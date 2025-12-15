Dàn Anh trai 2025 không hề kém nhiệt mùa 1: Các FC công khai quỹ vote, fan "chi khủng"

HHTO - Hậu Chung Kết ATSH 2025, nhiều FC công khai quỹ vote, cho thấy độ đầu tư “khủng” của cộng đồng người hâm mộ dành cho các Anh Trai mùa 2, đặc biệt là Top 7.

Chung Kết Anh Trai “Say Hi” 2025 đã chính thức khép lại với kết quả Best 5 gồm có NEGAV (Quán Quân), buitruonglinh (Á Quân), Vũ Cát Tường, B Ray, Sơn.K. Bên cạnh những tranh cãi xoay quanh khâu tổ chức, một số ý kiến còn đặt dấu hỏi về tính minh bạch của chương trình trong việc kiểm phiếu và mức chi mà các FC đã bỏ ra để bình chọn cho thần tượng. Nếu như HIEUTHUHAI giành Quán quân mùa 1 với hơn 1 triệu lượt bình chọn thì Quán quân mùa 2 NEGAV đăng quang với hơn 6 triệu lượt vote, tổng quỹ vote của các nhóm fan được cho là lên tới hơn 700 triệu.

Best 5 Anh Trai "Say Hi" 2025 là kết quả của cuộc đua vote cực căng giữa các fandom với lượt vote đều trên 4 triệu.

Sau đêm chung kết, nhiều FC và fanpage lớn nhỏ của các Anh Trai đã chủ động công khai số liệu quỹ vote được sử dụng trong suốt gần 3 tuần mở cổng bình chọn. Các bảng tổng kết được chia sẻ trên nhiều nền tảng, nêu rõ số tiền nhận được từ fan qua các đợt mở quỹ.

Động thái này vừa mang ý nghĩa ghi nhận sự đóng góp của người hâm mộ, vừa chứng minh độ “liêm” của các FC trong “cuộc chiến voting”. Từ các số liệu đã được công bố, có thể thấy thành công hiện tại của các Anh Trai đến từ tình cảm chân thành, sự ủng hộ và tinh thần đoàn kết của cộng đồng fan lớn mạnh, “chịu chi”.

Cộng đồng mạng "choáng váng" với độ chịu chi của Embes (cộng đồng fan NEGAV) khi tổng quỹ vote của các nhóm fan lên đến khoảng 700 triệu.

Các Unicongs (fan CONGB) cũng đầu tư "khủng" cho thần tượng.

Song song với hoạt động bình chọn, nhiều FC còn mở quỹ tiếp ứng cho các Anh Trai tại concert Anh Trai “Say Hi” 2025 với các hoạt động như booth check-in, LED cổ vũ, food truck. Các chiến dịch này nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người hâm mộ, cho thấy mức độ đầu tư đáng kể của fandom trong việc đồng hành và nâng cao độ nhận diện cho các Anh Trai.

Một Cổ Đông bạo chi để chạy SKYLED cho Anh Trai Mason Nguyễn bên bờ soing Sài Gòn. Nguồn clip: @codongthudo_fcmasonnguyen.

Người hâm mộ "lên giây cót" tiếp ứng cho các Anh Trai tại concert Anh Trai "Say Hi" 2025.

Đáng chú ý, số tiền ủng hộ không chỉ đến từ những fan lâu năm mà còn có sự đóng góp của nhiều khán giả, các thành viên mới gia nhập FC - những người đánh giá cao tài năng và sự nỗ lực của các Anh Trai trong suốt hành trình tham gia chương trình. Sự góp sức của lớp người hâm mộ mới đã góp phần gia tăng nguồn lực, tạo nền tảng vững chắc để cộng đồng fan tiếp tục đồng hành và ủng hộ các Anh Trai trong chặng đường sắp tới.