Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Tình hình vé concert "Say Hi" mùa 2: Sáng đèn nhiều hạng, fan tha hồ lựa chọn

Thiện Dư

HHTO - Vé concert Anh Trai "Say Hi" mùa 2 - Day 1 vẫn còn nhiều hạng vé, dù trước đó đã "sold out" đợt Early Bird.

Đêm 1 của concert Anh Trai "Say Hi" mùa 2 đã chính thức mở bán vé vào lúc 10h00 ngày 14/11/2025. Sau 6 tiếng đầu tiên mở bán, đêm diễn đã "cháy vé" các khu vực Superfan, CAT 1A & 1B. Đây đều là những khu vực lợi tầm nhìn hoặc có giá rẻ, nên không khó hiểu khi được đông đảo khán giả nhắm đến đầu tiên. Còn lại những khu vực khác đều đang còn suất để người hâm mộ cân nhắc lựa chọn.

Sau 1 ngày đầu tiên, đêm 1 của concert Anh Trai "Say Hi" mùa 2 chỉ "chuyển xám" thêm các khu vực có giá rẻ gồm GA 2A và CAT 3B. Các khu vực VIP, SVIP và Fanzone và nhất là Sky Lounge - hạng đắt tiền nhất đều còn vé.

3.jpg
Tình hình vé lúc 16h00 ngày 14/11.
img-1541.jpg
Tình hình vé lúc 9h00 ngày 15/11.

Trước đó, số lượng vé Early Bird của concert Anh Trai "Say Hi" mùa 2 đã được tẩu tán sạch sẽ chỉ trong 1 giờ đầu tiên, thể hiện tinh thần háo hức của khán giả để gặp 30 Anh trai. Tuy nhiên, tốc độ bán vé hiện tại của mùa 2 đang không "nhiệt" bằng mùa 1 trước đó. Vào năm 2024, các đêm concert Anh Trai "Say Hi" mùa đầu tiên đều "sold out" rất nhanh. Ngoài ra, khi đó nhiều người mua còn gặp tình huống xếp hàng, thậm chí lên đến con số hàng chục nghìn mới vào được trang bán vé.

581516084-17932125159107044-1504.jpg
Concert mùa 2 bán hết vé Early Bird chỉ trong 1 tiếng.

Hiện tại sau 1 năm, những chi tiết này không xuất hiện trong "bức tranh chung" tình hình vé của mùa 2. Ngoài ra, trên mạng xã hội (như Threads) xuất hiện nhiều bài đăng pass (bán lại) vé hơn là mua lại vé. Chỉ cần tìm kiếm từ khóa liên quan, hàng loạt bài viết để nhượng vé concert Anh Trai "Say Hi" mùa 2 lập tức xuất hiện. Một số khán giả cho biết họ mua dư Early Bird nên muốn bán lại cho người cần. Số khác lại mua dư vé khu Superfan nên đăng bài hỏi thăm.

Tuy nhiên tương tự như các mùa concert trước, khán giả nên tỉnh táo trước các bài viết pass vé, và được khuyến nghị chỉ nên mua vé trên trang web chính thức của chương trình (Ticketbox). Không ít người hâm mộ cũng lên tiếng trấn an lẫn nhau rằng vé vẫn còn, cứ cân nhắc kỹ lưỡng rồi hẵng giao dịch chính thức thay vì canh vé pass, vé mua lại mang nhiều rủi ro.

2.jpg
Nhiều bài đăng pass vé xuất hiện trên mạng.

Ngoài câu chuyện về vé, concert Anh Trai "Say Hi" mùa 2 còn có một số luồng ý kiến về phúc lợi (benefit) hay cách thức hiển thị thông tin giao dịch. Có một vài cư dân mạng nêu rõ việc phía BTC chỉ tặng khán giả 1 card bo góc dù ở bất cứ hạng vé nào, trong khi số lượng này nhiều hơn ở các đêm diễn trước của vũ trụ "Say Hi". Ở mặt tích cực hơn, vé hiện tại đã không thể chụp màn hình được, chỉ có thể xem trực tiếp trên ứng dụng Ticketbox để hạn chế trường hợp lừa đảo, bảo vệ an toàn cho người dùng.

Concert Anh Trai "Say Hi" mùa 2 sẽ tổ chức đêm 1 tại Khu đô thị Vạn Phúc City, TP.HCm vào ngày 27/12/2025.

banner.jpg
Thiện Dư
#concert Anh Trai "Say Hi" mùa 2 #concert Anh Trai "Say Hi" #Anh Trai "Say Hi" mùa 2 #Anh Trai "Say Hi" #vé concert Anh Trai "Say Hi" mùa 2

Xem thêm

Cùng chuyên mục