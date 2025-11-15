Tình hình vé concert "Say Hi" mùa 2: Sáng đèn nhiều hạng, fan tha hồ lựa chọn

Đêm 1 của concert Anh Trai "Say Hi" mùa 2 đã chính thức mở bán vé vào lúc 10h00 ngày 14/11/2025. Sau 6 tiếng đầu tiên mở bán, đêm diễn đã "cháy vé" các khu vực Superfan, CAT 1A & 1B. Đây đều là những khu vực lợi tầm nhìn hoặc có giá rẻ, nên không khó hiểu khi được đông đảo khán giả nhắm đến đầu tiên. Còn lại những khu vực khác đều đang còn suất để người hâm mộ cân nhắc lựa chọn.

Sau 1 ngày đầu tiên, đêm 1 của concert Anh Trai "Say Hi" mùa 2 chỉ "chuyển xám" thêm các khu vực có giá rẻ gồm GA 2A và CAT 3B. Các khu vực VIP, SVIP và Fanzone và nhất là Sky Lounge - hạng đắt tiền nhất đều còn vé.

Tình hình vé lúc 16h00 ngày 14/11.

Tình hình vé lúc 9h00 ngày 15/11.

Trước đó, số lượng vé Early Bird của concert Anh Trai "Say Hi" mùa 2 đã được tẩu tán sạch sẽ chỉ trong 1 giờ đầu tiên, thể hiện tinh thần háo hức của khán giả để gặp 30 Anh trai. Tuy nhiên, tốc độ bán vé hiện tại của mùa 2 đang không "nhiệt" bằng mùa 1 trước đó. Vào năm 2024, các đêm concert Anh Trai "Say Hi" mùa đầu tiên đều "sold out" rất nhanh. Ngoài ra, khi đó nhiều người mua còn gặp tình huống xếp hàng, thậm chí lên đến con số hàng chục nghìn mới vào được trang bán vé.

Concert mùa 2 bán hết vé Early Bird chỉ trong 1 tiếng.

Hiện tại sau 1 năm, những chi tiết này không xuất hiện trong "bức tranh chung" tình hình vé của mùa 2. Ngoài ra, trên mạng xã hội (như Threads) xuất hiện nhiều bài đăng pass (bán lại) vé hơn là mua lại vé. Chỉ cần tìm kiếm từ khóa liên quan, hàng loạt bài viết để nhượng vé concert Anh Trai "Say Hi" mùa 2 lập tức xuất hiện. Một số khán giả cho biết họ mua dư Early Bird nên muốn bán lại cho người cần. Số khác lại mua dư vé khu Superfan nên đăng bài hỏi thăm.

Tuy nhiên tương tự như các mùa concert trước, khán giả nên tỉnh táo trước các bài viết pass vé, và được khuyến nghị chỉ nên mua vé trên trang web chính thức của chương trình (Ticketbox). Không ít người hâm mộ cũng lên tiếng trấn an lẫn nhau rằng vé vẫn còn, cứ cân nhắc kỹ lưỡng rồi hẵng giao dịch chính thức thay vì canh vé pass, vé mua lại mang nhiều rủi ro.

Nhiều bài đăng pass vé xuất hiện trên mạng.

Ngoài câu chuyện về vé, concert Anh Trai "Say Hi" mùa 2 còn có một số luồng ý kiến về phúc lợi (benefit) hay cách thức hiển thị thông tin giao dịch. Có một vài cư dân mạng nêu rõ việc phía BTC chỉ tặng khán giả 1 card bo góc dù ở bất cứ hạng vé nào, trong khi số lượng này nhiều hơn ở các đêm diễn trước của vũ trụ "Say Hi". Ở mặt tích cực hơn, vé hiện tại đã không thể chụp màn hình được, chỉ có thể xem trực tiếp trên ứng dụng Ticketbox để hạn chế trường hợp lừa đảo, bảo vệ an toàn cho người dùng.

Concert Anh Trai "Say Hi" mùa 2 sẽ tổ chức đêm 1 tại Khu đô thị Vạn Phúc City, TP.HCm vào ngày 27/12/2025.