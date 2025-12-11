Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kai Đinh rủ PiaLinh, Dangrangto, MIN... hát nhạc Giáng sinh cho "mùa ôm ôm"

Như Lê (Tổng hợp)

HHTO - Đến hẹn lại lên, Kai Đinh vừa “rã đông” bằng EP mới mang tên "mùa ôm ôm". Những giai điệu ngọt ngào, sưởi ấm không khí Giáng sinh năm nay được thể hiện bởi MIN, Juky San, Hoàng Dũng, Dangrangto...

EP mùa ôm ôm bao gồm: 1 intro into the wonderland và 5 ca khúc noella u (VINAHUY), thích em tâm huyết (Juky San), xmas suy (SIVAN, Hngle), xmas day, em dau (PiaLinh, Dangrangto), điều vô tri nhất - xmas ver (MIN, Hoàng Dũng). Các nghệ sĩ kết hợp cùng Kai Đinh đều là những cái tên thân thuộc với khán giả.

Âm nhạc của EP mùa ôm ôm mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả, từ nhạc vui đến nhạc “suy”. Bằng ca từ đẹp đẽ, đậm chất tự sự xoay quanh những câu chuyện rất gần gũi như tình yêu, nỗi nhớ, sự hờn giận, Kai Đinh mong muốn được đồng hành với mọi người, vừa nghe nhạc, vừa nhìn lại cuộc sống thường nhật sau một năm.

chag1660.jpg
Kai Đinh vỗ về fan V-Pop bằng một EP ngập tràn không khí Giáng sinh.

Kai Đinh còn phát hành MV xmas day, em dau kết hợp cùng PiaLinh và Dangrangto. MV kể câu chuyện về một cặp đôi đang giận hờn nhau vào đúng ngày Giáng sinh và ngồi ngay tại bàn tiệc để “đấu khẩu”. Nếu Kai Đinh vào vai một người dẫn chuyện duyên dáng và chứng kiến mọi thứ, thì PiaLinh và Dangrangto hóa thân thành một cặp đôi phải tìm cách “dỗ dành” đối phương.

chag1489.jpg

xmas day, em dau đúng chuẩn một bản tình ca ngọt ngào pha chút lém lỉnh, kể câu chuyện yêu nhau thì cũng có hờn dỗi, cãi nhau… nhưng sau tất cả, tình yêu đích thực sẽ luôn đưa hai người quay về bên nhau, cùng nắm tay đi qua Giáng sinh, Tết Tây và cả Tết Ta - trọn vẹn một mùa sum vầy ấm áp.

chag1597.jpg
chag1624.jpg

Tại buổi tiệc Giáng sinh ấm cúng cùng những người bạn thân thiết do Đức Hạnh - người bạn đời của mình tự tay chuẩn bị, Kai Đinh cảm động chia sẻ: “Thật sự Kai cảm thấy rất hồi hộp vì đây là lần đầu tiên Kai tổ chức một buổi gặp gỡ offline. Hầu hết những người đang có mặt ở đây đều đã gắn bó với Kai Đinh trong hành trình âm nhạc này suốt hơn một thập kỷ vừa qua. Đây là lần đầu Kai mới có dịp để thể hiện tình cảm của mình.”

chag1329.jpg

Đức Hạnh cũng bày tỏ: “Trước khi Hạnh quen Kai, Hạnh không hay nghe nhạc Việt vì trước đó mình đã sống một thời gian khá dài ở nước ngoài và Giáng sinh cũng trở thành một phần cuộc sống của mình. Khi quen Kai, mình cứ hỏi ở Việt Nam không có nhiều nhạc Giáng sinh nhỉ? Kai có thể làm thêm nhạc Giáng sinh được không? Bài nhạc Giáng sinh đầu tiên Kai sáng tác là ‘xmas day, em dau’, nói về một cặp đôi ngày nào cũng tranh cãi và đòi chia tay rồi quay lại.

Đây cũng là hình ảnh của Hạnh và Kai khi mới quen nhau. Hạnh rất vui vì giờ đây, Kai quyết định ra mắt cả một EP có 6 bài hát về Giáng sinh, nên Hạnh muốn làm điều gì đó để hỗ trợ Kai. Hạnh biết Kai rất tình cảm, nên Hạnh muốn tổ chức tiệc Giáng sinh để Kai được chia sẻ âm nhạc của mình thật gần gũi với những người bạn thân thiết”.

245cbd3a-393b-42d9-bb7f-383b9b574fe3.jpg
Như Lê (Tổng hợp)
#Kai Đinh #EP Giáng sinh #Min #Juky San #Hoàng Dũng #Dangrangto #Mùa ôm ôm

