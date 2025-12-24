Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mỹ Tâm viết nên ca khúc lọt Top 1 Trending từ một câu hỏi giản dị của fan

Như Lê

HHTO - Chỉ sau 4 ngày chính thức phát hành, ca khúc “Chuyện để dành” do chính Mỹ Tâm sáng tác và thể hiện đã vươn lên vị trí Top 1 bảng xếp hạng YouTube Trending tại Việt Nam.

Chuyện để dành được Mỹ Tâm trình diễn lần đầu tiên trước 40.000 khán giả tại Live Concert Mỹ Tâm 2025: See The Light, diễn ra vào tối 13/12 tại sân vận động Mỹ Đình. Trong không gian của một concert ngập tràn ánh sáng và âm nhạc hiện đại, ca khúc mới sáng tác của Mỹ Tâm tạo ra một khoảng lặng sâu lắng, kết nối cảm xúc với khán giả.

1-1.jpg

Chuyện để dành được hòa âm theo đúng thế mạnh ballad của Mỹ Tâm, tập trung tối đa vào cảm xúc và cao trào. Cách hát rõ ràng, dứt khoát nhưng đầy tình cảm của Mỹ Tâm trong đêm diễn tại Mỹ Đình đã nhanh chóng tạo nên sự đồng cảm lớn từ khán giả khiến ca khúc được lan toả mạnh mẽ.

Ít ai ngờ rằng, cảm hứng để Mỹ Tâm viết nên Chuyện để dành lại bắt đầu từ một câu hỏi rất đời của fan: “Không biết show See The Light của chị Tâm có quay hình không để biết mình mặc đồ đẹp đi”. Từ khoảnh khắc giản dị ấy, nữ ca sĩ nảy ra ý tưởng viết một bài hát nói về thói quen “để dành” - không chỉ là những chiếc áo đẹp, mà còn là cảm xúc, là yêu thương, là những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

3.jpg
4.jpg
Sáng tác mới của Mỹ Tâm khiến người nghe hoài niệm về những lần "để dành" trong cuộc sống.

Khi cảm xúc đến, Mỹ Tâm viết khá nhanh, chỉ trong khoảng 3 ngày đã hoàn thành phần ý và giai điệu, rồi trau chuốt ca từ đến sát ngày diễn ra concert để bài hát đạt được sự uyển chuyển và tinh tế nhất. Theo chia sẻ của Mỹ Tâm, chính cô cũng nhận ra mình từng nhiều lần “để dành” như thế trong cuộc sống.

Ca khúc không mang màu sắc bi lụy, mang thông điệp nhẹ nhàng mà Mỹ Tâm gửi gắm: "Hãy biết tha thứ cho chính mình, trân trọng bản thân và chọn sống an nhiên, tích cực mỗi ngày". Với Chuyện để dành, Mỹ Tâm một lần nữa khép lại năm 2025 một cách nhẹ nhàng nhưng đủ chạm vào cảm xúc của người hâm mộ.

5.jpg
2-1.jpg
banner.jpg
Như Lê
#Mỹ Tâm #Chuyện để dành #Top Trending #Ca khúc mới #Vpop

