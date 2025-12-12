Phản ứng gây hài của "Em xinh" Mỹ Mỹ khi bị hỏi dồn chuyện "lò vi sóng" người cũ

Cụ thể khi tham gia chương trình Xinh-Đờ-Rê-Linh cùng Lương Thùy Linh, Mỹ Mỹ đã có khoảnh khắc dở khóc dở cười khi bị nhắc đến câu chuyện "lò vi sóng". Nàng hậu đã mở đầu bằng việc nhận xét nhà của Mỹ Mỹ hơi nóng, rồi nói "Lò vi sóng nóng nhỉ?", vừa để chỉ nhiệt độ nhưng cũng ẩn ý "ghẹo" Mỹ Mỹ về chuyện tình yêu.

Lương Thùy Linh "dí" Mỹ Mỹ chuyện lò vi sóng. Nguồn: Metub

Khi nghe cụm từ "lò vi sóng" từ Lương Thùy Linh, Mỹ Mỹ có phản ứng vô cùng hài hước, đáp rằng "Là sao, không liên quan... Lò vi sóng thì sao?". Sau đó, nữ ca sĩ còn đùa rằng Lương Thùy Linh đến nhà chơi thì không được giỡn như vậy. Khoảnh khắc Mỹ Mỹ "xịt keo", có những câu trả lời bối rối về câu chuyện "lò vi sóng" khiến cư dân mạng không khỏi thích thú. Từ đó trở về sau trong chương trình, Mỹ Mỹ tiếp tục gây hài bởi cách đối đáp "va vấp" dễ thương, nghĩ được gì thì nói đấy.

Phản ứng của Mỹ Mỹ gây hài.

Trước đó khi tham gia Em Xinh "Say Hi", Mỹ Mỹ đã không ít lần bị đồn đoán quay lại với bạn trai cũ tên Hoài Nam, cũng chính là chi tiết "lò vi sóng" (một cụm từ lóng chỉ việc quen lại người cũ) gắn liền với cô nàng và được Lương Thùy Linh nhắc đến. Thời gian gần đây, những khoảnh khắc nữ ca sĩ cùng bạn trai tin đồn bên nhau ngày càng nhiều, nhất là sau chuyến nghỉ dưỡng tại Vĩnh Hy cùng hội Em xinh như Bích Phương, Quỳnh Anh Shyn và Orange. Nhiều cư dân mạng phát hiện dù không chụp ảnh chung nhưng cả hai vẫn check-in cùng một địa điểm và khoảng thời gian.

Mỹ Mỹ và câu chuyện "lò vi sóng" bạn trai cũ thường xuyên được nhắc đến.

Thậm chí, Mỹ Mỹ còn nhiều lần bị Quỳnh Anh Shyn chọc ghẹo, nhất là chuyện cả hai có nhiều điểm tương đồng bao gồm "cùng tên người yêu", khiến cư dân mạng không thể không để ý. Trước đó, Mỹ Mỹ và Hoài Nam đã có thời gian dài bên nhau, hỗ trợ sát sao trong công việc của nhau. Hoài Nam từng theo học tại Đại học Bounremouth chuyên về nghệ thuật, sau đó về nước và tham gia thực hiện nhiều MV cho nghệ sĩ nổi tiếng như Vũ Cát Tường, Hòa Minzy... Năm 2024, Mỹ Mỹ từng chia sẻ trong một phỏng vấn rằng cô đang có tình yêu, đã ở bên nhau 5 năm và người đó không phải nghệ sĩ, từ đó càng khiến tin đồn "lò vi sóng" của cô lan rộng hơn.