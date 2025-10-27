"Anh trai" Vương Bình: 7 năm kiên trì theo nghề nhờ động lực "để mẹ tự hào"

HHTO - Từ "chàng thơ" Zino của MONSTAR đến "Anh trai" Vương Bình, hành trình của nam ca sĩ là một nốt nhạc nhiều thăng trầm. "Cú twist" tại Live stage 2 của Anh Trai "Say Hi" không chỉ là khoảnh khắc "sinh tử", mà là lát cắt cảm xúc đặc biệt - nơi sự kiên trì 7 năm va chạm với nỗi tự ti, và được thắp sáng bởi một lời hứa với mẹ.

Vương Bình là một "tân binh" đặc biệt của V-Pop, dù anh không phải là gương mặt mới. Khán giả đã quen thuộc với anh qua nghệ danh Zino, giọng ca chính của MONSTAR. Thế nhưng, phải đến khi Vương Bình tái ra mắt solo với album Anh Bờ Vai và đặc biệt là hành trình tại Anh Trai "Say Hi" (ATSH) 2025, anh mới thực sự trở thành một hiện tượng cảm xúc.

Khoảnh khắc Vương Bình đối mặt với nguy cơ bị loại tại Live stage 2 đã tạo nên một "cú twist" đáng nhớ. Khi đứng trong nhóm có điểm số thấp nhất, anh khiến khán giả lặng đi với chia sẻ: "Tuy bị loại, nhưng em tự hào về bản thân mình". Điều đó khiến khán giả tò mò: Động lực nào đã giúp một chàng trai có hình ảnh "an toàn" và nội tâm tự ti có thể kiên trì bám trụ V-Pop suốt 7 năm?

Trong chương trình, anh như một "lớp trưởng" vui vẻ của "nhà trẻ" ATSH. Nhưng ẩn sâu bên trong là một người "tự ti về bản thân". Vương Bình thừa nhận anh từng áp lực về độ tuổi, kỹ năng nhảy, và "hay so sánh mình với người khác".

Giai đoạn khó khăn nhất là sau khi MONSTAR tan rã. Vương Bình từng lạc lối, không biết mình sẽ làm gì, thậm chí đã có lúc muốn dừng lại và chuyển sang làm streamer. Nhưng chính động lực từ mẹ đã giữ anh lại. "Mẹ là người luôn ủng hộ những quyết định của mình. Và Bình có ước mơ sẽ dẫn mẹ đi du lịch... Có một câu mẹ nói: 'Con cứ làm đi, bất cứ chuyện gì mẹ cũng tự hào và ủng hộ con'". Lời hứa "khiến mẹ tự hào" đã tôi luyện nên một Vương Bình kiên trì.

Vương Bình chia sẻ về mẹ - nguồn động lực lớn nhất của anh.

Trong cuộc trò chuyện với Hoa Học Trò Online, Vương Bình đã hé lộ những góc khuất nội tâm, lý giải về khoảnh khắc "sinh tử" đầy cảm xúc và cho biết: "Khi bạn bắt đầu, chưa chắc bạn đã thành công. Nhưng bạn không bắt đầu, thì chắc chắn bạn không thành công".

Khi quyết định tham gia ATSH, cảm xúc của Vương Bình là gì?

Thú thật, lúc quyết định tham gia, Bình khá lo lắng. Bình là người hơi tự ti về bản thân. Khi nghĩ đến thành công của mùa 1 với 30 "anh trai" quá giỏi, Bình đã tự hỏi: "Liệu mình tham gia mùa 2 có thể hiện được bản thân không? Mọi người có yêu quý mình không?". Tuy nhiên, đến cuối cùng, Bình vẫn quyết định đây là một cơ hội lớn và mình phải bắt lấy nó.

Đâu là áp lực lớn nhất của Vương Bình khi bước vào ATSH?

