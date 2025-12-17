Mỹ Tâm công khai chia sẻ về Mai Tài Phến, fan mong cả hai "sớm về một nhà"

HHTO - Bộ phim mới mang tên Tài đánh dấu sự trở lại của Mỹ Tâm trên màn ảnh rộng, nhưng với một vai trò đặc biệt bên cạnh Mai Tài Phến.

Đúng như thông tin được "nhá hàng" trước trong concert See The Light, Mỹ Tâm chính thức tái xuất màn ảnh rộng với dự án phim mới mang tên Tài. Trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ đã tung ra poster kèm một số thông tin đầu tiên về Tài, khiến cư dân mạng vô cùng thích thú.

Poster phim Tài.

Trở lại với phim ảnh sau 6 năm kể từ Chị Trợ Lý Của Anh, Mỹ Tâm lần này giữ vai trò sản xuất và giao ghế đạo diễn lại cho nam diễn viên Mai Tài Phến. Hai vai trò này khiến khán giả tò mò và háo hức, khi đây là lần đầu tiên Mai Tài Phến đảm nhận một trách nhiệm lớn thế này. Ngoài ra, sao nam cũng xuất hiện trong poster phim, ngầm xác nhận cũng sẽ đảm đương vai trò diễn xuất.

Mỹ Tâm đính kèm dòng trạng thái với poster rằng: "Tâm trở lại với vai trò nhà sản xuất, cùng thực hiện với người bạn Mai Tài Phến". Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng háo hức và nửa thật nửa đùa phản hồi về nữ ca sĩ và "người bạn" mà cô nhắc đến. Có khán giả còn mạnh dạn "lên thuyền", hy vọng sau phim Mai Tài Phến sẽ "rước chị về dinh". Bởi lẽ trong suốt nhiều năm qua, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến luôn bị đồn đoán có mối quan hệ yêu đương, hẹn hò với nhau.

Cư dân mạng chèo thuyền Mỹ Tâm và Mai Tài Phến, còn nghi sắp có đám cưới.

Theo như poster, Tài sẽ đưa khán giả đến với bối cảnh vùng sông nước Việt Nam, với Mai Tài Phến trở thành người cầm lái chiếc thuyền "băng băng" trên mặt nước. Hiện tại, nội dung và thể loại phim vẫn đang được Mỹ Tâm giấu kín. Tài dự kiến ra rạp vào mùa Xuân 2026.