Tinh tế như Mason Nguyễn: Đối xử với bạn thân CONGB hay fan đều "10 điểm"

Dù không giành chiến thắng và lọt vào Best 5 của Anh Trai "Say Hi" mùa 2 nhưng Mason Nguyễn đã là "quán quân" trong lòng không ít người hâm mộ. Dù là fan "Say Hi" nói chung hay cộng đồng Cổ Đông nói riêng, đông đảo netizen công nhận rằng Mason Nguyễn là một hình mẫu chàng trai tinh tế, tử tế với tất cả mọi người, bất kể đã thân thiết hay chưa quen thuộc.

Nhiều cư dân mạng khẳng định Mason Nguyễn là hình mẫu nửa kia và tri kỷ lý tưởng, khi anh chàng luôn có những hành động thể hiện EQ cao. Đây cũng là một trong những lý do lớn giúp đôi bạn thân MasonB - Mason Nguyễn và CONGB sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu, khi Mason Nguyễn luôn dành sự quan tâm đặc biệt, chu đáo dành cho người bạn "nhũng nhẽo" (theo lời Mason) của mình.

Từ khi MasonB nổi lên, khán giả đã ấn tượng với cách Mason Nguyễn nhường nhịn, nhẹ nhàng và đôi lúc "chiều chuộng" CONGB. Thậm chí, những yêu cầu bất chợt từ CONGB như thả tim ảnh mới, lau camera, tìm nơi livestream rõ hơn... đều được Mason Nguyễn thực hiện ngay một cách dễ thương.

Hoặc trong đêm Chung kết Anh Trai "Say Hi" mùa 2 vừa qua, khoảnh khắc Mason Nguyễn cặm cụi ngồi chỉnh phụ kiện trang phục cho CONGB suốt 5 phút đã gây sốt. Hay trong buổi tối fan lo lắng CONGB sẽ rất buồn khi tuột khỏi Best 5, những quan tâm tỉ mỉ của Mason dành cho bạn khi cả 2 cùng ra về khiến khán giả rung động: Đi loanh quanh đợi bạn giao lưu với fan, bạn chỉ cần cầm hoa còn mình tay xách nách mang vẫn mở cửa xếp chỗ... Một lần nữa, sự tinh tế đến từng chi tiết nhỏ của chàng rapper khiến công chúng "xiêu lòng".

Sự tinh tế của Mason Nguyễn khiến khán giả say mê theo dõi tình bạn của MasonB.

Mặt khác, điều khiến người hâm mộ thêm phần yêu thương Mason Nguyễn còn nằm ở việc anh chàng không có "ngoại lệ" cho sự quan tâm. Phải chăng vì là bạn đồng niên thân thiết nên Mason Nguyễn thường xuyên thể hiện sự bảo bọc của mình cho CONGB, nhưng không vì thế mà anh lơ đễnh với thế giới ngoài. Bằng chứng là có không ít lần Mason Nguyễn được khen vì tinh tế với đồng nghiệp lẫn khán giả. Trong đêm Chung kết Anh Trai "Say Hi" mùa 2, anh chàng đã có những cử chỉ ân cần với Lamoon, mời cô cùng lên sân khấu ăn mừng với nhóm Sớm Muộn Thì. Hoặc chỉ trong tích tắc, Mason Nguyễn chạy lướt sang Trấn Thành và không quên cúi chào đàn anh lễ phép.

Khoảnh khắc Mason Nguyễn chạy đến cùng Lamoon được khen khắp mạng xã hội.

Mason Nguyễn lễ phép chào Trấn Thành và đến chung vui với Lamoon khi Sớm Muộn Thì chiến thắng giải The Best Hit.

Còn với khán giả của mình, Mason Nguyễn luôn dành sự chân thành và thấu hiểu để đối đãi. Có lần, anh chàng chia sẻ lúc 4h sáng vào broadcast về việc nhiều khán giả ước "có một Bách trong đời". Anh khẳng định mình còn nhiều thiếu sót và vẫn đang hoàn thiện mỗi ngày, đồng thời hy vọng rằng mọi người có được cảm hứng đối xử với mọi người xung quanh giống như cách mọi người đang nhìn nhận về anh.

"Hãy trở thành hình mẫu mà mọi người mong có và vũ trụ sẽ không làm mọi người thất vọng đâu", Mason Nguyễn bày tỏ. Anh chàng cũng mong bản thân là người bạn của khán giả thay vì mối quan hệ "idol - fan" xa cách.

Mason Nguyễn bày tỏ cùng fan.

Vì có một Mason Nguyễn như vậy trên đời nên đã có không ít khán giả "manifest", mong rằng rồi cũng sẽ xuất hiện một người bạn, thậm chí người yêu như vậy đến bên mình. Không chỉ là hình mẫu nghệ sĩ chủ động cầu tiến, thay đổi để bắt kịp xu hướng âm nhạc mới, mà Mason Nguyễn còn là minh chứng cho thế hệ nghệ sĩ mới toàn năng đi kèm tử tế, truyền cảm hứng sống và đem lại năng lượng chữa lành cho khán giả trẻ.