Áp lực lớn nhất với Bình là về độ tuổi. Khi dàn cast được công bố, Bình thấy có rất nhiều em trẻ hơn, vừa đẹp trai vừa tài năng, như Sơn.K, NEGAV hay Đỗ Nam Sơn. Áp lực thứ hai chính là khả năng của bản thân, đặc biệt là kỹ năng nhảy.

Rất may, sau hai live stage, sự tự ti của Bình đã giảm bớt, tất cả là nhờ vào những người anh em. Khi Bình làm nhạc chung với nhóm "Chạm" hay "Dẫu Có Đến Đâu", mọi người luôn động viên nhau. Những câu nói đơn giản như "anh giỏi mà", "anh tốt mà" từ anh em đã giúp Bình tự tin lên rất nhiều.

Khoảnh khắc "sinh tử" tại live stage 2, khi MC Trấn Thành công bố 6 người bị loại (có tên anh), tâm trí Bình đã nghĩ gì?

Ngay thời điểm ánh đèn chiếu đến, Bình cảm thấy vô cùng tiếc nuối, vì cơ hội được đứng trên sân khấu ATSH rất quý giá. Lúc đó, Bình thật sự mong có một điều kỳ diệu xảy ra, cứ tự trấn an mình là "chắc sẽ không sao đâu".

Khi ý thức được mình bị loại, suy nghĩ đầu tiên là: "Có thể mình làm chưa đủ tốt ở Live stage 2 nên phải chấp nhận kết quả này". Nhưng ngay cả khi bị loại thật, Bình vẫn cảm thấy biết ơn chương trình và người hâm mộ. Quan trọng nhất, Bình tự hào về chính mình vì đã dám thay đổi và nỗ lực.

Nói về các anh em, trải nghiệm của Vương Bình khi làm việc trong một "nhà trẻ" toàn nghệ sĩ nam thế nào?

Bình cảm thấy mình rất may mắn vì 29 "anh trai" còn lại đều dễ thương. Mọi người rất hòa đồng, luôn lắng nghe ý kiến của nhau để "cook" ra những bản nhạc hay nhất. Giống như một "nhà trẻ" là có thật, và Bình phải là "lớp trưởng" vì nói nhiều và thích đùa giỡn. Rất vui là anh em cũng đón nhận nguồn năng lượng đó từ Bình.

Hình ảnh "điềm đạm, an toàn" với album Anh Bờ Vai có phải là hình ảnh Vương muốn theo đuổi lâu dài, hay sẽ có một cú "lột xác" gai góc hơn?

Khi thực hiện album Anh Bờ Vai, Bình và ê-kíp đã thống nhất xây dựng hình ảnh nhẹ nhàng, giản dị, như một người bạn vừa hát vừa kể chuyện cho khán giả nghe. Đó cũng là hình ảnh gần nhất với con người thật của Bình. Bình muốn kết nối với khán giả như một người bạn.

Về sau này, Bình cũng không nghĩ mình sẽ thay đổi sang một hình ảnh gai góc. Bình muốn được là chính mình, và hy vọng rằng những người yêu thích âm nhạc của Bình cũng sẽ là những người yêu thích chính con người thật của Bình.

Với Bình, ATSH có ý nghĩa như thế nào trong hành trình 7 năm qua?

ATSH là một cột mốc, một bước chuyển mình quan trọng của Bình. Sau khi MONSTAR tan rã và ra mắt album solo, đây chính là thời điểm để khán giả nhận diện Vương Bình là ai và âm nhạc của Bình như thế nào.

Câu chuyện mà Bình muốn mang đến chính là sự kiên trì và không ngừng nỗ lực. Bình tin rằng, đến một ngày nào đó, những cố gắng của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

Bình rất biết ơn và trân trọng cơ hội này. Nhân đây, Bình cũng muốn cảm ơn các bạn fan đã theo dõi Bình từ thời MONSTAR đến tận bây giờ, cảm ơn vì đã luôn tin tưởng và ủng hộ. Bình sẽ luôn cố gắng hết mình trên con đường âm nhạc của chính mình.