi “chơi lớn” với mái tóc sáng màu nổi bật, Saabirose lại gây ấn tượng với kiểu tóc chấm phá cá tính đậm chất nữ rapper, khiến người hâm mộ càng thêm tò mò không biết các Em Xinh sẽ còn “giấu bài” gì trên sân khấu sắp tới.

558073525-1344873000337568-359872578838428119-n.jpg
558428048-1421650319962508-5080840425147278433-n.jpg
Châu Bùi và Saabirose xuất hiện với tạo hình mới.

Trước đó, vào ngày 7/10, hình ảnh dàn Em Xinh hội ngộ tại sân bay cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm mạng xã hội. Ngoài những trang phục sân bay sành điệu, cư dân mạng còn tinh ý phát hiện một vài khoảnh khắc tình cảm của các cặp đôi: Quỳnh Anh Shyn được NTK Nam Phùng hộ tống ra sân bay, trong khi Saabirose lại sánh đôi cùng nam rapper 7dnight.

Nguồn: @glowupwithus.ent
Trước đó, dàn Em Xinh "gây sốt" khi được "nửa kia" hộ tống ra sân bay. Nguồn: @glowupwithus.ent
image-2.jpg
Lan Anh
#Em Xinh #Say Hi #concert Mỹ Đình #dàn Em Xinh #sự kiện âm nhạc #concert D-2

