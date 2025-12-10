"Nàng Mơ" Trà My xuất hiện ngọt ngào tại thảm đỏ ra mắt phim Thế Hệ Kỳ Tích

HHTO - Tại sự kiện ra mắt phim "Thế Hệ Kỳ Tích", Nàng Mơ gây chú ý với vẻ ngoài rạng rỡ. Đây là vai diễn điện ảnh đầu tay của cô bạn sinh năm 2006 sau chương trình Vietnam's Next Top Model.

Tối 9/12, buổi họp báo ra mắt phim điện ảnh Thế Hệ Kỳ Tích đã diễn ra với sự quy tụ của dàn diễn viên chính. Trong đó, sự xuất hiện của Nàng Mơ nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông.

Dàn diễn viên Thế Hệ Kỳ Tích xuất hiện tại thảm đỏ ra mắt phim.

Xuất hiện tại sự kiện, Nàng Mơ rạng rỡ với visual "kẹo ngọt", nữ tính. Bên cạnh đó, thảm đỏ cũng thu hút sự chú ý đặc biệt với sự xuất hiện của Anh Trai RHYDER.

Nàng Mơ xuất hiện sớm tại thảm đỏ Thế Hệ Kỳ Tích.

Anh Trai RHYDER đến chúc mừng Hồng Khanh (trái) - con gái NSƯT Chiều Xuân (phải).

Gần đây, cái tên Nàng Mơ có độ phủ sóng cao trên mạng xã hội. Cô bạn đặc biệt gây chú ý khi tham gia Vietnam's Next Top Model mùa 9. Trước đó, người đẹp sinh năm 2006 từng vướng phải một số tranh luận trái chiều. Những ồn ào này chủ yếu xoay quanh chuyện đời tư và phong cách sáng tạo nội dung trên TikTok.

NSND Thanh Hoa﻿ (vai bà Nga Tứ) và Nàng Mơ (vai Trang) trong phim.

Tuy nhiên, vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao. Góp mặt trong dự án điện ảnh lần này với vai Trang, Nàng Mơ được netizen đặt kỳ vọng sau những gì làm được ở chương trình thực tế trước đó.

Trong phim, Trang là nhân vật đối lập hoàn toàn với hình ảnh cá tính trên mạng xã hội. Đây là mẫu nữ sinh ngoan hiền, học giỏi, con gái của vợ chồng Phương Tứ (Hà Hương) - Tá (Tuấn Hưng) và là em họ của nam chính Tiến (Trần Tú).

Ngoài dàn sao trẻ, sự kiện còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ tiền bối. NSƯT Chiều Xuân đã dành lời cảm ơn trân trọng đến đạo diễn Hoàng Nam. Nữ diễn viên đánh giá cao tác phẩm vì sự chân thực và giàu tính nhân văn.

NSƯT Chiều Xuân xúc động chia sẻ về bộ phim. - Clip: Tôn Huy.

Thế Hệ Kỳ Tích là phim điện ảnh thứ hai của đạo diễn Hoàng Nam. Phim lấy bối cảnh đời sống đô thị hiện đại. Tác phẩm cổ vũ khát vọng vươn lên của giới trẻ, đồng thời khắc họa sự gắn kết giữa các thế hệ trong gia đình.