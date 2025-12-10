Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

"Nàng Mơ" Trà My xuất hiện ngọt ngào tại thảm đỏ ra mắt phim Thế Hệ Kỳ Tích

Tôn Huy - Ảnh: BTC
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Tại sự kiện ra mắt phim "Thế Hệ Kỳ Tích", Nàng Mơ gây chú ý với vẻ ngoài rạng rỡ. Đây là vai diễn điện ảnh đầu tay của cô bạn sinh năm 2006 sau chương trình Vietnam's Next Top Model.

Tối 9/12, buổi họp báo ra mắt phim điện ảnh Thế Hệ Kỳ Tích đã diễn ra với sự quy tụ của dàn diễn viên chính. Trong đó, sự xuất hiện của Nàng Mơ nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông.

thehekytich2.jpg
Dàn diễn viên Thế Hệ Kỳ Tích xuất hiện tại thảm đỏ ra mắt phim.

Xuất hiện tại sự kiện, Nàng Mơ rạng rỡ với visual "kẹo ngọt", nữ tính. Bên cạnh đó, thảm đỏ cũng thu hút sự chú ý đặc biệt với sự xuất hiện của Anh Trai RHYDER.

thehekytich4.jpg
Nàng Mơ xuất hiện sớm tại thảm đỏ Thế Hệ Kỳ Tích.
thehekytich-1.jpg
thehekytich-2.jpg
Anh Trai RHYDER đến chúc mừng Hồng Khanh (trái) - con gái NSƯT Chiều Xuân (phải).

Gần đây, cái tên Nàng Mơ có độ phủ sóng cao trên mạng xã hội. Cô bạn đặc biệt gây chú ý khi tham gia Vietnam's Next Top Model mùa 9. Trước đó, người đẹp sinh năm 2006 từng vướng phải một số tranh luận trái chiều. Những ồn ào này chủ yếu xoay quanh chuyện đời tư và phong cách sáng tạo nội dung trên TikTok.

nang-mo-ba-nga-tu-2.jpg
NSND Thanh Hoa﻿ (vai bà Nga Tứ) và Nàng Mơ (vai Trang) trong phim.

Tuy nhiên, vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao. Góp mặt trong dự án điện ảnh lần này với vai Trang, Nàng Mơ được netizen đặt kỳ vọng sau những gì làm được ở chương trình thực tế trước đó.

Trong phim, Trang là nhân vật đối lập hoàn toàn với hình ảnh cá tính trên mạng xã hội. Đây là mẫu nữ sinh ngoan hiền, học giỏi, con gái của vợ chồng Phương Tứ (Hà Hương) - Tá (Tuấn Hưng) và là em họ của nam chính Tiến (Trần Tú).

Ngoài dàn sao trẻ, sự kiện còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ tiền bối. NSƯT Chiều Xuân đã dành lời cảm ơn trân trọng đến đạo diễn Hoàng Nam. Nữ diễn viên đánh giá cao tác phẩm vì sự chân thực và giàu tính nhân văn.

NSƯT Chiều Xuân xúc động chia sẻ về bộ phim. - Clip: Tôn Huy.

Thế Hệ Kỳ Tích là phim điện ảnh thứ hai của đạo diễn Hoàng Nam. Phim lấy bối cảnh đời sống đô thị hiện đại. Tác phẩm cổ vũ khát vọng vươn lên của giới trẻ, đồng thời khắc họa sự gắn kết giữa các thế hệ trong gia đình.

589226276-889615730296790-8916272800713803427-n.jpg
Tôn Huy - Ảnh: BTC
#Nàng Mơ #Thế Hệ Kỳ Tích #diễn viên #NSND Thanh Hoa #RHYDER

Xem thêm

Cùng chuyên mục