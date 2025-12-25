Tổng duyệt concert ATSH mùa 2: Dàn Anh Trai “biến chất”, JSOL - Hoàng Duyên “giải cứu” Sơn.K

Chiều 25/12, tại buổi tổng duyệt concert Anh Trai “Say Hi” mùa 2, các Anh Trai khiến người hâm mộ thích thú khi xuất hiện với muôn kiểu giao diện độc lạ từ nhân vật hoạt hình, động vật, các vật dụng thường ngày đến những “nhân cách” đặc trưng, quen thuộc với khán giả trong suốt hành trình vừa qua.

Cùng công ty với hai cựu The Best Rehearsal Outfit là JSOL và Hoàng Duyên nên “anh trai” Sơn.K đang phải gánh một áp lực nhỏ: “Giữ chuỗi” cho gia đình. Chính vì thế, ngay từ sáng sớm, Sơn.K đã khiến dàn Anh Trai ngạc nhiên khi xuất hiện trong tạo hình nhân vật chính của bộ phim từng đạt giải Oscar - Coco. Tuy nhiên, độ chịu chơi của các Anh Trai sau đó đã khiến giọng ca gen Z phải dùng kế “hoãn binh” để chờ cứu viện từ người thân.

Sơn.K là ứng cử viên đầu tiên của giải The Best Rehearsal Outfit.

Sau vài tiếng nỗ lực tìm kiếm trang phục độc lạ, thậm chí gọi “viện binh” của cộng đồng mạng, “anh trai” JSOL cùng “em xinh” Hoàng Duyên đã xuất hiện “giải cứu” Sơn.K. Với sự hỗ trợ của anh chị, Sơn.K hiện đã trở thành một đối thủ nặng ký với tạo hình con cừu dát vàng, kết hợp giữa con cừu (JSOL) và cô gái vàng (Hoàng Duyên) - 2 bộ trang phục từng giật giải ấn tượng mùa trước.

Bộ 3 JSOL - Hoàng Duyên - Sơn.K quyết "ôm trọn" giải The Best Rehearsal Outfit.

Otis cũng là một trong những Anh Trai mở chuỗi thi đua với tạo hình nhân vật nổi tiếng trong bộ phim Avatar. Trước độ đầu tư của Otis, người hâm mộ dí dỏm gọi đây là “sự trỗi dậy của người hướng nội”. Không ít ý kiến bày tỏ sự “lo ngại” cho các Anh Trai khác trong việc “đánh bại” Otis.

"Anh Trai" Otis khiến fan bất ngờ vì độ "quậy" khác hẳn với hình tượng hướng nội trước đó.

Cũng theo trường phái nhân vật hoạt hình tuổi thơ, Rio - Phúc Du hoá cặp bạn thân Phineas and Ferb, Dillan Hoàng Phan khiến netizen cười nghiêng ngả với sự ngô nghê, diễn “chưa tới” trong tạo hình Naruto. Trong khi đó, OgeNus, TEZ và Jey B “quậy tới bến” với tạo hình “không ai nhận ra” là chú ếch con, thằn lằn "một nắng" và người tuyết Olaf.

"Naruto" Dillan Hoàng Phan hơi "yếu nghề". Nguồn clip: Threads @dillansarea.

Tạo hình "100K lộn xộn" của các Anh Trai khiến netizen cười ngất.

Buitruonglinh “hô biến” thành bàn ăn, bắt tại trận “ổ rắn” Mason Nguyễn, Vương Bình, Otis. Nguồn clip: Threads @buitruonglinh.

"Anh Trai" CONGB trong tạo hình nhân vật Sadness khiến fan "suýt không nhận ra".

Thay vì biến hình thành những nhân vật mới, một số Anh Trai lựa chọn quay về với “bản ngã”, diện những bộ trang phục gắn liền với hình ảnh quen thuộc của mình trong mắt khán giả: Nhâm Phương Nam trở thành “chuyên gia makeup” với bộ dụng cụ đánh nền, Vương Bình diện nguyên bộ đồ ngủ lên sân khấu, “em út” Đỗ Nam Sơn hoá thành cột đèn giao thông.

"Em út" Đỗ Nam Sơn tâm huyết với mảng miếng: "Liên quân 1 toàn đầu xanh đầu đỏ, loè loẹt như cột đèn giao thông".

Đáng chú ý, ngay cả những Anh Trai từng được người hâm mộ nhận xét là “nghiêm túc, trầm tính” như Vũ Cát Tường, BigDaddy, KHOI VU cũng “tham chiến” với màn hóa thân thành đại gia Ấn Độ, cây gỗ “Big Tree” và cây thông Noel khiến người hâm mộ bất ngờ “bật ngửa”. Cũng từ đây, nhiều ý kiến hài hước đề xuất ban tổ chức đổi tên giải thành “Người ‘Bình Thường’ Nhất” hoặc “Lý Trí Cuối Cùng”.

Các "anh lớn" cũng góp phần tăng thêm độ khó cho cuộc chiến.

KHOI VU mới giây trước còn nhận xét các anh rapper gang gang là “mất chất”, giây sau đã hoá "cây thông" mừng Giáng Sinh.

Cuộc đua săn giải The Best Rehearsal Outfit của Vũ Trụ “Say Hi” ngày càng “nâng cấp” qua từng mùa. Sự sáng tạo và độ “quậy” của các Em Xinh, Anh Trai liên tục “leo thang” theo mỗi dịp concert khiến khán giả bất ngờ, khó lòng tìm ra cái tên xứng đáng để bình chọn cho “ngôi vị cao nhất”.