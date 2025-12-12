Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Phản ứng gây hài của "Em xinh" Mỹ Mỹ khi bị hỏi dồn chuyện "lò vi sóng" người cũ

Thiện Dư

HHTO - Phản ứng hài hước của Mỹ Mỹ khi bị "hỏi dồn" câu chuyện "lò vi sóng" (quay lại với người yêu cũ) trở thành đề tài bàn tán.

Cụ thể khi tham gia chương trình Xinh-Đờ-Rê-Linh cùng Lương Thùy Linh, Mỹ Mỹ đã có khoảnh khắc dở khóc dở cười khi bị nhắc đến câu chuyện "lò vi sóng". Nàng hậu đã mở đầu bằng việc nhận xét nhà của Mỹ Mỹ hơi nóng, rồi nói "Lò vi sóng nóng nhỉ?", vừa để chỉ nhiệt độ nhưng cũng ẩn ý "ghẹo" Mỹ Mỹ về chuyện tình yêu.

1.jpg
2.jpg
Lương Thùy Linh "dí" Mỹ Mỹ chuyện lò vi sóng. Nguồn: Metub

Khi nghe cụm từ "lò vi sóng" từ Lương Thùy Linh, Mỹ Mỹ có phản ứng vô cùng hài hước, đáp rằng "Là sao, không liên quan... Lò vi sóng thì sao?". Sau đó, nữ ca sĩ còn đùa rằng Lương Thùy Linh đến nhà chơi thì không được giỡn như vậy. Khoảnh khắc Mỹ Mỹ "xịt keo", có những câu trả lời bối rối về câu chuyện "lò vi sóng" khiến cư dân mạng không khỏi thích thú. Từ đó trở về sau trong chương trình, Mỹ Mỹ tiếp tục gây hài bởi cách đối đáp "va vấp" dễ thương, nghĩ được gì thì nói đấy.

3.jpg
photo-6185920579458763882-y.jpg
Phản ứng của Mỹ Mỹ gây hài.

Trước đó khi tham gia Em Xinh "Say Hi", Mỹ Mỹ đã không ít lần bị đồn đoán quay lại với bạn trai cũ tên Hoài Nam, cũng chính là chi tiết "lò vi sóng" (một cụm từ lóng chỉ việc quen lại người cũ) gắn liền với cô nàng và được Lương Thùy Linh nhắc đến. Thời gian gần đây, những khoảnh khắc nữ ca sĩ cùng bạn trai tin đồn bên nhau ngày càng nhiều, nhất là sau chuyến nghỉ dưỡng tại Vĩnh Hy cùng hội Em xinh như Bích Phương, Quỳnh Anh Shyn và Orange. Nhiều cư dân mạng phát hiện dù không chụp ảnh chung nhưng cả hai vẫn check-in cùng một địa điểm và khoảng thời gian.

6246657408499829794.jpg
Mỹ Mỹ và câu chuyện "lò vi sóng" bạn trai cũ thường xuyên được nhắc đến.

Thậm chí, Mỹ Mỹ còn nhiều lần bị Quỳnh Anh Shyn chọc ghẹo, nhất là chuyện cả hai có nhiều điểm tương đồng bao gồm "cùng tên người yêu", khiến cư dân mạng không thể không để ý. Trước đó, Mỹ Mỹ và Hoài Nam đã có thời gian dài bên nhau, hỗ trợ sát sao trong công việc của nhau. Hoài Nam từng theo học tại Đại học Bounremouth chuyên về nghệ thuật, sau đó về nước và tham gia thực hiện nhiều MV cho nghệ sĩ nổi tiếng như Vũ Cát Tường, Hòa Minzy... Năm 2024, Mỹ Mỹ từng chia sẻ trong một phỏng vấn rằng cô đang có tình yêu, đã ở bên nhau 5 năm và người đó không phải nghệ sĩ, từ đó càng khiến tin đồn "lò vi sóng" của cô lan rộng hơn.

6246657408499829806.jpg
Quỳnh Anh Shyn nhắc chuyện có "cùng tên người yêu" với Mỹ Mỹ.
ft1471.jpg
Thiện Dư
#Mỹ Mỹ #Lương Thùy Linh #bạn trai Mỹ Mỹ #Em Xinh "Say Hi"

Xem thêm

Cùng chuyên mục