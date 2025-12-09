Dừng chân tại Anh Trai "Say Hi", Cody Nam Võ vào vai "gà trống nuôi con" trong MV mới

Tái xuất sau khi dừng chân tại Anh Trai Say Hi mùa 2, Cody Nam Võ chọn quay về với dòng nhạc Ballad sở trường. Nam ca sĩ cũng đánh dấu màn tái hợp được mong chờ với nữ diễn viên Đỗ Khánh Vân. Trước đó, cả hai từng kết hợp ăn ý trong các web drama Liên và Đạt, Tiên Anh.

Nội dung MV Sẽ Qua Sớm Thôi được ví như một thước phim điện ảnh buồn thấu tim gan, gợi nhớ đến những cảm xúc day dứt của dự án Liên và Đạt trước đó. Tuy nhiên, lần này khán giả không chỉ tiếc nuối cho tình yêu đôi lứa mà còn xót xa cho Cody Nam Võ.

Trong MV, Cody Nam Võ và Đỗ Khánh Vân vào vai một cặp đôi có đứa con chung mắc bệnh chậm phát triển. Những tưởng biến cố sẽ gắn kết gia đình, nhưng thực tế phũ phàng đã rẽ hướng câu chuyện sang một ngã rẽ khác: Nữ chính vì không chịu nổi áp lực kinh tế, "ngại khổ" đã quyết định dứt áo ra đi, để lại Cody một mình "gà trống nuôi con".

Từ một chàng trai năng động, Cody hóa thân thành một người cha lầm lũi chăm sóc đứa con bệnh tật, trong khi vợ cũ sánh bước bên vị thiếu gia giàu có. Cody đã dồn toàn lực cho sản phẩm lần này. Anh không chỉ đóng vai trò ca sĩ - diễn viên mà còn trực tiếp tham gia vào khâu sản xuất cùng ekip. Từ việc lên ý tưởng kịch bản đến hoàn thiện hậu kỳ, Cody đều chủ động học hỏi và tham gia sâu sát, khẳng định sự nghiêm túc với nghề.

Cody Nam Võ phải dừng chân khi chưa kịp có sân khấu solo tại Chung kết Anh Trai Say Hi.

Bối cảnh MV Sẽ Qua Sớm Thôi được quay tại Đà Lạt theo hướng cinematic, tận dụng khung cảnh mù sương và những gam màu trầm để tôn lên cảm xúc buồn của câu chuyện. Đây cũng là MV được Cody Nam Võ đầu tư nhiều nhất từ trước đến nay. Ekip đã phải dời lịch quay đến 3 lần vì bão và sạt lở ở Đà Lạt, mãi đến cận ngày ấn định phát hành MV mới có thể bấm máy. Sau khi hoàn tất ghi hình, cả ekip chỉ có gần một tuần để dựng và hoàn chỉnh MV, chạy đua với thời gian để sản phẩm kịp ra mắt đúng tiến độ.