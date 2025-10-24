Ryn Lee chật vật làm nhạc cùng các Anh trai, liệu có lọt Chung kết "Say Hi"?

HHTO - Một video hậu trường cho thấy Ryn Lee chật vật để thu âm, làm nhạc cùng các thành viên cùng nhóm Anh Trai "Say Hi" mùa 2.

Vừa qua, một đoạn video hậu trường của Anh Trai "Say Hi" mùa 2 khiến cư dân mạng chú ý. Đây là hậu trường ghi lại quá trình làm nhạc của đội Ảo Ảnh, gồm Vũ Cát Tường, GILL và Ryn Lee trong vòng Live Stage 2. Tuy nhiên, những khoảnh khắc Ryn Lee chật vật thu âm bài hát đang trở thành đề tài bàn tán xôn xao.

Hậu trường làm nhạc của đội Ảo Ảnh. Nguồn: @trolydangdongtiencuavct

Trong video, Vũ Cát Tường liên tục đưa ra lời khuyên, theo sát quá trình thu âm của Ryn Lee. Em trai Quang Hùng MasterD được khuyên nên chỉnh chỗ này, sửa chỗ kia vô cùng tận tình, song cũng mất kha khá thời gian để hoàn thành phần hát của mình trong Ảo Ảnh. Bên ngoài, thành viên GILL cũng thường xuyên đi qua đi lại với biểu cảm lo lắng cho người em.

Ryn Lee chật vật thu âm đoạn của mình, khiến Vũ Cát Tường phải theo sát.

Video hậu trường làm nhạc của nhóm Ảo Ảnh khiến cư dân mạng tranh luận trái chiều. Một số ý kiến cảm thấy hoang mang với năng lực của Ryn Lee, cho rằng anh vẫn còn thiếu kinh nghiệm so với các Anh trai khác. Có người cho rằng trong các Anh trai sinh năm 2000 trở đi, Ryn Lee đang là người "chậm chân" nhất khi các kỹ năng vẫn chưa hoàn thiện, và việc anh chọn tham gia mùa 2 lần này có phần vội vàng. Mặt khác, nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho Vũ Cát Tường và GILL khi vừa sáng tác, làm nhạc và kiên nhẫn hỗ trợ tân binh như Ryn Lee có phần trình diễn chỉn chu nhất.

Cư dân mạng tranh luận về Ryn Lee.

Nhờ vào sự góp ý, đồng hành tận tâm của Vũ Cát Tường như trong video, Ryn Lee đã có phần diễn thu hút trên sân khấu vòng Live Stage 2. Đoạn anh hát trong Ảo Ảnh cũng trở thành khoảnh khắc gây sốt trên mạng xã hội, được nhiều người hâm mộ chia sẻ. Sau cùng, tổng điểm cao nhất của toàn đội 4 giúp cho Ryn Lee an toàn vào vòng tiếp theo.

Ryn Lee tỏa sáng trên sân khấu Ảo Ảnh.

Vào lúc này, việc Ryn Lee trở thành cái tên đi tiếp lại nhận về nhiều ý kiến khác nhau. Một số khán giả hy vọng anh sẽ tiến bộ hơn trong vòng sau, nhưng cũng có không ít quan điểm tiếc nuối khi một tân binh chưa có kinh nghiệm, kỹ năng như Ryn Lee an toàn, còn những tài năng như OgeNus lại suýt bị loại.