Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Dừng chân tại Anh Trai "Say Hi", Cody Nam Võ vào vai "gà trống nuôi con" trong MV mới

Như Lê (Tổng hợp)

HHTO - Trở lại đường đua V-Pop tối 8/12, Cody Nam Võ khiến fan "nhói lòng" với hình ảnh người cha đơn thân trong MV Ballad "Sẽ Qua Sớm Thôi".

Tái xuất sau khi dừng chân tại Anh Trai Say Hi mùa 2, Cody Nam Võ chọn quay về với dòng nhạc Ballad sở trường. Nam ca sĩ cũng đánh dấu màn tái hợp được mong chờ với nữ diễn viên Đỗ Khánh Vân. Trước đó, cả hai từng kết hợp ăn ý trong các web drama Liên và Đạt, Tiên Anh.

Nội dung MV Sẽ Qua Sớm Thôi được ví như một thước phim điện ảnh buồn thấu tim gan, gợi nhớ đến những cảm xúc day dứt của dự án Liên và Đạt trước đó. Tuy nhiên, lần này khán giả không chỉ tiếc nuối cho tình yêu đôi lứa mà còn xót xa cho Cody Nam Võ.

nvu07725.jpg

Trong MV, Cody Nam Võ và Đỗ Khánh Vân vào vai một cặp đôi có đứa con chung mắc bệnh chậm phát triển. Những tưởng biến cố sẽ gắn kết gia đình, nhưng thực tế phũ phàng đã rẽ hướng câu chuyện sang một ngã rẽ khác: Nữ chính vì không chịu nổi áp lực kinh tế, "ngại khổ" đã quyết định dứt áo ra đi, để lại Cody một mình "gà trống nuôi con".

dsc02191.jpg

Từ một chàng trai năng động, Cody hóa thân thành một người cha lầm lũi chăm sóc đứa con bệnh tật, trong khi vợ cũ sánh bước bên vị thiếu gia giàu có. Cody đã dồn toàn lực cho sản phẩm lần này. Anh không chỉ đóng vai trò ca sĩ - diễn viên mà còn trực tiếp tham gia vào khâu sản xuất cùng ekip. Từ việc lên ý tưởng kịch bản đến hoàn thiện hậu kỳ, Cody đều chủ động học hỏi và tham gia sâu sát, khẳng định sự nghiêm túc với nghề.

dsc01947.jpg
dsc01565.jpg
Cody Nam Võ phải dừng chân khi chưa kịp có sân khấu solo tại Chung kết Anh Trai Say Hi.

Bối cảnh MV Sẽ Qua Sớm Thôi được quay tại Đà Lạt theo hướng cinematic, tận dụng khung cảnh mù sương và những gam màu trầm để tôn lên cảm xúc buồn của câu chuyện. Đây cũng là MV được Cody Nam Võ đầu tư nhiều nhất từ trước đến nay. Ekip đã phải dời lịch quay đến 3 lần vì bão và sạt lở ở Đà Lạt, mãi đến cận ngày ấn định phát hành MV mới có thể bấm máy. Sau khi hoàn tất ghi hình, cả ekip chỉ có gần một tuần để dựng và hoàn chỉnh MV, chạy đua với thời gian để sản phẩm kịp ra mắt đúng tiến độ.

dsc01380.jpg
Sau khi MV lên sóng, cộng đồng FC của Cody Nam Võ cũng nhiệt tình "cày view", quyết tâm đưa sản phẩm của thần tượng lên Top Trending.
dsc01208.jpg
245cbd3a-393b-42d9-bb7f-383b9b574fe3.jpg
Như Lê (Tổng hợp)
#Trở lại đường đua V-Pop tối 8/12 #Cody Nam Võ khiến khán giả "nhói lòng" với hình ảnh người cha đơn thân trong MV Ballad "Sẽ Qua Sớm Thôi" #chính thức đối đầu với dàn Anh Trai đang khuấy đảo Vbiz.

Xem thêm

Cùng chuyên mục