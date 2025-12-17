“Điểm giao thoa” của Vũ Trụ "Say Hi": Team Sơn.K “lặp lại lịch sử” ở phố đi bộ

HHTO - “Nối gót” team Tiểu Học mùa 1, team Ngất Ngây Con Gà Tây của các Anh Trai mùa 2 khiến netizen “dở khóc dở cười” khi "có duyên" với tiếng còi của lực lượng bảo vệ tại khu vực Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM).

Dù chương trình Anh Trai “Say Hi” 2025 đã khép lại, người hâm mộ vẫn nhắc nhở nhau tiếp tục “đẩy view” cho các ca khúc nhóm tại đêm Chung kết được lên top thịnh hành YouTube. Tuy nhiên, do phát sóng trùng thời điểm với đêm trao giải, sức lan tỏa của các tiết mục không được mạnh như những Live stage trước. Do đó, các Anh Trai đã chủ động hẹn nhau tại phố đi bộ để giao lưu với khán giả, đồng thời quảng bá ca khúc mới.

Tính đến trưa 17/12, ca khúc Ngất Ngây Con Gà Tây (team Sơn.K) đã đạt Top 5 Trending YouTube với hơn 370 nghìn lượt xem.

Mới đây, team Ngất Ngây Con Gà Tây gồm các thành viên Sơn.K, Big Daddy, Mason Nguyễn và CONGB đã có một khoảnh khắc đáng nhớ khi giao lưu cùng người hâm mộ tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Trong lúc cả nhóm đang trình diễn lại vũ đạo của đoạn điệp khúc thì tiếng tuýt còi từ lực lượng bảo vệ bất ngờ vang lên, khiến màn trình diễn bị gián đoạn.

Phản ứng trái ngược của các thành viên nhanh chóng thu hút sự chú ý: Mason Nguyễn khiến fan cười ngất khi từ “gà tây” hóa “gà tái”, rén đến mức ngã quỵ. Sơn.K lập tức vào tư thế chuẩn bị chạy, còn “anh lớn” Big Daddy cũng lúng túng tạm dừng động tác. Ngược lại, CONGB khiến khán giả thích thú với biểu cảm điềm tĩnh, trấn an đồng đội.

Các thành viên Ngất Ngây Con Gà Tây “yếu tim” với tiếng tuýt còi của lực lượng bảo vệ khi vô tình đi ngang. Nguồn clip: Threads @emiubigdaddy.

Tình huống “dở khóc dở cười” của team Sơn.K khiến fan nhớ đến loạt meme hài hước của team Tiểu Học mùa 1 khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở trong lúc ăn mừng ca khúc Catch Me If You Can đạt Top 1 Trending.

Vài tiếng sau, các Anh Trai B Ray, NEGAV, Gill và Hải Nam cũng xuất hiện tại phố đi bộ để quay clip quảng bá ca khúc Ai Yêu Anh Nhất. Khác với team Sơn.K, không khí bên team B Ray yên tĩnh hơn vì fan bị “đánh úp”. Nhiều khán giả tiếc nuối khi không kịp xuất hiện để giao lưu vì tin vào lời hứa hẹn livestream của “anh trai” B Ray.

Fan “dỗi nhẹ” team B Ray vì bị “đánh úp” đêm khuya.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của Vũ trụ "Say Hi" khi từ Em Xinh đến Anh Trai hai mùa đều lựa chọn nơi đây để “sản sinh” ra những clip viral mạng xã hội. Ở mùa 1, team Tiểu Học gồm RHYDER, Nicky, NEGAV, Pháp Kiều, Quang Hùng MasterD và Công Dương mở đầu chuỗi “náo loạn” phố đi bộ với loạt meme gây “bão haha”. Em Xinh “Say Hi” cũng ghi dấu ấn với team Không Đau Nữa Rồi cùng tấm bảng “sến rện” khiến netizen cười ngất.

Team Không Đau Nữa Rồi khoe thành tích Top 1 Trending cùng tấm bảng "sến rện".

Sang mùa 2, các Anh Trai xuất hiện tại phố đi bộ với tần suất dày hơn, nhiều kiểu giao lưu cùng fan hơn. Team Bounce tổ chức một buổi đàn hát ngẫu hứng được fan ví như “concert mini”. Team Đoạn Kịch Câm và Đa Nghi cũng thường xuyên xuất hiện bất ngờ để quay clip vũ đạo. Khi các chương trình khép lại, những khoảnh khắc tụ họp đông đủ như vậy cũng trở nên hiếm hoi hơn, để lại nhiều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ.