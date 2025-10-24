Captain Boy "tẩy trắng" trước thềm mini concert, FC Cừu Có Cánh xúc động nhận quà

HHTO - Một tháng trước thềm mini concert, Captain Boy bất ngờ "tẩy trắng" trong MV "Giá Mà Anh", phản ứng của FC Cừu Có Cánh ra sao?

Tối 23/10, Captain Boy ra mắt MV Giá Mà Anh - dự án trở lại của sau Ai Lớn Cũng Phải, đánh dấu sự chiêm nghiệm sâu sắc cũng như trưởng thành trong âm nhạc của nam ca sĩ. Giá Mà Anh do chính Captain Boy sáng tác, là món quà bất ngờ dành tặng fan trước thềm mini concert Mặt Chạm Mặt, diễn ra vào 29/11 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM).

Ca khúc mới của Captain Boy nói về sự cô đơn của một chàng trai, mong được gặp nhân vật "em" nhưng hoàn cảnh không cho phép, thể hiện qua sự lặp lại của câu hát "Giá mà anh có thể gặp em lúc này". "Em" ở đây không chỉ là một người con gái, mà còn là những điều anh mong muốn, cũng có khi là chính bản thân chàng trai.

Bài hát được Captain Boy lên ý tưởng vào năm 18 tuổi, trong những ngày giãn cách xã hội vì đại dịch COVID-19. "Mình cảm thấy như có một nỗi nhớ vô hình, nhưng cũng chẳng biết nhớ gì hay muốn gì. Càng về sau mình mới cảm nhận rõ, thì ra mình nhớ sân khấu, nhớ người hâm mộ, nhớ những ngày được thoải mái giao lưu với Cừu Có Cánh (tên FC của Captain Boy)", anh bộc bạch.

Từ những giai điệu ban đầu, Captain Boy cho biết mất gần 5 năm mới chính thức hoàn thiện ca khúc. Với Giá Mà Anh, nam ca sĩ mong mọi người hãy biết yêu thương bản thân, lắng nghe từ bên trong để hiểu chính mình.

Lựa chọn dòng nhạc Ballad sở trường, giọng ca Ừ Thì Chia Tay đã phô diễn trọn vẹn thế mạnh về chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc. Ca khúc gây ấn tượng với những nốt cao đã tai, cách luyến láy, cách xử lý tiết tấu linh hoạt, giai điệu đàn piano sâu lắng.

Ca từ của Giá Mà Anh phát triển theo lời tự sự, thoạt đầu khó "chạm" đến người nghe. Song, nhiều khán giả cho biết sau khi lặp lại 2 - 3 lần, Giá Mà Anh vừa gây "suy" vừa "thấm", mang đến cảm giác day dứt: "Đừng tự phó thác cho bản thân/Rồi lại vỡ nát trăm ngàn lần", "Dám làm thì dám chịu/Dẫu là nỗi sợ hãi này quá nhiều"...

Về mặt hình ảnh, MV được đầu tư chỉn chu, mang đến đa dạng khung hình và bối cảnh xoay quanh chuyển biến tâm trạng của cặp đôi nam - nữ chính.

Captain Boy gây "sốc visual", được khen về khả năng nhập vai, diễn xuất tự nhiên trong hình tượng trưởng thành, chín chắn. Giọng ca Gen Z chia sẻ: "Cảnh quay dưới mưa trong MV là một thử thách mới mình. Mưa vào mắt, vào miệng, trôi cả nền make up. Nhưng sau khi hoàn thành, được đạo diễn và ê-kíp vỗ tay vì 'quá điện ảnh' thì mình hạnh phúc vì không uổng công vượt khó".

Đặc biệt, fan còn vỡ òa khi kết thúc MV, giữa hình ảnh chibi của nam chính và nữ chính nằm dưới tuyết, dòng chữ Cừu có cánh hiện lên đầy tinh tế cùng lời cảm ơn gửi đến FC.