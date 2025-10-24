Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Captain Boy "tẩy trắng" trước thềm mini concert, FC Cừu Có Cánh xúc động nhận quà

Như Quỳnh

HHTO - Một tháng trước thềm mini concert, Captain Boy bất ngờ "tẩy trắng" trong MV "Giá Mà Anh", phản ứng của FC Cừu Có Cánh ra sao?

Tối 23/10, Captain Boy ra mắt MV Giá Mà Anh - dự án trở lại của sau Ai Lớn Cũng Phải, đánh dấu sự chiêm nghiệm sâu sắc cũng như trưởng thành trong âm nhạc của nam ca sĩ. Giá Mà Anh do chính Captain Boy sáng tác, là món quà bất ngờ dành tặng fan trước thềm mini concert Mặt Chạm Mặt, diễn ra vào 29/11 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM).

Ca khúc mới của Captain Boy nói về sự cô đơn của một chàng trai, mong được gặp nhân vật "em" nhưng hoàn cảnh không cho phép, thể hiện qua sự lặp lại của câu hát "Giá mà anh có thể gặp em lúc này". "Em" ở đây không chỉ là một người con gái, mà còn là những điều anh mong muốn, cũng có khi là chính bản thân chàng trai.

Bài hát được Captain Boy lên ý tưởng vào năm 18 tuổi, trong những ngày giãn cách xã hội vì đại dịch COVID-19. "Mình cảm thấy như có một nỗi nhớ vô hình, nhưng cũng chẳng biết nhớ gì hay muốn gì. Càng về sau mình mới cảm nhận rõ, thì ra mình nhớ sân khấu, nhớ người hâm mộ, nhớ những ngày được thoải mái giao lưu với Cừu Có Cánh (tên FC của Captain Boy)", anh bộc bạch.

cover-2025-10-24t125011948.jpg

Từ những giai điệu ban đầu, Captain Boy cho biết mất gần 5 năm mới chính thức hoàn thiện ca khúc. Với Giá Mà Anh, nam ca sĩ mong mọi người hãy biết yêu thương bản thân, lắng nghe từ bên trong để hiểu chính mình.

Lựa chọn dòng nhạc Ballad sở trường, giọng ca Ừ Thì Chia Tay đã phô diễn trọn vẹn thế mạnh về chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc. Ca khúc gây ấn tượng với những nốt cao đã tai, cách luyến láy, cách xử lý tiết tấu linh hoạt, giai điệu đàn piano sâu lắng.

cover-2025-10-24t125148070.jpg

Ca từ của Giá Mà Anh phát triển theo lời tự sự, thoạt đầu khó "chạm" đến người nghe. Song, nhiều khán giả cho biết sau khi lặp lại 2 - 3 lần, Giá Mà Anh vừa gây "suy" vừa "thấm", mang đến cảm giác day dứt: "Đừng tự phó thác cho bản thân/Rồi lại vỡ nát trăm ngàn lần", "Dám làm thì dám chịu/Dẫu là nỗi sợ hãi này quá nhiều"...

Về mặt hình ảnh, MV được đầu tư chỉn chu, mang đến đa dạng khung hình và bối cảnh xoay quanh chuyển biến tâm trạng của cặp đôi nam - nữ chính.

cover-2025-10-24t125110086.jpg

Captain Boy gây "sốc visual", được khen về khả năng nhập vai, diễn xuất tự nhiên trong hình tượng trưởng thành, chín chắn. Giọng ca Gen Z chia sẻ: "Cảnh quay dưới mưa trong MV là một thử thách mới mình. Mưa vào mắt, vào miệng, trôi cả nền make up. Nhưng sau khi hoàn thành, được đạo diễn và ê-kíp vỗ tay vì 'quá điện ảnh' thì mình hạnh phúc vì không uổng công vượt khó".

Đặc biệt, fan còn vỡ òa khi kết thúc MV, giữa hình ảnh chibi của nam chính và nữ chính nằm dưới tuyết, dòng chữ Cừu có cánh hiện lên đầy tinh tế cùng lời cảm ơn gửi đến FC.

cover-2025-10-24t125223239.jpg
1467.jpg
Như Quỳnh
#Captain Boy #MV Giá Mà Anh #mini concert #Cừu Có Cánh #ca sĩ trẻ #ballad

Xem thêm

Cùng chuyên mục