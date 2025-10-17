Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lan Khuê lần đầu giải thích câu nói "Niềm tin" gây sốt cõi mạng 10 năm trước

Thiện Dư

HHTO - Khoảnh khắc "Niềm tin" gây dở khóc dở cười của Lan Khuê 10 năm trước giờ đây đã được "chính chủ" giải thích.

Gần đây trong một buổi livestream cùng Hồ Ngọc Hà và Hương Giang, người mẫu Lan Khuê đã có những chia sẻ thú vị xoay quanh sự cố dở khóc dở cười 10 năm trước. Câu nói "niềm tin đó đã được chuyển qua một cái quan trọng hơn đó chính là niềm tin" của Lan Khuê từng một thời gây sốt trên mạng xã hội vì quá "hack não", giờ đây đã có lời giải thích chính thức.

1-1806.jpg
Lan Khuê livestream cùng Hồ Ngọc Hà và Hương Giang.

Lan Khuê cho biết cô hay gặp vấn đề nghĩ về chuyện này rồi lập tức nghĩ sang chuyện khác, dẫn đến quên mất bản thân phải nói gì tiếp theo. Vì lẽ đó, cô nàng mới có câu nói khiến người xem thời điểm đó hoang mang và bàn tán liên tục cho đến tận hiện tại.

Lan Khuê giải thích lý do có câu nói "Niềm tin" gây sốt gần 10 năm trước. Nguồn: @honghotlachanai

Tình huống này xuất phát từ sự kiện Chung kết Hoa khôi Áo dài 2016, khi Lan Khuê được yêu cầu gửi lời đến các cô gái thí sinh dự thi. Từng giành chiến thắng cuộc thi vào năm 2014, Lan Khuê chia sẻ nguyên văn rằng: "Năm ngoái, khi mà đứng ở đây, Lan Khuê được mọi người biết đến là một cô gái tự tin. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, Lan Khuê đã không còn tự tin như xưa nữa mà bây giờ niềm tin đó đã được chuyển qua một cái quan trọng hơn đó chính là niềm tin..."

Câu phát ngôn "niềm tin" gây sốt một thời của Lan Khuê. Nguồn: @esther_k3

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả buồn cười khi nhớ lại sự việc cách đây 10 năm này, nhưng cũng thấu hiểu cho tình huống của Lan Khuê. Có người chia sẻ rằng đôi khi suy nghĩ nhiều quá cũng khiến bản thân phát ngôn khó hiểu.

Còn có khán giả hiểu rằng vốn dĩ Lan Khuê muốn nói "sự tự tin đó đã được chuyển hóa..." thay vì "niềm tin..." nhưng nhầm vì quá run. Dù khán giả có tranh luận ra sao thì không thể phủ nhận rằng meme "niềm tin" này vẫn là một trong những khoảnh khắc thú vị của Lan Khuê trong xuyên suốt sự nghiệp đến nay.

Từng đạt nhiều danh hiệu sắc đẹp như Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014, Á quân Asian Supermodel 2012, Top 11 Hoa hậu Thế giới 2015... Lan Khuê là một trong những người mẫu được săn đón hàng đầu. Ngoài những lần tỏa sáng trên sàn diễn, Lan Khuê còn ghi dấu ấn với nhiều lần làm giám khảo các chương trình thực tế như The Face, The New Mentor... Ngoài "niềm tin", nữ người mẫu cũng có nhiều phát ngôn "tạo trend" khác như "Khuê đã thấy và Khuê đã đánh giá", "Cái điều em đang thiếu chính là cái điều mà em cần phải tìm kiếm", "Bình thường em tập gym em tập như thế nào?... Chị không hỏi bình thường em tập như thế nào"... một thời gian dài gây bàn tán xôn xao.

lan-khue-khong-thang-bat-ky-361.jpg
549608267-1324882271816166-2279323675240600686-n.jpg
Thiện Dư
#Lan Khuê #Hương Giang #Hồ Ngọc Hà

