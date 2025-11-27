Quán quân The Voice Kids Hà Quỳnh Như: 7 năm "tập lớn" và cú lột xác với "Gấy Nghệ"

HHTO - 7 năm sau ngôi vị Quán quân The Voice Kids, Hà Quỳnh Như chính thức trở lại với EP "Gấy Nghệ" đầy phá cách. Không chỉ lột xác về âm nhạc, cô nàng Gen Z còn lần đầu bật mí hành trình kiên nhẫn "nuôi nghề".

Hà Quỳnh Như đã quen thuộc với khán giả qua hình ảnh một "cô bé dân ca" với chất giọng ngọt ngào, sâu lắng. Thế nhưng, sau ánh hào quang của ngôi vị Quán quân The Voice Kids 2018, cô chọn một lối đi khác biệt: "Ẩn mình" để học hỏi.

Dành trọn 7 năm thanh xuân sau hào quang Quán quân để "nấu sử", Hà Quỳnh Như không chọn cách "ăn xổi", mà chọn con đường học vấn và rèn luyện kỹ năng. Gấy Nghệ ra đời đúng dịp kỷ niệm 11 năm Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể, nhưng cách cô nàng tiếp cận lại cực kỳ Gen Z. Đó là sự kết hợp giữa World Music, Electronica với các nhạc cụ dân tộc như đàn tranh, đàn nguyệt, sáo...

Giọng hát "thăng hoa" của Hà Quỳnh Như - Quán quân The Voice Kids 2018.

Khán giả đã phải ngạc nhiên khi thấy Hà Quỳnh Như không chỉ luyến láy dân ca mà còn "bắn" rap cực mượt trong Giận Mà Thương, hay lần đầu tiên khoe vũ đạo trong phiên bản dance. Đó là minh chứng cho một tinh thần cầu tiến đáng nể: Không ngại cái khó, không sợ cái mới, chỉ sợ bản thân dậm chân tại chỗ.

Trong cuộc trò chuyện với Hoa Học Trò Online, "Gấy Nghệ" Hà Quỳnh Như đã có những chia sẻ thật lòng về hành trình "lột xác" đầy mồ hôi và cả những "rung động" đầu đời đáng yêu.

Từ một cô bé chuyên trị dân ca đến việc đưa rap vào bài "Giận Mà Thương", ý tưởng táo bạo này đến từ đâu vậy Như?

Thực ra ban đầu, cả team định mời một rapper người Nghệ An để kết hợp. Nhưng sau nhiều ngày suy nghĩ, mình tự nhủ: "Tại sao bản thân mình không thử tự rap xem sao?".

Lúc đó Như đang ở TP.HCM và nhờ các anh trong team viết một bản demo phần rap. Khi Như đọc thử, mọi người bất ngờ và bảo: "Chơi luôn em ơi!". Thế là từ một phút ngẫu hứng muốn thử thách bản thân, Như đã quyết định tự mình đảm nhận phần rap này luôn.

Lần đầu tiên làm rapper, chắc chắn Như đã gặp không ít "kiếp nạn" trong phòng thu?

Đúng là lúc thu âm là lúc vất vả nhất! Trước giờ Như chỉ hát những làn điệu dân ca, trữ tình nhẹ nhàng, chưa bao giờ phải xử lý những đoạn rap có tiết tấu nhanh và chắc, đòi hỏi cột hơi vững như vậy.

Thú thật, lần đầu thu xong về nghe lại, Như thấy không lọt tai chút nào, cảm giác nó cứ "cringe, cringe". Sau đó, Như và mọi người phải ngồi lại sửa lời và mình dành thời gian tập luyện rất nhiều. Phải đến khi bản Official ra mắt, Như mới dám thở phào và cảm thấy ưng ý.

Nhiều người sẽ nói đây là một sự liều lĩnh. Như nghĩ sao về nhận định này?

Đúng là liều lĩnh thật, nhất là khi mình dám "tự xử" phần rap thay vì chọn giải pháp an toàn. Nhưng khi làm được rồi, Như thấy hạnh phúc và "sướng" lắm vì đã vượt qua được giới hạn của bản thân.

Như nghĩ mình còn trẻ, mà tuổi trẻ là phải dám thử sức với những điều mới lạ. Cái gì bản thân chưa làm được thì mình lại càng muốn học hỏi để chinh phục. Ở những sản phẩm tiếp theo, chắc chắn khán giả sẽ còn thấy Như mang đến nhiều điều mới mẻ hơn nữa.

Trong EP lần này khán giả còn thấy Như nhảy nữa. Đây có phải lần đầu tiên của bạn không?

Chính xác, đây là lần đầu tiên Như đi học nhảy một cách bài bản. Thú thật là cơ thể Như khá cứng, không được dẻo dai bẩm sinh. Có những buổi tập 2 tiếng thì Như mất hẳn 1 tiếng chỉ để khởi động (cười).

Không xuất thân là ca sĩ trình diễn (performer), Như chuẩn bị tâm thế gì để vừa hát live tốt vừa đảm bảo vũ đạo trên sân khấu?

Để trở thành một performer thực thụ là bài toán rất khó. Dù kỹ thuật thanh nhạc có tốt đến đâu thì khi kết hợp vũ đạo, giọng hát chắc chắn bị ảnh hưởng.

Biết điểm yếu đó nên dạo này Như rất chăm tập thể thao để rèn thể lực và sức bền. Như vẫn giữ quan điểm "chậm mà chắc", mình tập luyện từ từ để khi lên sân khấu có thể mang đến một màn trình diễn chỉn chu và hoàn hảo nhất trong khả năng của mình.

Nhắc đến hai chữ "từ từ", Như có thấy mình đang đi quá chậm so với danh hiệu Quán quân The Voice Kids 2018 không? Nhất là khi nhìn bạn bè đồng trang lứa đã tiến rất xa?

Có chứ. Đôi lúc nhìn xung quanh thấy mọi người phát triển nhanh, mình cũng chạnh lòng. Nhưng hiện tại Như vẫn đang là sinh viên, việc học vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Như chọn phát triển từng bước nhỏ. Như quan niệm đây là một sự lựa chọn an toàn và bền vững. Mình đi chậm nhưng đi chắc. Khi mình nắm vững những kiến thức cơ bản, kỹ thuật nền tảng thì sau này làm bất cứ điều gì mình cũng sẽ có sự chắc chắn và tự tin hơn.

Vậy nguồn động lực nào giúp Như kiên định với con đường "chậm mà chắc" đó suốt 7 năm qua?

Như may mắn vì luôn có gia đình và những người đi trước cho mình những lời khuyên đúng đắn. Như nhận ra đi từ từ không phải là điều xấu, mà là để mình có sự chuẩn bị kỹ càng hơn. Trong nghệ thuật, không ai dám nói trước "bạn làm thế này chắc chắn sẽ thành công", nhưng nếu mình có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, thì phần trăm "thắng" của mình sẽ cao hơn.

Dành 7 năm thanh xuân để "nuôi" nghề, vậy Như có đang "nuôi" một mối tình nào không? Hình mẫu lý tưởng của "Gấy Nghệ" là gì nhỉ?

Hiện tại thì chưa đâu, Như vẫn đang độc thân vui tính đây! Còn về gu bạn trai thì Như chỉ cần một chàng trai cao ráo và hội tụ đủ 4 chữ "tế": Tử tế, tinh tế, kinh tế và thực tế.

Nói vui vậy thôi chứ sương sương cỡ... diễn viên Hàn Quốc hoặc như anh SOOBIN là được rồi (cười lớn). Chắc tiêu chuẩn hơi cao nên đến giờ Như vẫn "single" đó!